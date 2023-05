Silente u Cave Romane

Toliko se toga promijenilo u ovih 10 godina u Silenteu da skoro ništa nema isto, otkriva Tibor. Nova pjevačica, talentirana Lara Viktorija Ilić, s 13 je godina nastupala u showu Zvjezdice, a fanove ove dubrovačke grupe oduševila je izvedbom 'Mene moje uši lažu'

Neke su mu pjesme gotove u dvadesetak minuta, one druge uz malo sreće uopće i dovrši, dok neke radi i dvadesetu godinu zaredom. Kaže da je glazba univerzalni jezik: od male bebe što pusti ton čim se rodi, do ritma srca koji ju goni, a prva asocijacija na Istru su mu prijatelj benda Erik Pečanić i Umag. On je Tibor Karamehmedović, pjevač i gitarist grupe Silente, a otkrio nam je ponešto o uspjehu, novitetima u bendu te nastupu na nadolazećem Rocks&Stars Festivalu.

Kažu da se uspjeh preko noći rijetko događa, ali, čini se da se upravo to dogodilo vama uz pjesmu "Terca na tišinu" koja je - zavela cijelu Hrvatsku.

Svakome se dogodi taj prijelomni trenutak, vjerovali smo u sebe i da nas uspjeh čeka jer smo radili naporno od 2006. na tim pjesmama i željeli smo više. Opet, dođe na prepad to prihvaćanje od publike. Imaš osjećaj kao da si čekao cijeli život, a opet samo jedan trenutak. Jako smo zahvalni publici koja prepoznaje rad sve ove godine. Vjerujemo da najbolje tek dolazi!

Uspjeh za uspjehom, kratki razlaz i sada povratak u velikom stilu.

Sudeći po sjajnim pjesmama nakon te pauze - na kraju je i dobro došla. Iako se tad nije činila ni dobar ni pametan izbor, čovjek nekad očajnički treba napraviti reda u samom sebi. Kao kad peškaš puno karata odjednom - ili složi ili ćeš se zapetljati.

Tko je Lara Viktorija Ilić, novi vokal grupe?

Devetnaestogodišnja cura iz Dubrovnika s velikim glazbenim talentom i željom za rad. Ja, kad sam imao 19, sam bio neupotrebljivo zaluđen životnim idejama, a ona se čini toliko zrelija od mene u tim godinama. Jedva čekam da skupa radimo Silente i da Silente promijeni nju kao što je i sve nas u bendu. Želimo joj puno sreće, pogotovo na njenim prvim koncertima i nadamo se da će je publika prihvatiti lijepo kao što je prihvatila nas kad smo bili tako mladi.

Da nisu Silente, vjerojatno bi bili isti bend drugog naziva

Publiku su oduševili albumom "Lovac na čudesa" 2013., uslijedio je fenomenalan "Neće Rijeka zrakom teći" 2015., a i sve stihove s "Malo magle, malo mjesečine" iz 2018. fanovi su brzo naučili. 2022. donijela je album "IV", s deset novih pjesama, redom hitova. Sve tekstove napisao je Sanin Karamehmedović, glazbu i aranžmane potpisuje Tibor Karamehmedović, a glazbeni producent albuma je Nikša Bratoš.

Tibore, što se promijenilo u ovih 10 godina, a što vam je ostalo najviše u sjećanju?

Toliko se toga promijenilo da skoro ništa nema isto. Osim onog, vječno neodgovorenog pitanja, kako da se brani što je neobranjivo?

Jednom kad koncert krene, potpuno se prepuštate i vi i publika. Koliko tu ima prostora za spontanost?

Jako puno, zbog toga se to voli. Zbog toga se to radi. Publika može kompletno promijeniti koncert za bend. A ponekad i suprotno.

Dolazite u spektakularni vinkuranski kamenolom, Cave Romane. Kažu mnogi - najdivnija pozornica na Jadranu.

I vjerujemo da će spektakularno i biti! Jedva čekamo, ne možemo opisati koliko. Hvala najljepša publici koja prati i organizatorima ovako lijepih pozornica što nas spajaju.

Ovaj jedinstveni rock bend zadire u razne žanrove, a svakim novim koncertom dokažu publici da su pred njima još godine stvaranja. Na Rocks & Stars Festivalu @CaveRomane, svoja svjetla pozornice imat će u četvrtak 3. kolovoza