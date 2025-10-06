Biraj zeleno na Dolcu

Najpoznatija tržnica u Zagrebu, Dolac, danas je postala središte edukacije i inspiracije zahvaljujući događanju posvećenom smanjenju otpada od hrane - Biraj zeleno. Istoimena edukativna inicijativa kompanije Nestlé, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, potiče građane na male, ali važne promjene u svakodnevici - od planiranja kupnje i obroka do odgovornijeg odnosa prema namirnicama i smanjenja otpada od hrane u kućanstvima.

Ove godine, Biraj zeleno inicijativa je dodatno ojačana suradnjom s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, čiji su stručnjaci educirali građane o utjecaju otpada od hrane na okoliš i predstavili inovativni CO 2 kalkulator - alat koji računa utjecaj na okoliš kroz prehrambene navike.

Poseban dio edukacije na Dolcu bio je vezan uz razliku između oznaka „upotrijebiti do" i „najbolje upotrijebiti do" na prehrambenim proizvodima. Mnogi građani ne prepoznaju razliku što često dovodi do nepotrebnog bacanja hrane. „Upotrijebiti do" označava krajnji rok sigurnosti proizvoda, dok „najbolje upotrijebiti do" označava preporučeni rok kvalitete - hrana je često sigurna za konzumaciju i nakon tog datuma, uz uvjet da je pravilno čuvana i uz prethodnu procjenu organoleptičkih svojstava, izgleda, mirisa i okusa.

Veliku pažnju privukao je chef Mario Mandarić, ambasador inicijative, koji je uživo pokazao kako pripremiti ukusan obrok uz što manje otpada hrane. Posjetitelji su mogli isprobati jelo koje je pripremio zajedno s državnim tajnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravkom Tušekom i članicom Uprave kompanije Nestlé Adriatic Atanom Škalko, sudjelovati u edukativnoj memory igri i dobiti praktične savjete kako pametno kuhati i što s ostacima hrane. Chef Mandarić je još jednom dokazao da kuhanje sa što manje otpada nije komplicirano - uz malo kreativnosti i inspiracije, svatko može doprinijeti boljem sutra.

Helena Radić Bosanac, voditeljica korporativnih poslova kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, istaknula je: „Biraj zeleno je više od inicijative - to je poziv da se zaustavimo i razmislimo zašto bacamo hranu te se zapitamo: može li biti drugačije? Kad vidimo koliko se ljudi danas okupilo na Dolcu, znamo da postoji volja za promjenom na bolje. Naša je odgovornost da tu volju podržimo znanjem, alatima i inspiracijom. Biraj zeleno radi na prevenciji, ne samo na smanjenju posljedica."

Zdravko Tušek, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, istaknuo je da se hrana baca u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, ali najviše u kućanstvu i to 76 %.

„Trenutno je u provedbi Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH od 2023. do 2028. godine, a naglasak je stavljen na doniranje hrane što predstavlja učinkoviti alat za preraspodjelu prekomjernih viškova hrane osobama u potrebi, kao i na edukaciju i informiranje potrošača, a posebno onih najmlađih. Svatko od nas koji smo dionici ovoga sustava snosi dio odgovornosti te samo zajedničkim djelovanjem i razmjenom znanja i iskustava, možemo utjecati da se što manje hrane baci, čemu će doprinijeti i ova kampanja Biraj zeleno", rekao je Tušek.

Od samih početaka Biraj zeleno oko sebe okuplja renomirane chefove, ključne institucije, obrazovne ustanove i građane s ciljem da smanjenje otpada od hrane postane svakodnevna navika, a ne iznimka. Nestlé, koji već godinama educira o važnosti smanjenja otpada u kućanstvima i kao proizvođač stalno nastoji smanjivati gubitke i otpad od hrane, ujedno je potpisnik Dobrovoljnog sporazuma o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kojemu je cilj smanjiti otpad od hrane za 30 % do 2028. godine.

Budući da većina otpada od hrane nastaje upravo u kućanstvima, edukacija građana ostaje ključni fokus inicijative Biraj zeleno. Male promjene u svakodnevnim navikama - poput boljeg planiranja obroka, razumijevanja oznaka na proizvodima i kreativnog kuhanja - mogu imati velik utjecaj. Sve to vodi prema cilju inicijative: više ljubavi, manje otpada od hrane.