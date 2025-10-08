WWF gradi riječnu barijeru u središtu Zagreba

Danas, 8.10., dok se u svijetu obilježava prvi Dan uklanjanja riječnih barijera, WWF je odlučio izgraditi jednu u samom središtu Zagreba!

Pozivamo vas u srijedu, u 10:30 sati, ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj ulici, gdje ćemo objasniti razloge podizanja barijere i onemogućavanja normalnog prolaska uobičajenim rutama stanovnicima Zagreba.