WWF gradi riječnu barijeru u središtu Zagreba
WWF (Arhiva)
Danas, 8.10., dok se u svijetu obilježava prvi Dan uklanjanja riječnih barijera, WWF je odlučio izgraditi jednu u samom središtu Zagreba!
Pozivamo vas u srijedu, u 10:30 sati, ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj ulici, gdje ćemo objasniti razloge podizanja barijere i onemogućavanja normalnog prolaska uobičajenim rutama stanovnicima Zagreba.
08.10.2025. 07:42:00
