objavljeno prije 1 sat i 56 minuta
STVARNO?

WWF gradi riječnu barijeru u središtu Zagreba

Dok se u svijetu obilježava prvi Dan uklanjanja riječnih barijera, WWF je odlučio izgraditi jednu u samom središtu Zagreba!

Pozivamo vas u srijedu, u 10:30 sati, ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj ulici, gdje ćemo objasniti razloge podizanja barijere i onemogućavanja normalnog prolaska uobičajenim rutama stanovnicima Zagreba. 

08.10.2025. 07:42:00
    
