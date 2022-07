Bezbrižno ljeto u pokretu

Digitalni ste nomad, samostalni poduzetnik, freelancer ili jednostavno imate posao koji vam omogućuje rad izvan prostora klasičnog ureda? Onda je ovo idealno vrijeme da poslovanje preselite s vrućeg gradskog asfalta u mirnije okruženje morske obale, ugodnih planina ili drugog kontinentalnog zelenila.

Najvažnija stvar kod rada izvan ureda je osigurati maksimalnu produktivnost i učinkovitost kao u regularnom uredu, za koju je u današnje vrijeme zaslužna i pametna tehnologija i svi uređaji koji nam omogućavaju nesmetani rad u bilo kojem okruženju. Tehnološki div Huawei, upravo za nove uvjete fleksibilnog rada, donosi niz pametnih multifunkcionalnih uređaja kao i sveobuhvatna pametna rješenja za njihovo korištenje. Zahvaljujući Huawei uređajima, možete postići najbolji mogući radni učinak. Od dnevnog rada na laptopu, zatim poziva i webinara tijekom dana, sve do opuštanja predvečer - na bilo kojoj lokaciji i u bilo koje vrijeme.

U nastavku teksta donosimo listu Huawei uređaja i rješenja za njihovo korištenje uz koje nema brige za radni učinak i produktivnost.

Huawei MateBook D 16 - veće je bolje

Korisnici koji rade na daljinu ili od kuće, ali im nedostaje tradicionalni uredski PC set - up s velikim monitorom, bit će ugodno iznenađeni najnovijim Huawei prijenosnim računalom - MateBook D 16. Huawei MateBook D16 dolazi s velikim FullView zaslonom od 16 inča koji nudi dovoljno prostora za rad i olakšava upravljanje mnogim zadacima istovremeno. MateBook liniju pokreće procesor Intel® CoreTM H-serije 12. generacije s TDP-om do 40 W, dvokanalnim RAM-om te brzim SSD-om koji besprijekorno i učinkovito rješava više zadataka i razne složene scenarije upotrebe kao što su analiza podataka, kompiliranje kodova, otvaranje više web-stranica, grafikona ili PowerPointa. Ove inovacije korisnicima omogućuju lakši pregled sadržaja na većem i višem području prikaza, bez potrebe za kompromisom u drugim aspektima izvedbe i rada na uređaju. Vrlo jednostavno AI upravljanje datotekama dodatno omogućuje suradnju uređaja i omogućuje jednostavan prijenos datoteka između računala, pametnog telefona i tableta te donosi slobodu korištenja i dostupnost potrebnih podataka bez obzira gdje se nalazili. MateBook D 16 korisnici mogu biti produktivni u pokretu zahvaljujući visokoj prenosivosti uređaja zahvaljujući njihovoj laganoj težini i čvrstom metalnom kućištu sličnom tradicionalnim prijenosnim računalima od 15,6 inča.

Huawei MatePad 10.4 - kompaktni ured u pokretu

Najnoviji član Huawei MatePad obitelji dolazi u paketu s pametnom tipkovnicom što ga uz FullView zaslon rezolucije 2K pretvara u tehnološki napredan multifunkcionalni uređaj koji definitivno rješava razne poslovne potrebe svojih korisnika. MatePad 10.4 dolazi s četiri zvučnika i ugrađenim profesionalnim Harman Kardon tuning pojačalom koje omogućuje vrhunsko iskustvo zvuka. MatePad donosi izvrsne karakteristike snimanja zvuka i smanjenja buke iz okoliša, putem ugrađena tri mikrofona i već poznate Huawei tehnologije za poništavanje buke. Za bezbrižno osiguravanje produktivnosti, tu je baterija snage 7250 mAh koja može ostati u stanju pripravnosti do 28 dana i do 12 sati kontinuirane lokalne reprodukcije 1080p HD videa. Osim toga, MatePad podržava 22,5 W HUAWEI SuperCharge tehnologiju koja će omogućiti potpuno punjenje za samo 2,5 sata. Kako bi se stvorio učinkovitiji i praktičniji uredski doživljaj korištenja, MatePad 10.4 ima funkcije kao što su Multi-Window i App Multiplier. Multi-Window olakšava rad s otvaranjem do 4 prozora različitih aplikacija istovremeno. MatePad 10.4 osigurava korisnicima povezivanje i s drugim Huawei uređajima što omogućava povlačenje sadržaja između dva uređaja, dijeljenje tipkovnice i miša računala, kao i omogućavanje funkcije Mirror Mode, Extend Mode i Collaborate Mode za veću učinkovitost u radu i stvaranju sadržaja.

Huawei FreeBuds Pro 2 - izvanredne audio performanse na svim frontama

Postizanje koncentracije na ne toliko idealnim lokacijama kao i rješavanje svih važnih poziva tijekom radnog dana od presudne je važnosti za učinkovitost. Bežične slušalice nove generacije kakve su i novolansirane FreeBuds Pro 2 korisnicima donose optimalnu kvalitetu zvuka, automatski podešavajući set up strukturi uha, načinu nošenja te pozadinskim zvukovima. Opremljene su, premijernim u ovoj kategoriji, trostrukim mikrofonskim ANC TWS sustavom koji pruža 15% manje buke u usporedbi s prethodnim modelom, dok u određenim scenarijima postižu maksimalnu upotrebu aktivnog poništavanja buke od 47 dB. FreeBuds Pro 2 također su opremljene s tri dinamička algoritma za optimizaciju slušanja zvuka koji mogu detektirati promjene u glasnoći, razlike u strukturi ušnog kanala i promjene u statusu nošenja u stvarnom vremenu. Nove slušalice omogućavaju jednostavno povezivanje s bilo kojim operativnim sustavom pametnih telefona ili s dva uređaja u isto vrijeme.

Iskoristite mogućnost suradnje između uređaja i uživajte u bezbrojnim mogućnostima!

Iskoristite mogućnost suradnje između uređaja i uživajte u bezbrojnim mogućnostima

S obzirom na želju korisnika da ostanu produktivni cijelo vrijeme, pa čak i dok su u pokretu, važnost jedinstvenog korisničkog iskustva nikada nije bila veća. Pametno povezivanje više Huawei uređaja u jednu kohezivnu jedinicu, s dijeljenim resursima i mogućnostima olakšano je putem značajki objedinjenih u Huawei Smart Office.

Super Device, jedna od opcija u Smart Officeu, dostupna je na svim Huawei računalima gdje jednostavnim povlačenjem miša, korisnik povezuje Super Device sučelje s računalom, što mu omogućuje brz pristup fotografijama i datotekama s njegovog pametnog telefona te brzo i praktično povezivanje pametnog zaslona za prezentacije. Sučelje pametnog telefona također će biti prikazano na zaslonu računala, a uz Multi-Screen Collaboration, do tri mobilne aplikacije mogu se otvoriti izravno na računalu, kako bi korisnik istovremeno mogao obavljati više zadataka. Zahvaljujući drag and drop funkciji na računalu, korisnici mogu jednostavno pristupiti i materijalu pohranjenom na njihovom pametnom telefonu.

Kao i pametni telefon, tablet nakon povezivanja ostaje prepoznat kao vanjska memorije računala, što omogućuje prijenos i upravljanje datotekama putem drag and drop, ili copy-paste funkcije.

Suradnja računala i tableta putem Super Device značajke, podržava tri načina povezivanja za sve prilike. U Mirror načinu rada, zaslon računala pojavljuje se na zaslonu tableta. Svaka radnja napravljena olovkom M-Pencil na Huawei MatePadu istovremeno se prikazuje i na računalu. Ovaj praktični način rada korisnicima pomaže da u potpunosti iskoriste profesionalni softver za dizajn. U Extend načinu rada, zaslon računala proširuje se na tablet, a svaki zaslon prikazuje drugačiji sadržaj. Ovaj način rada pretvara tablet u dodatni monitor računala, poboljšavajući produktivnost s više prostora. U načinu rada Collaborate, datotekama tableta može se izravno upravljati s računala.

Uz Pop-Up Pairing značajku, Huawei računalima također je omogućeno brzo i jednostavno uparivanje s Huawei bežičnim slušalicama, zvučnicima, Bluetooth mišem, tipkovnicom, pa i printerom, poboljšavajući iskustvo pametnog ureda. Uz to, dodaci laptopu kao što su tipkovnica, kamera, mikrofon i miš mogu se koristiti kao dodaci pametnom telefonu i tako osigurati još praktičnije korištenje.

Uz Huawei uređaje i AI pametna rješenja, veći broj uređaja može ostvariti savršenu suradnju uz koju ostvarujete korak naprijed prema učinkovitom, brzom i jednostavnom remote uredu. Iskoristite Huawei ponudu i zaboravite na ikakva ograničenja korisničkog iskustva!