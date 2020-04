Besplatne aplikacije za vježbanje kod kuće

Vježbanje je važno kada smo stalno zatvoreni u svojim domovim, pa sm potražili besplatne aplikacije s visokim ocjenama korisnika koje su dostupne i za Android, i za iPhone.

Naravno, neke od njih nude dodatne opcije koje se plaćaju, ali i besplatne su i više nego dovoljne za rad na tijelu.

Vježbe na ovim aplikacijama ne zahtijevaju nikakvu opremu, nego se njihovo izvođenje temelji na težini vlastita tijela.

BodBot - iako uključuje i vježbe za koje je potrebna oprema, prilikom postavljanja postavki na aplikaciji BodBot možete se strogo ograničiti samo na one koje se temelje na težini vlastita tijela.

Ističe se po tome što je stvorena uistinu za svakoga, pa tako i za potpunog početnika koji se tek upoznaje s terminologijom vježbi. Ujedno je visoko personalizirana, što znači da na temelju pitanja točno identificira na koje se dijelove tijela trebate usredotočiti te traži i povratnu informaciju o tome kako svaki od dijelova tijela reagira na određenu vježbu.

Preuzmite za Android i iOS.

Freeletics Bodyweight - aplikacija Freeletics nalazi se visoko na popisima prioriteta onih koji redovito vježbaju. Nudi čitav raspon različitih podaplikacija unutar istog imena, no ona koja je posvećena vježbanju s težinom vlastita tijela ima najviše ocjene.

Prilikom postavljanja postavki, aplikacija od vas traži podatke poput dobi, ciljeva, indeksa tjelesne mase i fizičke spremnosti te na temelju toga preporučuje najbolji plan vježbi za vas.

Iako su neke naprednije vježbe dostupne samo pretplatnicima, vrlo velik broj njih je potpuno besplatan i nudi dobre temelje za upoznavanje dijelova tijela na kojima moramo najviše poraditi i kako to učiniti.

Preuzmite za Android i iOS.

Keep - aplikacija Keep 2018. godine proglašena je jednom od najboljih u svijetu fitnessa i ovjenčana Googleovom Play nagradom. Ono što je čini toliko posebnom je način na koji su grupirane vježbe. Naime, vježbe možete birati prema određenom problemu na kojem želite raditi, poput bolnih leđa ili poboljšanja držanja pa sve do gubljenja masnih naslaga, a usto su vrlo detaljno opisani ciljevi i prednosti pojedine vježbe.

Preuzmite za Android i iOS.

Seven - kao što govori i sam naziv, ova aplikacija sadrži vježbe koje se izvode u trajanju od ukupno sedam minuta, a to je vrijeme koje ima svatko od nas. Besplatna inačica aplikacije nudi pristup dnevnim vježbama, uključujući i animirani prikaz izvođenja i detaljne upute. Svaka dva mjeseca za besplatne se korisnike otključava pristup novim vježbama.

Preuzmite za Android i iOS.

SworkIt - za one kojima je najveći problem nakupljanje masnih naslaga u području trbuha, savršena je aplikacija SworkIt koja sadrži vježbe namijenjene upravo tom dijelu tijela. No kako je poznato da se masnih naslaga ne možemo riješiti samo izvođenjem trbušnjaka, aplikacija sadrži i vježbe za leđa i čitav trup, a s njome mogu početi i oni koji se ni ne sjećaju kada su posljednji put vježbali.

Preuzmite za Android i iOS.