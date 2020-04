Vozači skupljih automobila manje obraćaju pažnju na pješake

Odabir automobila govori puno o tome kako se ponašate u prometu, to smo do sad mogli i sami zaključiti kad pogledamo kakvi se automobili parkiraju bilo gdje i bilo kako... no, sad imamo i znanstveni dokaz da su neki ljudi jednostavno previše orijentirani sami na sebe i svoju "važnost" koju misle da imaju.

Naime, rezultati američke studije pokazuju da vlasnici skupljih i luksuznijih automobila vode manje računa o pješacima, osobito kad je riječ o muškarcima i osobama koje nisu bijelci.

Drugim riječima, što je automobil luksuzniji, manje je vjerojatno da će se vozač zaustaviti pješaku koji prelazi ulicu, piše portal Science Alert.

Vozači skupljih vozila možda se osjećaju superiorno u odnosu na ostale sudionike u prometu i ne vide potrebu prilagode ostalima, smatraju znanstvenici sa Sveučilišta Nevada u Las Vegasu, koji su svoja zapažanja objavili u časopisu Journal of transport and health.

S druge strane, osobe koje posjeduju manje skupe automobile možda više suosjećaju s pješacima, zaključak je studije.

Vozači općenito nisu pretjerano skloni zaustaviti se pješaku koji čeka na križanju ili pješačkom prijelazu.

Studija je pokazala da je među 461 vozačem čije su automobile stručnjaci pratili, samo njih 28 posto propisno 'propustilo' pješaka. Pokazalo se da su vozači rjeđe davali prednost pri prijelazu ceste muškarcima i osobama koje nisu bijelci nego ženama i bijelcima.

Stručnjaci su ustanovili kako šanse da vozač stane pješaku i omogući mu prijelaz ceste opadaju za tri posto na svakih dodatnih 1000 dolara vrijednosti vozila.

Courtney Coughenour, voditeljica istraživanja i profesorica javnog zdravlja na Sveučilištu u Nevadi kazala je da su se zapažanja stručnjaka poklapala s ranijim studijama. One su ukazivale na to da je, što je vozilo bilo luksuznije, postojala manja vjerojatnost da se vozač prilagodi ostalim sudionicima u prometu.

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije u prometnim nesrećama godišnje strada oko 1,24 milijuna ljudi, a među njima više od petine čine pješaci.

"Ceste ne pripadaju samo jednoj vrsti korisnika. Automobili, pješaci, motociklisti i biciklisti imaju jednaka prava kada je posrijedi taj zajednički prostor i zaslužuju jednako poštovanje", smatra prof. Coughenour.

Njezin istraživački tim rezultate smatra vrlo važnima za javno zdravlje, osobito s obzirom na činjenicu da su ozljede pješaka i njihovo preživljavanje niski čak i ako se nesreća dogodi pri manjoj brizini.

Po podacima američke Zaklade AAA za sigurnost prometa, rizik od teških ozljeda pješaka na kojega je naletjelo vozilo u prosjeku iznosi 10 posto pri brzini od 26 km/h, 25 posto pri 37 km/h, 50 posto pri 50 km/h, 75 posto pri 62 km/h i 90 posto pri brzini od 74 km/h.