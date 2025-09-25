Besplatna mjerenja za građane

U subotu, 27. rujna 2025., od 10 do 13 sati, središnji zagrebački Trg Josipa bana Jelačića pretvorit će se u veliku „kuću zdravlja srca". Građani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu glukoze i kolesterola, izračunati indeks tjelesne mase (BMI), procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik te dobiti savjete o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti. Bit će organizirana i praktična edukacija o osnovama oživljavanja, točnije kardiopulmonalna reanimacija.

Akciju organiziraju Ministarstvo zdravstva, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji sa Zakladom „Hrvatska kuća srca", Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara, KBC-om Zagreb, KB-om Sveti Duh, Udrugom StEPP i Kardiološkom studentskom sekcijom Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Povod događanju je obilježavanje Svjetskog dana srca, koji je Svjetska kardiološka federacija utemeljila 2000. godine s ciljem informiranja javnosti o tome da su bolesti srca i moždani udar vodeći uzroci smrtnosti u svijetu, odgovorni za više od 20,5 milijuna preminulih svake godine.

Ovogodišnja kampanja nosi slogan #SvakiOtkucajJeVažan, a naglasak je na važnosti pravodobnih pregleda, usvajanju zdravih životnih navika te jačanju svijesti o kardiovaskularnim bolestima kao vodećem uzroku smrti u svijetu i u Hrvatskoj.

Akademik Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca, istaknuo je kako je prevencija ključ dugoročnog očuvanja zdravlja: „Bolesti srca i krvnih žila u najvećem broju slučajeva mogu se spriječiti. Redovitim mjerenjem krvnog tlaka, kontrolom šećera i masnoća u krvi te zdravim načinom života možemo značajno smanjiti rizik od smrtonosnih ishoda. Svaki otkucaj srca zaista je važan, a upravo ovakve akcije podsjećaju nas da se briga o zdravlju ne smije odgađati."

Dr. Ivana Portolan Pajić, članica Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca naglasila je važnost dostupnosti ovakvih javnozdravstvenih akcija svim građanima: „Ovo je prilika da se građani jednostavno, brzo i besplatno upoznaju sa svojim zdravstvenim statusom i dobiju savjete stručnjaka. Prevencija je temelj zdravlja, a naš je cilj da što veći broj ljudi postane svjestan rizika i na vrijeme poduzme korake za zdraviji život."

Organizatori pozivaju građane svih dobnih skupina da iskoriste priliku za besplatne preglede i savjetovanja te na simboličan način, brigom o vlastitom zdravlju, obilježe Svjetski dan srca.