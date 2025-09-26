PLAC MLJAC ima reprizu!

Nakon prvog vikenda ispunjenog fantastičnom atmosferom, sjajnim koncertima i odličnom zabavom, Plac Mljac nastavlja u istom ritmu te i u drugom tjednu donosi niz novih doživljaja na Trešnjevačkom placu.

Od četvrtka 25. do nedjelje 28. rujna, svakog dana od 19 sati do ponoći, publiku očekuje program prepun pravih glazbenih poslastica. Na zahtjev publike, na pozornicu se vraćaju i Nina Herr (četvrtak) i Noa Rupčić (petak) - izvođači koji su već prvog tjedna Placa Mljaca osvojili Trešnjevku i podigli atmosferu do vrhunca. Njihovi upečatljivi nastupi ostavili su snažan dojam, a sada će ih posjetitelji moći doživjeti još jednom.

No drugi tjedan donosi još i nove glazbene izazove.

Teo Kifer i Filip Brkanac - mladi i iznimno talentirani duo - očekuje nas u subotu, dok vikend u nedjelju zaključuje Vroom. Njihova energija i originalnost dodatno će obogatiti program i zaokružiti sjajnu paletu izvođača na Placu Mljacu.

Kombinacija vrhunske glazbe, jedinstvene atmosfere i posebnog uređenja - uz ugodno druženje, pokoji zalogaj i čašu dobrog pića - ponovno će pretvoriti Trešnjevački plac u najšarmantniju pozornicu na otvorenom. Iako je jesen već kalendarski stigla, Plac Mljac kao da produžuje ljeto. Nije ni čudo - ta velika plac-uspješnica i nezaobilazna kulturno-turistička atrakcija, koja je pokrenula trend festivala i manifestacija na zagrebačkim placevima, za mnoge je upravo najbolji festival na placu.

Trešnjevački plac je i najukusnija večernja pozornica, a da bi to bilo tako s nama su: mlada i ambiciozna ekipa Cugeraja, kilometri ugostiteljskog iskustva pod brendom Aura Bara, izvorni zagorski štih na način Stare preše te nešto sasvim novo i premijerno upravo na Placu Mljacu - Banana Boo i desert koji još niste probali.

Ne propustite ovaj posljednji poziv - jer nove prilike neće stići tako skoro. Dođite i provjerite zašto se o Placu Mljacu priča već danima.

Budite FACA - dođite do PLACA!