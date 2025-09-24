Umjetnička tržnica u srcu Zagreba

Ove subote, Splavnica će još jednom zasjati u najkreativnijem izdanju jer nas očekuje posljednji termin ART PLACA ove sezone. Tržnica koja je, od travnja do rujna, jednom mjesečno spajala umjetnost, kreativnost i publiku, još će jednom okupiti više od 30 autora te tako kreirati živahnu umjetničku tržnicu u samom srcu Zagreba.

Druga sezona ART PLAC-a održala se u ritmu svake druge subote u mjesecu te pritom okupila više od pedeset umjetnika i kreativaca te stotine posjetitelja. Prostor cvjetne tržnice tako se pretvorio u živu galeriju i kreativnu radionicu na otvorenom, a projekt je još jednom pokazao kako revitalizacijom neiskorišteni gradski prostor može postati mjesto zajedništva, inspiracije i stvaranja.

Posljednji termin ART PLAC-a u organizaciji udruge REkreator, održat će se u subotu 27.9. od 18:00 do 23:00 sata, a posjetitelje očekuje predstavljanje domaćih brendova i prigodna prodaja autorskih radova, crtanje portreta uživo, kreativna radionica za djecu te izložba fotografija Uršule Pastorčić. Prilika je to za nabavu jedinstvenih uporabnih i dekorativnih predmeta, ali i za provesti ispunjeno poslijepodne i večer.

Organizatori pozivaju da još jednom osjetite kreativni ritam grada te poručuju:

"Kada smo pokretali ART PLAC, želja nam je bila stvoriti mjesto gdje će se susresti umjetnost, kreativnost i publika, u samom srcu grada. Kroz protekle termine, Splavnica je bila šarena i živa tokom cijelog dana, a građani su imali priliku upoznati i podržati više od pedeset lokalnih umjetnika i kreativaca. Posebno nas raduje što su se u projekt aktivno uključili i studenti zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti kroz prezentaciju svojih vještina te posjetitelji svih uzrasta koji su sudjelovali u kreativnim radionicama. Ovaj posljednji termin vidimo kao krunu sezone i zahvaljujemo svima koji su podržali projekt - posjetiteljima, autorima, prijateljima kao i Turističkoj zajednici Grada Zagreba koja je podržala ovaj projekt. Vjerujemo da smo tek započeli jednu lijepu tradiciju"