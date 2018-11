Beatles maraton ovoga vikenda u Vintage Industrialu

U studeni ulazimo s cjelonoćnom posvetom The Beatlesima uz Help! A Beatles Tribute koji će vas očarati svojom scenskom i glazbenom izvedbom. Proslavit ćemo 50 godina dva njihova izdanja 'White Album' & 'Yellow Submarine'.

Zasigurno ćete imati osjećaj kao da ste se vratili u 60-te. HELP! Je jedan od najpopularnijih Beatles tribute bandova, a odradili su preko 200 koncerata diljem Europe! Bend izvodi preko 40 pjesama ove poznate četvorke.

Sve to + DJ after party do 05:00h uz najbolje hitove tog vremena čeka vas u dobro vam znanom VIBu na adresi Savska 160.

NEDJELJA 04.11.2018 | Projekcija filma 'THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK (Ron Howard) @Vintage Industrial | Start 20:00h | Upad: FREE

FB EVENT: https://goo.gl/acxaYB

