Jeste li spremni za Lu Jakelić?

Lu Jakelić nije u potpunosti novo ime na sceni - na društvenim mrežama njeni pratitelji je znaju kao snenu, "kišnu kantautoricu s Mjeseca" koja vrijeme provodi stvarajući i živeći glazbu u više medijskih sfera.

Osim što je trenutno u trećoj sezoni najgledanije HRT-ove glazbene emisije "A strana", koja s prikazivanjem kreće 10. studenog, Lu je u procesu završavanja svog debitantskog albuma prvijenca. "Vodiš me" prvi je singl s albuma koji je u potpunosti sada profesionalno predstavlja onima koji je već duže vremena slušaju i prate, a i onima koji nisu čuli za njeno kratko ime, a dugu umjetničku povijest.

Glazba Lu Jakelić dosad bila je obojana sjetom i melankolijom, a istovremeno liričnom snagom i buntom. Mlada kantautorica hrabro piše svoj nekarakteristični pop-soul koji pleše na granici između mainstream hitova i hrabre, iskrene i ogoljene kantautorske scene.

"Vodiš me" prva je izabrana pjesma s albuma "Sve o čemu sam šutjela" koji će sadržavati 13 pjesama, a svjetlo dana ugledati u veljači. Glazbu i tekst potpisuje sama Lu, i pjesma je to o stalnom sukobu ranjivosti i pomirenosti s tim. Takav je i prateći videospot koji stiže iz radionice kreativca Marka Gregurića - jednostavan, ali pun snažnih momenata.

"Ideja spota bila je prikazati moj karakter u slojevima. Onaj jednostavan i ogoljen, jedan mističan i zaigran te onaj najkompleksniji - umjetnički, najranjiviji. Mislim da svatko u sebi nosi iste tonove snage kroz te slojeve. Cvijeće na mom tijelu koje smo to jutro kupili na tržnici i polijepili trakom predstavlja moje rane i ožiljke zbog kojih na kraju ipak rastem i cvjetam, koliko god me obilježili. S druge strane, scena kidanja istog predstavlja odmak od svega umjetnog što me okružuje te prihvaćanje mog ogoljenog, hrabrog duha" - rekla je Lu o videospotu.

Na spotu su, uz Gregurića, radile stilistica Barbara Repe i vizažistica Nina Pejnović. Fotografkinja Mare Milin također je dio tima koji surađuje s Lu. "Vodiš me" glazbeno proizlazi iz producentskih ruku maestralnog Rejhana Okanovića Regija, a u pjesmi je Lu surađivala i s udaraljkašem Vedranom Šarićem i pratećim vokalistima Ivom Gortan i Dinom Antolićem.

"Svi oni postali su moja obitelj koja moje vizije hrabro i nesebično toče u skladnu sliku u pokretu, koja minimalistički predstavlja upravo suprotno - veliku paletu mog srca i kreative koju čuvam" - kaže Lu o suradnjama.