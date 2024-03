Be Bold Be You – jedinstveni koncept sa stavom

Popisu događanja koji se u 2024. ne smiju propustiti danas ćete dodati još jedan. Na zagrebački Velesajam, točnije u jedinstveni prostor za događaje Stil Event stiže jedan potpuno novi koncept - Be Bold Be You.

Kako mu i samo ime govori, na ovom se eventu slavi autentičnost te poziva sve one koji su hrabri i odvažni da otkriju što se krije iza ovog inspirativnog izraza. Pod palicom popularne Kvart Priče, uz Miach i Nipplepeople kao posebne goste, 04. travnja zakazan je za party sa stavom!

Željno iščekivani party na simbolični datum (04.04.2024.) bit će podsjetnik da je autentičnost jedna od najvećih vrijednosti koje moramo kao društvo afirmirati i cijeniti. Upravo ovu formulu za uspjeh pratila je i klika koja je nakon svih ispričanih priča iz kvarta, organizirala open air party poslije kojeg se za svaki sljedeći tražila karta više. Osim njih, Be Bold Be You, okupio je jednu od najuspješnijih novih pojava na domaćoj glazbenoj sceni - Miach te Nipplepeople, tajanstveni duo glazbenika za koji su publika i kritičari već godinama puni hvale.

Osim njih, Be Bold Be You sprema još niz drugih iznenađenja koji će zabavu na jedan običan četvrtak pretvoriti u potpuno neobičan, poseban i svoj - sve ono što #BeBoldBeYou i zagovara.

Biti autentičan znači biti vjeran sebi, živjeti u skladu sa svojim vrijednostima i životnim ciljevima te biti iskren u svojim postupcima i komunikaciji s drugima. Autentičnost se ne može kupiti, naslijediti ili naučiti. To je osobina koju je potrebno njegovati i razvijati...čak i kad se partija!