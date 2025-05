BAT u Hrvatskoj pokrenuo OmniTM

BAT, jedini domaći proizvođač i izvoznik cigareta i bezdimnih proizvoda koji je od preuzimanja TDR-a u Hrvatsku investirao preko 700 milijuna eura, svečano je kod nas pokrenuo OmniTM, dinamičnu platformu koja sadrži znanstveno utemeljene dokaze na kojima počiva globalna transformacija BAT-a od cigareta prema bezdimnim proizvodima.

OmniTM je u Hrvatskoj predstavljen na konferenciji "Kako potaknuti transformaciju industrije i privući ulaganja?". Na konferenciji je naglašena potreba jačanja napora Hrvatske na privlačenju investicija u inovativnu proizvodnju koja može ojačati konkurentnost domaće industrije te povećati zaposlenost i izvoz.

OmniTM pokazuje čvrst znanstveni temelj transformacije BAT-a koju pokreću inovacije i nove moderne tehnologije, a čija je direktna posljedica pokretanje velikog investicijskog ciklusa kompanije koji je Hrvatsku stavio u samo središte globalne transformacije BAT-a.

BAT je u Hrvatskoj prije tri godine pokrenuo investicijski ciklus od 80 milijuna eura u tvornici u Kanfanaru kojim je tvornica dobila nove proizvodne linije za proizvodnju bezdimnih proizvoda, konkretno grijanih duhanskih proizvoda i grijanih bezduhanskih proizvoda. Zbog tako širokog proizvodnog asortimana tvornica u Kanfanaru je jedinstvena te jedna od tehnološki najmodernijih i proizvodno disperziranih tvornica u BAT-u globalno. Transformacija proizvodnje u tvornici u Kanfanaru omogućila je rast proizvodnog volumena u odnosu na 2021. godinu za čak 40 posto i broja zaposlenih za čak 30 posto, na njih preko 520. Danas se preko 40 posto proizvodnje tvornice u Kanfanaru odnosi na bezdimne proizvode za kojima raste potražnja na globalnom tržištu, a trenutno se izvoze na preko 30 tržišta. Uz investicije u proizvodnju, BAT je u Hrvatskoj investirao i 10 milijuna eura u logistički hub u Rijeci za distribuciju uređaja za bezdimne proizvode. Iz riječkog huba se prošle godine distribuiralo preko 60 milijuna uređaja na 41 tržište, a zahvaljujući samo toj aktivnosti huba, državni je proračun u zadnje dvije godine prikupio 16 milijuna eura. Dodatno, Hrvatska je u BAT grupi jedna od malobrojnih multicategory tržišta, što znači da su na tržištu prisutne sve kategorije bezdimnih proizvoda - e-cigarete, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice.

"OmniTM je platforma koja želi potaknuti društveni dijalog o potencijalu bezdimnih proizvoda za smanjenje štete od pušenja. I to dijalog utemeljen na dokazima, potkrijepljen najnovijom i najkvalitetnijom znanošću i konkretnim dokazima iz stvarnog svijeta. Bezdimni svijet kojem težimo postići će se samo prihvaćanjem smanjenja štete od pušenja, što znači poticanjem pušača koji bi inače nastavili pušiti da potpuno pređu na bezdimne alternative s nižim profilom rizika. Svjesni smo da ne možemo sami izgraditi Bezdimni svijet već je to moguće isključivo kroz suradnju. Zato pozivamo sve koji dijele našu viziju - uključujući i one koji se možda ne slažu s nama - da pregledaju dokaze na OmniTM i pridruže se dijalogu. Mi smo spremni na otvoreni dijalog", izjavila je Danniele Tower, glavna direktorica za znanstvene i regulatorne poslove u BAT-u.

Tower je predstavila uspješan primjer Švedske koja je iskoristila potencijal bezdimnih proizvoda kako bi postala prva europska zemlja bez dima, s obzirom da je udio pušača u populaciji pao ispod 5 posto. Iako Švedska i dalje ima prosječan udio korisnika nikotina u populaciji u usporedbi s EU, s obzirom da građani i dalje koriste bezdimne alternative cigaretama, ima značajno manje bolesti povezanih s pušenjem.

"BAT u Hrvatskoj ima jedinstven lanac vrijednosti, a investicije u bezdimne proizvode koji predstavljaju budućnost industrije omogućuju održivu transformaciju cijelog našeg lanca vrijednosti. Ponosni smo što je Hrvatska u samom središtu transformacije BAT-a, a to je u velikoj mjeri i rezultat kvalitetnog poslovnog okruženja i podrške Vlade RH. No, brzina transformacije BAT-a prema bezdimnim proizvodima ne ovisi samo o našim ulaganjima u inovacije i proizvode. Ovisi o tome na koji se način reguliraju bezdimni proizvodi. Prepoznaju li institucije da su to drugačiji proizvodi od cigareta, prepoznaju li njihov javno zdravstveni potencijal, slijede li regulacijom uspješne primjere zemalja koji su iskoristili te proizvode da smanje pušenje? Kao veliki investitor, proizvođač i izvoznik bezdimnih proizvoda očekujemo da u narednom razdoblju i u Hrvatskoj kvalitetno reguliramo sve bezdimne proizvode. Smatramo razumnim da se odraslim pušačima omogući pravo na kvalitetno i znanstveno utemeljeno informiranje o tim proizvodima, ali i da se kvalitetnije zaštitite maloljetnici od svih nikotinskih proizvoda jer oni nisu za njih i tu imamo nultu toleranciju", izjavio je Zvonko Kolobara, regionalni direktor BAT Adria.

Potrebu kvalitetnijeg informiranja odraslih pušača o bezdimnim proizvodima u Hrvatskoj naglasio je i prof.dr.sc. Ognjen Brborović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji je predstavio rezultate IPSOS istraživanja o percepciji bezdimnih proizvoda u domaćoj populaciji koje je utvrdilo postojanje brojnih mitova vezanih uz te proizvode i to mitova koji su suprotni rezultatima znanstvenih istraživanja i saznanjima znanstvene zajednice. IPSOS istraživanje provedeno je krajem siječnja i početkom veljače ove godine na 967 ispitanika, na reprezentativnom uzorku populacije Hrvatske. Brborović je naglasio da takve mitove treba razbijati kontinuiranim informiranjem i edukacijom temeljenom na znanstvenim dokazima, a kao primjer takve komunikacije naveo je ugledni britanski NHS, javni zdravstveni sustav, koji kontinuirano, već godinama objavljuje saznanja o potencijalu bezdimnih proizvoda za smanjenje pušenja. Kao najistaknutije mitove Brborović je istaknuo mišljenje da nikotin izaziva rak, što smatra preko 61 posto populacije, iako je znanstveno dokazano da rak kod pušenja izaziva proces sagorijevanja duhana, a ne nikotin. Isto tako, gotovo polovica ispitanika (48 posto) pogrešno smatra da su bezdimni proizvodi jednako ili čak i više štetni od cigareta, što je, kako je naglasio Brborović, mit koji smanjuje vjerojatnost prelaska pušača na manje štetne alternative odnosno početka značajnijeg pada broja pušača u Hrvatskoj.

Iz BAT-a su naveli da je platforma OmniTM kvalitetan alat za informiranje o znanosti iza bezdimnih proizvoda i potencijalu tih proizvoda u smanjenju štete od pušenja, a namijenjena je svima, od znanstvenika i regulatora do poslovne zajednice i građana.