BAMBI - novi zagrebački glazbeni festival na otvorenom

Bablje ljeto u Zagrebu bogatije je za još jedan festival na otvorenom koji će na svojoj pozornici predstaviti kremu alternativne scene.

Bambi festival će od 2. do 4. rujna na novoj lokaciji u gradu ugostiti petnaest obiteljskih bendova i izvođača Dostave Zvuka, a neki od njih će imati svoj premijerni festivalski nastup.

Vrata se otvaraju u 19 sati, a koncertni program će započeti svaki dan od 20 sati i trajat će do 2 sata iza ponoći.

ULAZNICE, RASPORED I VAŽNA NAPOMENA

Broj ulaznica ograničen je na 500. Cijena festivalske ulaznice iznosi 200 kuna, dok je za dnevne ulaznice potrebno izdvojiti 100 kuna. Pretprodajno mjesto je Dirty Old Shop (Tratinska 18 i online putem Entrio sustava).

Četvrtak, 02. rujna

Program prvog dana festivala obilježit će himnični Mašinko, žestoki rock-stoner-metal stroj Muscle Tribe of Danger and Excellence, psihodelični post rockeri Daliborovo Granje, eksplozivni rock dvojac Šiza i sve zapaženiji zagrebački producent Delapse s bendom.

Petak, 03. rujna

Drugi dan svojim nastupima će upotpuniti legendarni Six Pack, furiozni punk rockeri One Step Away, svestrani genijalac Mark Mrakovčić, potentni Domagoj Šimek i poetični kantautor Zimizelen.

Subota, 04. rujna

Veliko finale posljednje večeri obogatit će dugovječna hardcore punk institucija Debeli Precjednik, groove rockeri She Loves Pablo, nepredvidivi energični Them Moose Rush, radiofonični rockeri Malady Lane i alter rockeri Como Bluff.

Koncert će biti održan uz sve mjere i preporuke Stožera Civilne zaštite RH.

Bambi organizira Dostava Zvuka.

FB event: https://web.facebook.com/events/260868828709190