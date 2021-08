ADA Divine Awakening, prvi festival svjesnosti i intimnosti, bit će održan od 15. do 20. rujna na Adi Bojani u Crnoj Gori. Na jednoj od najljepših destinacija Europe okupit će se preko 40 vodećih svjetskih stručnjaka i predavača na polju partnerskih odnosa, seksualnosti i osobnog razvoja, kao i zvučna glazbena imena iz regije i svijeta.

Osnivač Exita Dušan Kovačević i osnivačica Tantra Spirit festivala Dolores Antić pokreću ADA Divine Awakening festival, kojim ukazuju na ključne probleme današnjice - sve veću usamljenost, otuđenost, a posebno sukobe u povezivanju sa sobom i u partnerskim odnosima.

„Ada Divine Awakening, namjenjen podjednako parovima i pojedincima, bit će prostor intenzivnog rada na vezama, povećavanju intimnosti, kako sa sobom, tako i s partnerima, u kom će prisutni moći istražiti i osvjestiti svoju seksualnost, povezati se sa svojim tijelom i dobiti podršku stručnjaka za oslobađanje emocija i iscjeljenje trauma. Bilo da je to nevjerojatan session joge ujutru, ili intimna partnerska radionica na kojoj ćete biti zadivljeni vještinama koje ste upravo otkrili, meditacija uz zalazak sunca i ekstatični ples navečer - imate slobodu izaberati svoj put kroz festival i predate se moći Ade da vas izlječi i odvede na veći nivo postojanja", izjavila je ovim povodom Dolores Antić.

Do sada smo preko EXIT festivala imali iskustva nastupa najvećih svjetskih zvijezda i društveno odgovornih kampanja, a sada se okrećemo ka unutra: Intimnosti i Povezivanju. Osnivač Exita Dušan Kovačević izjavio je tim povodom: „S Ada Bojanom imam duboku povezanost koja traje već desetljeće i pol, tamo smo obiteljski svake godine, tu smo se moja Ivana i ja uzeli. Ona je definitivno jedno od najjačih energetskih mjesta na planeti, koje ima snagu da u isto vrijeme i iscjeli i očisti sve ono što vam nije potrebno, ali isto tako i probudi ono najbolje u vama, i pojača životnu energiju do najvišeg nivoa. Duboko vjerujem da će ovaj festival postati jedno od najznačajnijih mjesta okupljanja ovog tipa na planeti, gdje ćemo zajedno rasti, razmjenjivati iskustva i otvarati nove dimenzije postojanja, unapređujući svaki segment naših života".

Tijekom ovih šest nevjerovatnih dana, preko 80 radionica tematski će obuhvatiti polja povećanja intimnosti sa sobom i partnerom, unapređenja seksualnog iskustva, dubljeg povezivanja s vlastitim tijelom, balansa ženske i muške energije, satove joge, meditacije uz zalazak sunca, ekstatičan ples, koncerte i performanse koji će pomaknutii i promjeniti granice svjesti. Prisutni će moći osjetiti ritam svog tijela, probuditi uspavane instinkte, sjetiti se svojih korjena i pomiriti u sebi i drugima muško-žensku energiju.

Neki od najutjecajnijih predavača i izvođača, koji će posjetitelje voditi putem samootkrića i istinske konekcije sa sobom i ostatkom svijeta, jesu Elaine Yonge, s preko 20 godina iskustva u bavljenju povezanosti tijela i disanja sa seksualnošću i potencijalom za esenciju intimnih odnose, Baba Dez Nichols, međunarodno priznati govornik i učitelj, Daka, autor, tekstopisac i vodič kroz transformaciju, koji je predstavljen kroz brojne TV i radio emisije. Devi Mohan, poznata joga učitelјica i govornica, magistrica Mirovnih studija i globalna ambasadorica Mohanđi fondacije, provest će prisutne kroz duboko

iskustvo uz pomoć Svjesnog plesa, meditativnog procesa „Put svetlosti", kao i transformacijskih tretmana „Mai - Tri" metode.

Na Adu Bojanu stiže i Ohad Pele, kao jedan od najutjecajnijih učitelja na polju seksualnosti i svjesnih odnosa. Andrea Paige s raznovrsnim znanjem na polju epigenetike putuje svijetom kako bi osnažila ljude da vrate život u svoje ruke. Rachel Rickards vodit će radionice u kojima je fokus na osobnom razvoju i intimnosti. Prije sedam godina je osnovala zajednicu „Embodied Intimacy", a dala je izuzetan doprinos u osveštavanju utjecaja trauma na seks i odnose. S njom će biti i Lennart Hening, koji prije svega istražuje osobni i kulturni razvoj iz kuta svjesti, kontakta s tijelom, sigurnosti, traume, i zajedničke kreativnosti. Buddhi Dana je seksualni terapeut, joga učitelj i DJ. Još od mladosti je na putu učenja mistika Osha, kao i tradicionalne tibetanske Tantre, Zena, Taoizma.

ADA je za ovu godinu objavila još mnogo vodećih svjetski poznatih facilitatora, a neće izostati ni seanse ekstatičnog plesa u večernjim satima, dok će muzika, kao kosmički jezik, biti sastavni dio festivala. Vrhunski svjetski i regionalni izvođači, kao što su Božo Vrećo, Aklea Neon, Joshua Swahe, Praful, Tuulia, Zazo prenijet će tonove galaksije Ada Bojanom, do samih vibracija naših stanica.

Poklon cijene paketa za ADA festival za regiju

EXIT festival je za zemlje regije osigurao pakete ulaznica za ADA festival i smještaj, s popustom od 40%, po poklon cijeni od 339 Eura. Smještaj podrazumjeva pet noćenja u resortu FKK Ada Bojana. U skladu s programom i energijom festivala, planirana je i zdrava prehrana koja će ispunjavati čula i njegovati tijelo. Cijena doplate za polupansion iznosi 19 Eura dnevno, odnosno 29 Eura za puni pansion.

Osim poklon cijena, tu je i 3+1 akcija!

Svi koji kupe tri paketa po cijeni od 399 Eura, četvrti dobivaju na poklon. Ova posebna akcija praktično pruža još povoljnije cijene za ovo nesvakidašnje iskustvo, putovanje i festival koji donosi sve ono za čim nam duše vape. Sve informacije o festivalu se nalaze na siteu ADAwakening.me, gdje se mogu kupiti i odgovarajući paketi.