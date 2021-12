Balkanski tango u Močvari: Boris Kovač New Ritual Quartet

BORIS KOVAČ NEW RITUAL QUARTET (Srbija)

Imamo čast ugostiti jednog od najvažnijih balkanskih world music glazbenika koji se nakon dugog niza godina vraća u Zagreb donijeti nam dašak 'balkanskog tanga'.

Teško je pričati o balkanskoj world music sceni, a da se ne spomene ime Borisa Kovača. Doduše, njegov pristup balkanskoj glazbi nije onaj uobičajeni, koji se često naziva balkan-beatom, već je Kovač cijeloj priči pristupio na drugi način povezavši tradicijske ritmove i melodije s klasičnom glazbom, ali i tangom pa je tako za njegovu glazbu i skovan naziv 'balkan tango'.

Kovač je jedan od prvih glazbenika s ovih prostora koji je utjecaje tradicijske glazbe ubacivao u svoj autorski rad, a prve albume je objavio još krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. U devedesetima redovno objavljuje diskografska izdanja te nastupa diljem svijeta, a u drugoj polovici tog desetljeća, kao i početkom nultih, on dobiva mnogobrojna priznanja za svoj rad. Albumi "The Last Balkan Tango", "World After History" i "Ballads At The End Of Time" nezaobilazna su lektira za sve ljubitelje balkanske glazbe, ali i jazza, odnosno neoklasične glazbe jer je Kovačev rad jako teško staviti u pojedine žanrovske odrednice. Koliko je u tim godinama Kovač bio aktivan i svjetski priznat najbolje pokazuje podatak da je ugledni časopis Songlines 2005. godine album "The Last Balkan Tango" uvrstio na popis 50 esencijalnih albuma svih vremena.

Osim tog albuma, još su dva bila u top 10 na najuglednijoj svjetskoj world music listi - World Music Charts Europe.

Boris Kovač se bavi i glazbom za kazalište i film, a prije četiri godine je osvojio i najznačajniju kazališnu nagradu u Srbiji - Sterija. Da je i dalje u naponu snage pokazuje i činjenica da je 2020. godine objavio čak tri nova albuma, a "White World - Music For Dance And..." ga je pokazao u onom najboljem svijetlu, podsjetivši na najbolje radove. Taj album je snimljen s njegovom novom grupom New Ritual Quartet s kojom i dolazi ovaj put u Zagreb. Osim njega, u tom sastavu sviraju i Slobodanka Stević, Siniša Mazalica i Lav Kovač.

Balkan, tango, jazz, neoklasika, improvizacija. Sve to nas čeka u Močvari na koncertu čovjeka koji je uistinu obilježio ova područja nekoliko desetljeća. Boris Kovač je u svojoj karijeri nastupio na više od 500 koncerata diljem cijelog svijeta, a sada se vraća u Zagreb i Močvaru u kojoj je nastupio daleke 2005. da i našu publiku još jednom odvede u magični svijet njegove glazbe.