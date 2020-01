Bacimo petarde u prošlost

Povodom izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima kojima se najavljuje potpuna zabrana petardi i redenika kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine, Prijatelji životinja okupit će se u četvrtak 30. 1. 2020. u 11 sati ispred Ministarstva unutarnjih poslova u Savskoj cesti 39 u Zagrebu. Snažnim porukama na transparentima i potresnim fotografijama posljedica korištenja petardi na ljude i životinje podržat će prijedlog zabrane petardi, koji je na javnoj raspravi. Ukazat će i na nelogičnost dopuštanja korištenja ostalih pirotehničkih sredstava 27., 28., 29. i 30. prosinca, kada se ništa ne slavi.

„Prijedlog zabrane petardi i redenika iz kategorija F2 i F3 pomak je prema većoj sigurnosti građana i životinja, no moramo imati na umu da je to kompromis jer se zabranjuje samo ono što je zaista nužno zabraniti, a to su petarde i redenici. Nažalost, i dalje su dopuštena sva druga pirotehnička sredstva iz tih kategorija kao što su: rimske svijeće, rakete, bengalske baklje, fontane, vatrometi i sl.", kažu Prijatelji životinja. Dodaju da su i ta pirotehnička sredstva bučna i opasna te predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost korisnika i promatrača.

I Vlada RH dala je podršku zakonskom prijedlogu zabrane petardi i redenika kategorija F2 i F3, u kojoj se navodi: „Vlada je svjesna problema zloupotrebe pirotehničkih sredstava i s tim povezanim stradavanjem ljudi, osobito djece, ali i stradavanja životinja." Podršku zabrani petardi dosad je dalo i sedam ministarstava: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, zaštite okoliša i energetike te hrvatskih branitelja.

„Zabranom petardi tijekom cijele godine svakako će se smanjiti uporaba petardi jer će policija moći reagirati i oduzeti nelegalne petarde onima koje zateknu s njima, budući da će biti zabranjene tijekom cijele godine. Prije nego što je zabrana prodaje i korištenja petardi ukinuta, bilo je crnog tržišta, ali bilo je sveukupno znatno manje ispaljenih petardi, zanemarivo malo naspram količina koje se danas uvoze i ispucavaju u Hrvatskoj", kažu iz Udruge. Podsjećaju i da su iz nadležnog ministarstva izjavili da će provedba zabrane biti jednostavna i da nema zabrinutosti oko mogućnosti pojave crnog tržišta petardi.

„U zabrani petardi na prvome mjestu treba biti opće dobro i javni interes, a to je zaštita ljudskoga zdravlja, zaštita okoliša i zaštita životinja", ističu Prijatelji životinja. Smatraju da uvoznici petardi ne ovise o nekoliko dana dozvole pucanja i da trebaju naći trajni način zarade koji ne dovodi do ozljeda ljudi i životinja, zagađenja okoliša te remećenja javnoga reda i mira. Samo zakonskom zabranom petardi akcija MUP-a „Mir i dobro" donijet će veće rezultate. Trenutačno je vrlo teško promovirati mirne blagdane bez ozljeda od petardi, dok je njihova prodaja i uporaba dopuštena.

Petarde nisu tradicija u Hrvatskoj i ne treba ih promovirati. Distribucija petardi i sličnih pirotehničkih sredstava štetna je za sve, pri čemu je važno uzeti u obzir i: troškove liječenja ozlijeđenih ljudi i životinja; uzdržavanje ljudi koji su djelomično onesposobljeni jer su ostali bez prsta, šake ili vida; naknadu materijalne štete nastale ispucavanjem pirotehničkih sredstava; troškove rada vatrogasaca, policije i hitne pomoći; zbrinjavanje otpada koji nastaje uporabom pirotehnike i sl.

„Zabranom petardi postići će se manje prestrašenih, ozlijeđenih i mrtvih životinja te ozlijeđene djece, manje zagađenja, manje potreba za intervencijama nadležnih službi, manje atmosfere ratnoga stanja, a više mira i dobra te prilike za proslavu blagdana bez straha i stresa", zaključuju Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da ostave svoj komentar i podršku zabrani petardi tijekom cijele godine na javnoj raspravi, a argumenti Prijatelja životinja i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.