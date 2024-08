Editors s velikih europskih pozornica stižu na tvrđavu sv. Mihovila

Britanska alter-rock grupa Editors s europskih pozornica stiže na intimni koncert za najveće fanove na šibensku tvrđavu sv. Mihovila u ponedjeljak 26. kolovoza 2024. i donose najveće hitove. Nakon mini turneje u UK-u s rasprodanim koncertima i nastupima po klubovima i arenama, Editors su se otisnuli na velike europske pozornice, a Sziget Festival, njemački Hurricane, španjolski Morriña Festival, Montreux Jazz Festival, samo su neki od nastupa ovog ljeta. Komentari nakon koncerata još jednom potvrđuju da je riječ o bendu koji sjajno zvuči uživo.

Editors - "Papillon"

Nakon više puta rasprodanih klupskih i festivalskih nastupa, Editorsi se vraćaju u Hrvatsku i to na najljepšu dalmatinsku pozornicu na otvorenom. Na premijerni nastup u Dalmaciji na ekskluzivan koncert donose pjesme iz impresivne karijere duge dva desetljeća.

Biografija benda ispunjena je globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima. Uz rock himne "Munich", "Smokers Outside The Hospital Doors", tu su i hvaljeni klasici "Violence", "Papillon", "Ocean Of Night", "Formaldehyde", kao i "The Weight of the World," "Sugar", "Hallelujah (So Low), "A Ton Of Love", "An End Has A Start", te "Black Gold" ili "The Racing Rats". Uz milijune prodanih ploča diljem svijeta, platinaste naklade albuma i redovito rasprodane turneje, Editors se konstantno dokazuju kao jedan od najvitalnijih i najpoznatijih otočkih bendova. Predvođen karizmatičnim Tomom Smithom, bend je poznat kao fantastična koncertna mašina.

Editors - „Munich"

Editors su nastali 2002. u engleskom Staffordu i nakon tri godine lansirani su među nove otočke rock zvijezde. Debitantski "The Black Room" iz 2005. osigurao im je nominaciju za prestižnu nagradu "Mercury" te nastupe na festivalima Lollapalooza i Coachella. Nasljednik "An End Has A Start" sjurio se na prvo mjesto britanske top liste albuma uz nastupe na Glastonburyju.

Treći album - "In This Light And On This Evening" (2009.) na kojem se nalazi megahit "Papillon", naslijedio je sjajni uradak "The Weight Of Your Love" (2013.) te jednako uspješan "In Dream" iz 2015. te šestim albumom "Violence". Sve je zaokruženo kompilacijom "Black Gold" koja sadrži najveće hitove. Bend koji uvijek iznenadi svojim zvukom i novim je albumom "EBM" pokazao da se ne boji riskirati, a na studijskom izdanju nabijenom electro-rockom surađuju s producentom Blanck Mass.

Editors - "A Ton Of Love"

Kao jedno od navećih stranih gostovanja Editorsi će obilježiti sezonu na sv. Mihovilu. I ovog puta pokazuju da su grupa koja se tijekom dva desetljeća impresivne karijere jako posvetila fanovima iz Hrvatske. Premijerni nastup na šibenskoj pozornici bit će prilika čuti najbolje od benda koji je do sada pokazao da su veliki miljenici domaće publike kod koje imaju kultni status.

Ulaznice su u prodaji po cijeni cijeni od 45 eura, dok će na dan koncerta iznositi 47 eura. Dostupne su na svim prodajnim mjestima Eventima i na www.eventim.hr.