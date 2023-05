Avangardni majstori Swans stižu u zagrebački Kino SC

Nakon sedam godina u Zagreb vraćaju se avangardni majstori Swans održati još jedan koncert za pamćenje! Mjesto ove izuzetne svečanosti je KINO SC, a datum je 8.11. (srijeda). Prije Swansa nastupit će Norman Westberg. Ulaznice se mogu kupiti preko sustava CoreEvent!

Swans je avangardni no wave bend nastao 1982. u New Yorku, a osnivač mu je multiinstrumentalist i kantautor Michael Gira. Kad su ga pitali zašto baš ime Swans, rekao je da se radi o veličanstvenima i predivnim bićima, ali s vrlo nezgodnim temperamentom. U više od četiri dekade postojanja eksperimentirali su s raznim žanrovima: noisea preko post punka i industrial do post rocka.

Teme kojima su najčešće bavili su religija, moć, seks i smrt u svom prepoznatljivom mračnom i apokaliptičnom stilu.

Bend je dosad izdao 15 albuma, dok bi prema najavama njihov najnoviji album "The Beggar" svjetlo dana trebao ugledati 23. lipnja u izdanju Young God Recordsa čiji je vlasnik inače Michael Gira. Na njemu bi se trebala naći i najdulja pjesma koju su Swansi ikad snimili, The Beggar Lover (Three) od solidnih gotovo 44 (!) minute.

Bend je inače poznat po brojnim izmjenama svirajućeg osoblja, a aktualni članovi su Michael Gira, Kristof Hahn, Christopher Pravdica, Phil Puleo, Larry Mullins i Dana Schechter.