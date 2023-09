Astrološka putovanja zapisana u horoskopu

Ove godine čak će sedam planeta istodobno biti retrogradno. Ovo se događa kada se planet giba u suprotnom smjeru oko tijela oko kojeg orbitira i smatra se da to ima utjecaj na astrološkoj razini, odnosno da tada započinju vremenska razdoblja koja ljude prisiljavaju da uspore te analiziraju probleme u svom životu.

Budući da više od tri četvrtine 87% putnika iz Hrvatske izjavljuje kako je njihova motivacija za putovanje poboljšanje raspoloženja, ima li boljeg rješenja za to od odmora tijekom ove retrogradne sezone? S misijom da svima olakša istraživanje svijeta, Booking.com je posegnuo za svojim podacima o preporukama** i odabrao odredišta koja putnici najviše preporučuju te je uskladio te uvide s tipičnim karakteristikama horoskopskih znakova. Neka zvijezde za vas odrede idealno putovanje kako biste lakše prebrodili 2023.

Pustolovni ovan: San Pedro de Atacama, Čile

Vatrene ovnove privlači jaka energija i stalno su u pokretu te im treba odmor ispunjen obilascima i izletima kako bi se ispuhali. San Pedro de Atacama je grad-oaza smješten u Andama, na nadmorskoj visini od 2400 m, a poznat je po pustinji, slanim ravnicama, vulkanima, gejzirima i termalnim izvorima. To je jedno od odredišta na Booking.com-u koje putnici najviše preporučuju za one željne pustolovina. Ovnovi se mogu uputiti u ružičastim tonovima prošarane planine Valle de la Luna u obližnjem Nacionalnom rezervatu Los Flamencos gdje mogu promatrati plamence u slanim ravnicama ili se kupati u tirkiznim vodama laguna Baltinache. Govori se da velike količine kvarca i bakra u regiji daju ljudima pozitivnu energiju, a to će uzbudljivu osobnost Ovnova dovesti do izražaja. Zahvaljujući mračnom nebu i odsutnosti svjetlosnog zagađenja, to je jedno od najboljih mjesta na svijetu za promatranje zvijezda. Putnici se stoga mogu prepustiti zvijezdama tijekom ove retrogradne sezone u promatračnici Alma, koja pruža savršene uvjete za promatranje Mliječne staze i šire.

Gdje boraviti: Ovaj horoskopski znak cijeni finije stvari, stoga si priuštite smještaj u objektu Nayara Alto Atacama, koji se nalazi na periferiji grada San Pedro de Atacama. Ovaj lijepi objekt uređen u stilu pustinjskog šika nudi velike krevete, vrhunsku kuhinju, geotermalne spa tretmane i 6 malih bazena raspoređenih u sklopu objekta. Štoviše, objekt je uključen u Booking.com-ov program 'Travel Sustainable' te gostima pri dolasku daje bocu za višekratnu uporabu, koju mogu dopunjavati na automatima u sklopu objekta, i nudi više od 30 obilazaka u pratnji lokalnih vodiča kako nemirnim Ovnovima ne bi bilo dosadno.

Uzbudljivi Bik: Orlando, Florida

Bikovi su poznati po tvrdoglavosti, ali kad je više planeta retrogradno, važno je biti spontan. Ima li išta spontanije od uzbudljivih vožnji vlakom smrti u Orlandu? U ovom nevjerojatnom gradu u središnjoj Floridi smješteni su Walt Disney World i Universal Orlando te glasi kao jedno od odredišta koje korisnici Booking.com-a najviše preporučuju kad su u pitanju tematski parkovi. Posjetitelji mogu istražiti 3 tematska parka te ući u mistične i čarobnjačke svjetove mašte kao i u svjetove svojih omiljenih TV emisija. Isto tako mogu istražiti bezvremeni svijet jedne od najomiljenijih igračaka u svijetu, s više od 50 vožnji, predstava i jedinstvenih atrakcija koje su sve dostupne s ulaznicom u LEGOLAND® Florida. Kao zemljani znak, Bikove njeguje i hrani priroda: uputite se na Jednodnevni izlet na plažu Clearwater s krstarenjem u društvu dupina uz obalu otoka Caladesija i promatrajte dobre dupine u njihovu prirodnom staništu ili unajmite automobil i istražite mnoge prelijepe močvare i šume mangrova u okolici.

Gdje boraviti: S pogledom na bazen koji izgleda poput lagune i okružen vrtom, Universal's Loews Royal Pacific Resort nudi svijetle, profinjene sobe i prozračne suiteove. Resort je smješten u neposrednoj blizini tematskih parkova Universal Studios i Islands of Adventure te je do njih moguće doći pješice ili besplatnim vodenim taksijem. Cijena smještaja uključuje pristup brzim linijama za vožnje u tim parkovima. Bikovi vole luksuzne stvari, a ovaj vrhunski resort uređen u otočnom stilu nudi upravo to: započnite dan na otočki način, uz havajske palačinke ili tahićanski francuski tost à l'Orange, a zatim se opustite uz bazen u privatnom paviljonu s poslugom s bara.

Gurmani Blizanci: London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ovaj prevrtljivi zračni znak može ovog ljeta otpuhnuti stare negativne situacije tako da se usredotoči na sebe i svoje potrebe. S obzirom na njihovu potrebu za poticanjem i beskrajnu ljubav prema užurbanim gradovima, London je sa svojim nevjerojatnim kulturnim bogatstvom i raznovrsnim dostupnim iskustvima idealno mjesto za ovaj znak za koji je tipična intelektualna znatiželja. Blizanci će uživati u obilasku skrivenog Londona pješice, tijekom kojega će otkriti zaboravljene uličice, skrivena srednjovjekovna dvorišta i napete priče o gradu ili u obilasku povijesnih pubova, koji će ih povesti po najpoznatijim londonskim svratištima i odvesti na pivo u omiljeni pub Charlesa Dickensa. Kao i Blizanci, London ima dvije strane: odlikuje se povijesti i kulturom, ali poznat je i po burnom noćnom životu. London oživljava u večernjim satima zahvaljujući svojoj eklektičnoj ponudi hrane i pića, a jedno je od najboljih odredišta na Booking.com-u koja su putnici preporučili za restorane. Rezervirate li privatnu trosatnu gastronomsku šetnju Londonom, posjetit ćete izbor vrhunskih restorana ili se možete uputiti u energične ulice četvrti Soho na piće, večeru i ples.

Gdje boraviti: Objekt The One Tun Pub & Rooms nalazi se u centru Londona, na nekoliko koraka od postaje podzemne željeznice Farringdon te nudi jednostavan pristup gradu. Blizancima će se posebno dopasti stari engleski šarm ovog smještaja s doručkom i njegove udobne sobe ukrašene zabavnim slikama pasa u starinskim kostimima. U ugodnom pubu poslužuju se ukusna jela panazijske kuhinje, od hrskavih rakova do mirisne salate s patkom, a udaljen je samo nekoliko minuta hoda od Muzeja Charlesa Dickensa i povijesne tržnice Smithfield, koju će Blizanci rado istraživati.

Druželjubivi Rak: Bangkok, Tajland

Ova retrogradna sezona mogla bi sputavati komunikacijske sposobnosti Rakova, pa će im putovanje za opuštanje i oporavak dobro doći. Prijateljski raspoloženi i u doticaju sa svojim emocijama, putnici rođeni u znaku Raka cijenit će gostoljubivost lokalnih stanovnika u Bangkoku, odredištu koje su putnici Booking.com-a toplo preporučili zbog ljubaznosti njegovih građana. Tijekom ove retrogradne sezone putnici mogu istražiti drevnu povijest ovoga glavnog grada, od sjajnih zlatnih hramova do niza kanala i višestoljetne kuhinje. Kao vodeni znak Rakovi će naročito uživati u vožnji tradicionalnim „dugorepim" čamcem tijekom obilaska plutajuće tržnice Damnoen Saduak uz boje, okuse i ozračje najpoznatije plutajuće tržnice u Tajlandu i ljubazne lokalne farmere koji prodaju cvijeće, voće i hranu. Najbolji panoramski pogled na Bangkok imat ćete ako nabavite ulaznicu za Mahanakhon SkyWalk, najvišu terasu s vidikovcem u zemlji (314 m), odakle možete uživati u pogledu na visoke nebodere i veličanstvene palače.

Gdje boraviti: Trendi Kinnon Deluxe Hostel Coworking Cafe nalazi se u četvrti Silom u Bangkoku, poznatoj po ukusnim uličnim jelima. Objekt nudi privatne sobe te mješovite i ženske spavaonice. Do postaje nadzemne željeznice Sala Daeng ima nekoliko minuta hoda, a odatle gosti mogu lako doći do grada. Hostel privlači goste koji cijene gostoljubivost, a Rakovi se mogu povući u svoj zaštitni oklop i osjećati se kao kod kuće uz restoran koji poslužuje jela međunarodne kuhinje, krovni vrt, salon i prostor za rad.

Hrabri Lav: Cairns, Australija

Tijekom ove retrogradne sezone Lavovi mogu osjećati da ne dobivaju dovoljno pažnje od drugih - tako da bi odmor za povezivanje s prijateljima ili obitelji mogao dobro doći. Poticajan grad koji odgovara njihovoj hrabroj i odvažnoj osobnosti jest Cairns, smješten na sjeveroistočnoj obali Queenslanda. Osim idiličnih plaža i dinamične scene za backpackere, padobranstvo je ono što dovodi putnike iz cijelog svijeta u ovaj tropski grad, jedno od odredišta koje najčešće preporučuju za ovu uzbudljivu aktivnost na Booking.com-u. Lavovi će uživati u uzbudljivom padobranskom doživljaju u Cairnsu skačući s visine od 4500 m s profesionalnim majstorom skakanja u paru, s prekrasnim pogledom na more i Veliki koraljni greben. Cairns je turistički grad pun resorta, barova i brodova koji plove do grebena te predstavlja vrata prema najvećem svjetskom koraljnom grebenu. Ovaj odvažni vatreni znak može se ohladiti tijekom izleta do Velikog koraljnog grebena s ronjenjem s maskom i disaljkom, prilikom kojega će otkriti čarobni svijet šarenih riba i raznovrsnog morskog života; a tu je još i opcija leta helikopterom iznad grebena za potpuno iskustvo dostojno Lava.

Gdje boraviti: Objekt Cairns Rainforest Retreat odgovarat će duhu divljeg Lava, smješten usred prašume s pogledom na planine, a tek na kratkoj udaljenosti automobilom od Cairnsa. Lavovima koji vole društvo dopast će se krovni bazen, oprema za roštilj i ognjište gdje se mogu družiti sa svojim čoporom. Štoviše, ovaj objekt koji je uključen u Booking.com-ov program 'Travel Sustainable' nudi božanski doručak pripremljen od lokalno nabavljenih organskih namirnica i nastoji smanjiti rasipanje hrane.

Kreposna Djevica: Tokio, Japan

Umjesto da se bave svom tom zbunjujućom retrogradnom energijom, Djevice će htjeti pobjeći od svega toga i otići na odmor. Odredište u kojemu možete uživati u učenju i kulturi najbolje je za ovaj strogi zemljani znak, a putovanje u Tokio ispunit će ove kriterije. Kombinacija bezvremenske povijesti i tehnologije svemirskog doba, drevnih hramova i futurističkih trgovačkih centara - to je spoj prošlosti i budućnosti te Booking.com-ovo najčešće preporučeno odredište za održiva putovanja. Praktičnoj i preciznoj prirodi Djevice svidjet će se napredna tehnologija i brzi vlakovi koji pružaju energetski učinkovit prijevoz turistima i domaćem stanovništvu. Djevice mogu istraživati grad pješice u sklopu povijesnog i kulturnog obilaska pješice u pratnji vodiča ili mogu istražiti prelijepe vizure Tokija istodobno čuvajući okoliš kroz aktivnosti malog učinka kao što je kajakarenje. Pješačenje kroz geološku zemlju čudesa Nacionalnog parka Fuji-Hakone-Izu na privatnom obilasku Hakone zadovoljit će želju za uranjanjem u prirodu ovog zemljanog znaka uz krstarenje kraterskim jezerom Ashi i nevjerojatan pogled na planinu Fuji.

Gdje boraviti: Djevice vole kad je sve uredno i čisto i cijene kvalitetu, pa će im se dopasti objekt s pet zvjezdica Mandarin Oriental Tokyo i njegova iznimna usluga. Osoblje ovog hotela u neboderu, koji je uključen u Booking.com-ov program Travel Proud, vrlo je brižno, a kod konsijerža su dostupni letci koji će gostima pomoći pronaći najbolja mjesta za istraživanje. Postaja podzemne željeznice smještena je u podrumu hotela. Ovaj objekt u sklopu Booking.com-ova programa 'Travel Sustainable' jednako je savjestan kad je riječ o gostima kao i kad je riječ o okolišu, te nudi nevjerojatne veganske i vegetarijanske opcije, a zabranjeni su i plastični proizvodi za jednokratnu uporabu.

Odana Vaga: Portofino, Italija

Vaga je horoskopski znak kojim vlada planet ljubavi, Venera, što znači da oni vole biti zaljubljeni. Ali, budući da je ove godine obavezno postaviti granice, najbolje je usredotočiti se na ljubav prema sebi. Ako tražite odredišta koja će Vage oboriti s nogu, Portofino je savršeno rješenje. U ovom pitoresknom obalnom selu na talijanskoj obali Amalfi nalaze se pastelno obojene zgrade, super jahte u luci i vrhunski butici, a nalazi se i među prvih pet preporučenih odredišta Booking.com-a za romantični odmor. Istražite mjesto na obilasku Portofina uz tečaj kuhanja i ručak s pestom koji gostima nudi vožnju brodom duž talijanske rivijere i priliku da se pohvale svojim kuharskim vještinama. Ili vratite vrijeme tijekom ove retrogradne sezone na jednodnevnim izletom u Genovu, do koje ima samo 1 sat vožnje, na obilasku prastarih staza, brda i panoramskih pogleda, tijekom kojega ćete otkriti višestoljetne brdske staze. Nevjerojatni vidikovci nude Vagama prilike za snimanja selfieja na vrtoglavim visinama, a sve u društvu vodiča koji ima osebujne komentare, svira gitaru i pjeva o prošlosti grada.

Gdje boraviti: Ovaj zračni znak pronaći će ravnotežu u elegantnom objektu Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino, koji se nalazi u srcu poznatog trga Piazzetta u Portofinu, pored luke. Vage cijene dobru hranu i ljubaznu uslugu, a u neformalnom hotelskom luksuznom restoranu DaV Mare poslužuju se spektakularni svježi plodovi mora koji neće razočarati. Krajnju posvećenost samome sebi, mir i sklad gosti će ostvariti u poznatom obližnjem sestrinskom hotelu gdje imaju pristup bazenu s morskom vodom i luksuznom spa centru uz besplatnu uslugu prijevoza između hotela.

Prevrtljivi Škorpion: Berlin, Njemačka

Za Škorpione su ove godine odnosi možda nestabilno, posebno s partnerima, pa last minute putovanje može biti savršen lijek za ponovno povezivanje ili prilika za razmišljanje. Dinamičan glavni grad Njemačke, Berlin, sa svojom eklektičkom kulturom, poviješću, živahnom uličnom umjetničkom scenom i underground noćnim klubovima idealno je odredište za dubokog i misterioznog Škorpiona, a trenutačno kod putnika koji koriste Booking.com zauzima drugo mjesto po broju preporuka za gradsko putovanje. Posjetite UNESCO-om zaštićeni Muzejski otok, dio otoka Spree, s pet svjetski poznatih muzeja i modernom galerijom James Simon, ili se najbržim dizalom u Europi na vožnji dizalom do panoramskog vidikovca popnite do najboljeg panoramskog pogleda na grad. Škorpione nadahnjuje prisutnost nečeg većeg od njih samih: prirodno čudo poput UNESCO-om zaštićenog prirodnog rezervata Biosphärereservat Spreewald, do kojeg ima jedan sat vožnje južno od grada, dovest će ovaj vodeni znak u ravnotežu. Provezite se vodenom mrežom kanala okruženih smaragdnim šumama na tradicionalnom čamcu ili unajmite kajak ili kanu i odveslajte daleko od gužve.

Gdje boraviti: Za strastvene Škorpione koji istražuju Berlin objekt Brilliant Apartments nudi trendi boravak u živahnoj četvrti Prenzlauer Berg, na pješačkoj udaljenosti od Muzejskog otoka. Ovaj smještajni objekt certificirani je član Booking.com-ova programa Travel Proud i ovdje će goste dočekati iznimno ljubazno osoblje, a nakon zabave u najluđim klubovima u okolici mogu utonuti u super mekani krevet. U neposrednoj blizini nalazi se Mauerpark, koji se tijekom vikenda pretvara u živahan buvljak uz ostatke Berlinskog zida prekrivene šarenim uličnom umjetnošću.

Sofisticirani Strijelac: Lhasa, Tibet, Kina

Posao bi ove godine mogao patiti dok retrogradna gibanja ne završe, pa je sada idealno vrijeme za bijeg na odmor i rješavanje tjeskobe disanjem. Ako se želite isključiti, za to nema boljeg mjesta od grada Lhase, čarobnog odredišta poznatog po visokim planinama, prekrasnim jezerima i nevjerojatnim budističkim samostanima. Strijelci trebaju spoj kulturnog uzbuđenja i vremena za ponovno punjenje i bogaćenje duše, a Lhasa će to zasigurno pružiti kao jedno od odredišta koje na Booking.com-u najviše preporučuju za kulturu. Uputite se na poludnevni obilazak palače Potala na kojem ćete otkriti povijesnu crveno-bijelu utvrdu u Dalaj Laminoj zimskoj rezidenciji, istražite hram Jokhang, najsvetije svetište u Tibetu i uživajte u užurbanoj tržnici koja ga okružuje. Pustolovni Strijelac voli otkrivati lokalne delicije, a jela koja se moraju kušati uključuju momos (knedle), thenthunk (juha s rezancima) i chang (ječmeno vino). Strijelac ima i divlju crtu i osjeća se osvježeno u prisutnosti ptica: uputite se u močvaru Lalu i pronađite snježnu zebu, crvendaće i ševu, koji će sigurno uzburkati njegov slobodan duh.

Gdje boraviti: Na nadmorskoj visini od 3650 m Strijelci mogu živjeti na visokoj nozi u luksuznom objektu The St. Regis Lhasa Resort. Ovaj objekt ima pogled na uređene vrtove palače Potala, zlatnim pločicama obložen bazen, vrt za meditaciju i ogromne kupaonice s grijanim WC sjedalima, a njegovo uređenje uključuje motive nadahnute obližnjim samostanom Sera. Ovaj objekt u sklopu Booking.com-ova programa 'Travel Sustainable' idealan je za ljubitelje dobre hrane jer nudi ukusne lokalno uzgojene namirnice te aktivnosti poput škole kuhanja koju stručno vode lokalni vodiči.

Seoski Jarac: Queenstown, Novi Zeland

Tijekom ove retrogradne sezone Jarac bi se mogao osjećati osamljeno pa će mu pustolovni odmor pun akcije odvratiti misli od toga. Queenstown, poznat kao „svjetska prijestolnica pustolovina", pružit će upravo okruženje kakvo trebaju vrijedni i motivirani Jarci da u potpunosti uđu u neradno raspoloženje. Brojne aktivnosti uključuju bungee skokove, padobransko jedrenje i padobranstvo, pa nije čudno da je jedno od najviše preporučivanih odredišta na Booking.com-u za aktivnosti na otvorenom koje će ubrzati puls putnika. Ozbiljni morski jarac uživat će u vođenom obilasku kanjona doline Gibbston tijekom kojeg će se spuštati užetom u slikoviti klanac pokraj prekrasnih slapova ili u pustolovini po sporednim cestama i rijeci, koja uključuje safari kroz divljinu u automobilima s pogonom na sva 4 kotača i uzbudljivu vožnju mlaznim čamcem po rijeci Shotover. Osim akcije koju nudi, Queenstown je mjesto s lijepim vinogradima na brežuljcima, kozmopolitskom gastronomskom scenom i raznolikim gostoljubivim barovima gdje se Jarci mogu sprijateljiti s drugim istomišljenicima koji vole aktivnosti na otvorenom.

Gdje boraviti: Objekt Kamana Lakehouse nalazi se na kratkoj udaljenosti vožnje od raznih aktivnosti u Queenstownu, a nudi izravan pogled na jezero Wakatipu i kultni planinski lanac Remarkables. Sve su jedinice elegantne i imaju prozore od poda do stropa, vanjski prostor za sjedenje te izložene drvene grede. Jarac kao zemljani znak cijenit će etos ovog hotela u Booking.com-ovu programu 'Travel Sustainable' koji poslužuje divlje začinsko bilje, sjemenke i sezonske namirnice, njeguje ključna partnerstva s lokalnim farmerima i uzgajivačima te pruža vrhunsko gastronomsko iskustvo s nula otpada.

Neovisni Vodenjak: Bac Ha, Vijetnam

Tijekom ove retrogradne sezone, Vodenjaci će se možda morati osloniti na svoje mirotvorne sposobnosti kako bi pomogli svojim voljenima kod kuće koji se suočavaju s problemima. Kad dođe vrijeme za zasluženi odmor, neovisni i opušteni Vodenjak uživat će u odredištu izvan utabanih staza gdje može utirati vlastiti put. Divlji, daleki sjeverni Vijetnam ima neke od najnevjerojatnijih krajolika u zemlji, a rijetko je naseljen fascinantnim mozaikom lokalnih zajednica. Bac Ha, uspavano ruralno područje, dom naroda Flower Hmong, oživljava nedjeljom zahvaljujući poznatoj šarenoj tržnici gdje se planinska plemena okupljaju kako bi prodala ručno izrađene i tradicionalne proizvode, što ga čini jednim od najviše preporučenih odredišta za tržnice na Booking.com-u. Vodenjaci su po prirodi orijentirani na zajednicu i zaljubit će se u ovu živahnu lokalnu scenu. Aktivni vodonosci uživat će u bučnom slapu u blizini sela Huang Thu Pho, nedaleko od mjesta Bac Ha, s bazenom dovoljno velikim za plivanje i izvrsnim mogućnostima planinarenja sjeverno od grada.

Gdje boraviti: Održivi smještaj kod domaćina La Beauté Bắc Hà ima terasu za sunčanje s prekrasnim pogledom na okolna rižina polja i smaragdne planine. Vodenjak koji je orijentiran na zajednicu cijenit će ovaj objekt iz Booking.com-ova programa 'Travel Sustainable', koji ulaže postotak prihoda u projekte zajednice i lokalnim stanovnicima nudi platformu za izlaganje njihovih zanatskih vještina. Na raspolaganju je i dobar izbor organskih jela regionalne kuhinje, pripremljenih od lokalnih namirnica.

Slikovita Riba: Lisabon, Portugal

Lisabon nudi nešto posebno onima koji vole umjetnost, zbog čega je ovo odredište savršeno pogodno za maštovite Ribe koje traže iskustva koja pružaju duhovno bogatstvo. Njegova uspješna umjetnička scena čvrsto je smjestila ovaj kreativni glavni grad među Booking.com-ovih top 10 odredišta preporučenih za umjetnost, a Ribe mogu ići iz jednog umjetničkog kutka u drugi, od veličanstvenog Muzeja umjetnosti, arhitekture i tehnologije do muzeja Calouste Gulbenkian, koji sadrži neke od najboljih kolekcija na svijetu. Za znak Ribe, povezivanje s oceanom čarobno je iskustvo, a Portugal je poznat po svojim divljim vodama i velikim pješčanim plažama. Istražite grad na krstarenju Lisabonom uz zalazak sunca niz rijeku Tajo tradicionalnim brodom koji plovi pokraj trga Praça do Comércio, dvorca São Jorge i palače Ajuda ili se uputite na jednu od prekrasnih lisabonskih plaža do kojih se lako može doći iz grada. Oni koji žele istraživati na suhom dobro će učiniti ako ulože u jednodnevnu, dvodnevnu ili trodnevnu karticu Lisbon City Card uz koju mogu neograničeno koristiti javni prijevoz i pristupati umjetničkim galerijama i muzejima. Svakako se uputite u stari grad ove retrogradne sezone i vratite se u prošlost s njegovim katedralama s bijelim kupolama, zgradama pastelnih boja, popločanim uličicama i drevnim ruševinama koje su nastajale stoljećima.

Gdje boraviti: Ribe će se osjećati kao kod kuće u objektu 54 São Paulo - Exclusive Apartment Hotel, smještenom u srcu starog Lisabona, na obali rijeke Tajo. Ti elegantni i umjetnički uređeni apartmani u ovoj prekrasno obnovljenoj zgradi prikladno spajaju stare elemente s modernim dizajnom. Brižne i suosjećajne Ribe cijenit će ovaj objekt iz Booking.com-ova programa 'Travel Sustainable' zbog njegova zalaganja za održivost, što uključuje tuš i WC sa slabijim pritiskom te zelene prostore poput lisnatog vrta u zatvorenom dvorištu gdje se Ribe mogu opustiti.