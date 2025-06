Astrobal otvara za Stereolab uskoro u Tvornici kulture

Premijerni koncert legendarnog britansko-francuskog benda Stereolab dogodit će se u subotu, 14. lipnja, a to će uz presjek hitova iz vrlo bogate karijere biti prilika za promociju njihovog vrlo hvaljenog albuma "Instant Holograms on Metal Film". Svjetlo dana ugledao je 23. svibnja i to im je prvi album nakon 15 godina. Ovu iznimnu večer otvorit će Francuz Astrobal, inače producent Laetitie Sadier, koji je u veljači izdao svoj treći album "L'uomo e la natura". Early bird za jedini Stereolabov koncert u regiji rasprodane su u samo tri dana. Pretprodajna cijena ulaznica je 37 eura i mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, na dan će koštati 40 eura. Fizičke ulaznice mogu se kupiti u Dirty Old Shopu.

Francuski glazbenik Astrobal (pravim imenom Emmanuel Mario) donosi hipnotičan spoj synth-popa, dream popa i elektroničke psihodelije. Njeguje prepoznatljiv, eteričan zvuk koji spaja retro estetiku s modernom produkcijom. Njegovi solo albumi, poput "L'infini, l'univers et les mondes" i "Australasie", oduševljavaju slušatelje melankoličnim melodijama, bogatim synth aranžmanima i introspektivnim tekstovima. Astrobal stvara glazbu za kontemplaciju i bijeg - savršen soundtrack za noćnu vožnju ili sanjivo lutanje mislima.

Od svog osnutka 1990. godine u Londonu, Stereolab su definirali poseban zvuk koji spaja krautrock, bossa novu, space-age pop i avangardnu elektroniku, sve obogaćeno prepoznatljivim vokalima Sadier i politički angažiranim tekstovima. Njihovi albumi, poput "Emperor Tomato Ketchup", "Dots and Loops" i "Transient Random-Noise Bursts with Announcements", etablirali su ih kao jedne od najutjecajnijih glazbenika alternativne scene 90-ih godina, a u svojoj karijeri nanizali su ukupno 11 studijskih albuma.

Njihova sposobnost da stvore retro-futurističku atmosferu uz minimalističke ritmove i bogate aranžmane učinila ih je inspiracijom brojnim suvremenim bendovima, uključujući Tame Impalu, Broadcast i Air. Nakon pauze, bend se 2019. godine vratio na scenu s reizdanjima svojih kultnih albuma i serijom koncerata, a sada konačno dolaze i pred hrvatsku publiku. Uz Tima i Laetitiu, bend danas čine Andy Ramsay (bubanj), Joseph Watson (klavijature, vibrafon, back vokal) i Xavier Muñoz Guimera (bas, back vokal).



Premijerni zagrebački koncert u Tvornici kulture bit će prilika da uživo doživite zvučne pejzaže Stereolaba, gdje se analogni sintesajzeri, repetitivni ritmovi i sofisticirani melodijski sklopovi stapaju u zvučnu čaroliju. Ne propustite priliku da budete dio povijesti i svjedočite nastupu jednog od najoriginalnijih bendova posljednjih desetljeća! Vidimo se 14. lipnja u Tvornici kulture - Stereolab napokon stiže u Zagreb!



