AstraZeneca i EU se dogovorile

AstraZeneca i EU su opet u ljubavi, kažu ne samo upućeno nego i sud koji se povukao i napokon se došlo do dogovora.

Prema sporazumu koji su sklopile Europska komisija i AstraZeneca, ta se farmaceutska tvrtka obvezala isporučiti EU-u 60 milijuna doza svoga cjepiva (Vaxzevria) do kraja trećeg tromjesečja ove godine, dodatnih 75 milijuna do kraja godine, te 65 milijuna doza do kraja prvog tromjesečna 2022.

Time je okončan sudski spor koji je bio u tijeku, nakon što je Europska komisija u travnju ove godine pokrenula pravni postupak protiv AstraZenece zbog nepoštivanja ugovora o isporuci cjepiva te zbog toga što AstraZeneca, prema navodima Europske komisije, nije imala "pouzdan plan" za osiguravanje pravovremenih isporuka.

Dogovor će omogućiti Europskoj uniji da ubrza program cijepljenja.

EK je objavila da će u skladu s novim sporazumom zemlje članice dobivati redovite isporuke, a ako dođe do kašnjenja kompanija se obvezala na ograničeni rabat.

"Postoje značajne razlike u postotku cijepljenih između naših država članica te je dostupnost cjepiva, uključivo i AstraZenece, od ključne važnosti", rekla je povjerenica za zdravstvo i sigurnost hrane Stella Kyriakides.