Ashermanov sindrom: rijetko stanje koje se može dogoditi svakome

Ashermanov sindrom je stvaranje ožiljnog tkiva (adhezije ili sinehije) u maternici. Te se priraslice povezuju unutar maternice, spajaju suprotne stijenke i smanjuju volumen maternice.

Zašto se događa?

Zašto se ožiljno tkivo iznenada počinje stvarati u maternici? Ožiljno tkivo nastaje kada dođe do traume - to je odgovor na ozljedu. Trauma ili ozljeda mogu značiti mnogo stvari, neki od najčešćih primjera su:

Kiretaža - postupak u kojem se kiretom odstranjuje površinski sloj maternice (najdublji sloj). Ovaj postupak se radi u mnogim situacijama, kao što je uklanjanje preostalog tkiva nakon pobačaja, tijekom pobačaja, tijekom uklanjanja mioma i slično.

Kirurški zahvati - mnoga ginekološka stanja, kao što su benigni ili maligni procesi maternice, zahtijevaju operaciju. To može uzrokovati oštećenje stijenke maternice, ovisno o težini zahvata. Čak i carski rez može uzrokovati određeni stupanj oštećenja tkiva.

Infekcije - infekcije endometrija su rijetke, ali ako do njih dođe, velika je vjerojatnost stvaranja priraslica. Te su infekcije obično ozbiljne i teško ih je liječiti, a jedan primjer je PID (upalna bolest zdjelice).

Zračenje - neke vrste raka (bilo da se radi o raku grlića maternice ili maternice ili o nekoj vrsti koja anatomski nije daleko od maternice) zahtijevaju terapiju zračenjem. Tretman može biti rješenje, ali jedna od nuspojava vjerojatno će biti ožiljci koji se mogu pojaviti na područjima zahvaćenim zračenjem. Ako se dogodi da je to tkivo maternice, postoji mogućnost da dobijete Ashermanov sindrom.

Kome se događa?

Kao što ste mogli primijetiti, Ashermanov sindrom je stanje koji možete razviti ili dobiti tijekom godina. To nije genetski poremećaj ili bolest. Treba doći do nekih ozljeda ili operacija koje zatim utječu na maternicu i izazivaju upalu. Upalna ima više faza. No, sve na kraju dovodi do stvaranja ožiljnog tkiva. Ashermanov sindrom često ostaje nedijagnosticiran jer je opseg ožiljaka prilično nepredvidljiv, a simptomi Ashermanovog sindroma mogu biti vrlo blagi i nespecifični. Stoga nije jasno koji je točno postotak pogođenih žena.

Simptomi

Prvo, kako se manifestira Ashermanov sindrom? Često simptomi nisu specifični. Mogu se razlikovati od oligomenoreje (neredovite menstruacije, slab volumen menstrualne krvi, uglavnom manji od 80 ml, menstrualni grčevi do tri dana) do amenoreje (bez krvarenja). Mogu se pojaviti bol i grčevi, ali nisu obavezni i variraju u intenzitetu. Najgori slučajevi mogu dovesti do neplodnosti (nemogućnosti začeća) i mogu ostati nedijagnosticirani dugo vremena ako ne pokušavate imati djecu. Ashermanov sindrom može biti blag, umjeren ili težak, ovisno o volumenu pogođene maternice. Obično se simptomi pogoršavaju ako se većina volumena ukloni. Kada je zahvaćeno manje od jedne trećine, stanje je blago i možda nećete imati nikakvih simptoma ili ćete možda samo imati laganu menstruaciju. Ako je zahvaćena jedna do dvije trećine, stanje je umjereno i može se očitovati kao menoragija, a ako je zahvaćeno više od dvije trećine, ozbiljno je - teški Ashermanov sindrom uzrokuje amenoreju i neplodnost.

Dakle, kako dijagnosticirati ovo nespecifično stanje? Zlatni standard je histeroskopija - postupak u kojem se malena kamera umetne u maternicu i s kojom ginekolog traži ožiljno tkivo. Prije nego što to učinite, morat ćete odgovoriti na neka pitanja o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju i općem zdravlju. To će vašem ginekologu dati naslutiti jesu li mogući ožiljci. Obično se radi ultrazvuk, a ponekad i magnetska rezonanca.

Kada su svi nalazi gotovi i kada je dijagnoza Ashermanovog simptoma finalizirana, počinje liječenje. U većini slučajeva, operacija je najbolja opcija. Cilj operacije je ukloniti ožiljno tkivo kako bi se ublažila bol i uspostavili menstrualni ciklusi i plodnost (ako je moguće). Postupak je donekle težak zbog mogućnosti stvaranja novih ožiljaka - koji se ponekad mogu spriječiti terapijom estrogenom (prije ili poslije operacije). Estrogen pomaže u sprječavanju ožiljaka i pomaže ubrzati proces zacjeljivanja. Novije mogućnosti liječenja koje se još uvijek istražuju i procjenjuju su terapija matičnim stanicama i terapija hijaluronidazom gelom.

Nakon završetka liječenja, možda ćete morati dogovoriti nekoliko posjeta doktoru, a simptomi bi se trebali poboljšati ubrzo nakon operacije. Ako pokušavate zatrudnjeti, to bi trebalo povećati vaše šanse za začeće.

Poznavanje i razgovor o vašem reproduktivnom i seksualnom zdravlju ključno je za sprječavanje Ashermanovog sindroma i mnogih drugih ginekoloških stanja. Poznavanje vlastitog tijela je ključno kako biste mogli prepoznati kada se nešto događa i kada potražiti pomoć. Poštujte svoje tijelo i koristite zaštitu. Uvijek budite znatiželjni i nastavite učiti nove stvari.