Sve što trebate znati o raku dojke

Svake jeseni ujedinjujemo se kako bismo obilježili Mjesec borbe protiv raka dojke i podigli svijest o jednom od najčešćih oblika raka koji pogađa žene današnjice. Kako bi upozorili na važnost ranog otkrivanja, INTIMINA uz pomoć dr. Susanne Unsworth, donosi informacije o simptomima, liječenju i proaktivnim preventivnim mjerama.

Rak dojke može se manifestirati s mnogo različitih simptoma, kaže dr. Unsworth. Ako primijetite bilo koji od glavnih simptoma, preporučuje se da potražite savjet liječnika. Međutim, postoje mnogi uzroci boli dojke, pa ako primijetite problem ne znači da imate rak dojke. No, pametno je otići na pregled.

Glavni simptomi koje treba tražiti su:

Kvržica u dojci ili područje zadebljalog tkiva najčešći je simptom i uvijek potičemo žene da razgovaraju sa svojim liječnikom ako primijete nove kvržice u dojci.

Promjena oblika, veličine dojke ili oticanje dojke.

Iscjedak iz bradavice - posebno iscjedak koji se javlja spontano (bez stiskanja bradavice), koji izgleda kao da dolazi iz samo jednog kanala ili je krvav.

Ostale promjene na bradavicama - osip oko bradavice koji ne prolazi brzo nakon liječenja, a bradavica se uvlači ili ostaje uvučena.

Promjene na koži - udubljenje kože, promjene konture grudi, izgled narančine kore (koža koja izgleda kao kora naranče), novi osip ili crvenilo kože.

Kvržica ili oteklina u pazuhu.

Bol u dojkama rijetko je simptom raka dojke. Međutim, ako utječe na vaš svakodnevni život, ustraje ili je povezan s bilo kojim drugim gore navedenim simptomima, preporučljivo je da ga provjerite.

Samopregled je ključan

"Ohrabrujem žene da obrate pozornost na svoje grudi kako bi znale što je za njih normalno u različito doba mjeseca", kaže dr. Unsworth i dodaje: "Preporučujem obavljanje mjesečnog samopregleda. Tjedan nakon menstruacije obično je najbolje vrijeme jer su tada vaše grudi najmanje osjetljive i manja je vjerojatnost da će biti prirodno kvrgave. Ako nemate menstruaciju, pokušajte provjeriti svaki mjesec u isto vrijeme (prvi dan u mjesecu je lako zapamtiti). Dobar samopregled uključuje gledanje grudi u zrcalu, opipavanje rukama gore-dolje kako biste vidjeli ima li promjena u obliku i obavljanje fizičkog pregleda cijele dojke, uključujući bradavicu i ispod pazuha. Ovo je najbolje učiniti ležeći ili stojeći, ili na primjer, pod tušem."

Genetika

Dr. Unsworth naglašava kako se većina raka dojke javlja spontano i nije povezano s genetskim čimbenicima. Međutim, objašnjava kako je oko 5-10% raka dojke uzrokovano prisutnošću specifičnih genetskih mutacija. Najčešći uzrok je mutacija gena BRCA1 ili BRCA2. Ove mutacije značajno povećavaju šanse za dijagnosticiranje raka dojke, koji se obično javlja u mlađoj dobi. Također su povezani s drugim vrstama raka, uključujući rak jajnika, prostate i gušterače. Utvrđeno je da nekoliko drugih mutacija u genima povećava rizik od raka dojke, uključujući PALB2, ATM, PTEN, TP53, STK11 i CHEK2.

Ako imate rođakinju u prvom koljenu (majka, sestra, kćer), kojoj je dijagnosticiran rak dojke prije 40. godine (ili bilateralnim rakom dojke kod osoba mlađih od 50 godina) ili muškog rođaka u prvom koljenu kojem je dijagnosticiran rak dojke u bilo kojoj dobi, obično se preporučuje posjet specijalisti. Postoje i drugi slučajevi u kojima se to preporučuje - u slučaju više oboljelih rođaka u drugom koljenu ili prisutnost drugih vrsta raka. Ako ste zabrinuti zbog svoje obiteljske povijesti i kako ona može utjecati na vaš rizik, vrijedi razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse.

Vrijeme je za akciju

Ako primijetite bilo koji od opisanih simptoma, odmah se obratite svom liječniku opće prakse. Obično će vam odmah napraviti pregled u liječničkoj ordinaciji. Ako se utvrdi da imate bilo koji od ranije spomenutih simptoma, vaš liječnik će vas vrlo vjerojatno poslati u ambulantu za bolesti dojke. Međutim, ako ste mlađi od 30 godina i imate novu kvržicu, liječnik će vam možda predložiti da pričekate sljedeću menstruaciju kako biste vidjeli hoće li se kvržica povući. Ako ne nestane, tad će vas poslati u ambulantu za bolesti dojke. Bitno je zapamtiti kako svaka žena koju se pošalje na pregled u ambulantu ne bude dijagnosticirana rakom dojke.

Kad dođete na pregled, dobiti ćete temeljit pregled dojki koji se naziva trostruka procjena. To uključuje pregled od strane liječnika ili specijalizirane medicinske sestre/zdravstvenog djelatnika. Nakon pregleda, obavit ćete višestruke snimke dojke, što može uključivati ​​mamografiju, ultrazvuk ili druge vrste nalaza ako budu potrebni. Konačno, pretpostavimo da neki nalazi pokazuju značajke koje izazivaju zabrinutost i zaslužuju pozornost. U tom slučaju može se preporučiti biopsija problematičnog područja. Ako se izvodi biopsija, obično je potrebno nekoliko dana da se dobiju rezultati, tako da ćete dobiti termin za naknadni pregled kako bi porazgovarali o rezultatima.

Mogućnosti liječenja

Liječenje raka dojke dramatično se unaprijedilo u posljednjih 50 godina, a pristupi liječenju sada su vrlo individualizirani za svaku dijagnozu raka. O planovima liječenja obično će odlučivati multidisciplinarni tim (MDT), skupina stručnjaka (onkologa, kirurga, radiologa i drugih liječnika specijalista) koji rade zajedno kako bi odlučili o najboljem liječenju na temelju trenutnih smjernica i dokaza. Ponuđeni oblici liječenja uzimaju u obzir brojne čimbenike: stupanj raka, stadij raka, status hormona, status menopauze i druge temeljne zdravstvene čimbenike. Mogu se uzeti u obzir i genetski čimbenici koji se mogu koristiti za predviđanje koliko će dobro netko reagirati na određene tretmane.

Različiti oblici liječenja koji se nude uključuju:

Kirurgija - kao što je mastektomija, operacija očuvanja dojke, operacija aksila (pazuha) i rekonstruktivna kirurgija.

Kemoterapija - može se koristiti prije ili poslije operacije.

Radioterapija - obično se daje nakon kemoterapije i operacije očuvanja dojke kako bi se uništile potencijalno preostale stanice raka dojke.

Endokrina (hormonska) terapija - koristi se kod raka koji je pozitivan na estrogenske receptore, često traje 5-10 godina.

Ciljane terapije - specifični tretmani koji su pojedinačno ciljani ovisno o vrsti raka (npr. Herceptin).

Prevencija

Točni uzroci raka dojke nisu u potpunosti razjašnjeni, pa nije moguće dati savjet kako ga spriječiti. Međutim, postoje promjene u načinu života i tretmani koji mogu smanjiti rizik. Dokazano je da nekoliko čimbenika načina života utječe na rizik od razvoja raka dojke. Održavanje zdrave tjelesne težine, redovito vježbanje i smanjenje unosa alkohola smanjuju rizik od raka dojke (ali i drugih vrsta raka). Također postoje podaci koji pokazuju da žene koje su imale više trudnoća i one koje su dojile imaju manju vjerojatnost da će razviti rak dojke (razlozi za to nisu poznati, ali mogu biti povezani s povećanom razinom estrogena). Ako imate genetsku predispoziciju za rak dojke, kao što su mutacije gena BRCA, možda će vam biti ponuđena profilaktička operacija (operacija koja se izvodi prije nego se rak razvije kako bi se spriječila bolest). To može uključivati bilateralnu mastektomiju i/ili ooforektomiju (uklanjanje jajnika).

Postoje dokazi da izloženost hormonima, poput onih koji se nalaze u kontracepcijskim pilulama ili u hormonskoj nadomjesnoj terapiji (HNL-u), može malo povećati rizik od dijagnoze raka dojke. Međutim, ovaj rizik nije tako jednostavan, budući da ovi tretmani imaju važne druge povezane koristi (sprečavanje neželjene trudnoće, ublažavanje simptoma menopauze i također utjecaj na druge zdravstvene probleme kao što je osteoporoza) - kao takvi, druge dobrobiti mogu nadmašiti mali rizik od raka dojke.

Što se tiče pregleda, važno je nastaviti obavljati samopreglede i prijaviti sve promjene svom liječniku opće prakse. Vi ste osoba koja ima najbolje mjerilo za prepoznavanje promjena na vašim dojkama. Zapravo, nema dokaza kako su redoviti pregledi kod liječnika bolji u otkrivanju problema. Pregled dojki je još jedan od pregleda koji može pomoći u otkrivanju ranih znakova raka prije nego što se pojave simptomi. Ženama se preporučuje obaviti pregled kod liječnika svakih tri godine, u dobi od 50 do 70 godina. Možete tražiti pregled i nakon 70. godine, no u toj dobi niste obavezni ići na preglede. Pregled uključuje mamografiju - što je rendgenski snimak obje dojke. Pretpostavimo da se na mamografiji vidi abnormalnost. U tom slučaju dobivate termin za trostruku procjenu u vašoj lokalnoj ambulanti za dojke.

Rak dojke utječe na živote milijuna žena diljem svijeta. Međutim, uz dovoljno znanja i predanosti proaktivnoj zdravstvenoj praksi, možemo zaštiti sebe i svoje voljene. Redoviti samopregled ključan je korak koji može dovesti do ranog otkrivanja i povećanja izgleda za uspješno liječenje. Ovog Mjeseca borbe protiv raka dojke, krenimo na putovanje osvještavanja, suosjećanja i nade dok nastojimo napraviti razliku i podržati one koji boluju od raka dojke.