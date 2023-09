Ponosno i glasno prihvatite menstruaciju i u školi

Školsko zvono samo što se nije oglasilo, pa je vrijeme da proslavimo uzbudljivo putovanje kroz obrazovanje, prijateljstvo i samospoznaju. No, postoji i jedna važna tema koja zahtijeva našu pozornost, a to je menstruacija! INTIMINA se čvrsto zalaže za to da se djevojke nikada ne srame menstruacije te da je prihvate kao potpuno normalnu tjelesnu funkciju s kojom se susreće veliki broj djevojaka u školi. U ime toga, započnimo školsku godinu edukacijom i zabavom!

Moć znanja

Prvo i najvažnije, raskrinkajmo neke uobičajene mitove i zablude vezane uz menstruaciju. Znanje nas osnažuje, a kada pričamo o menstrualnom zdravlju, bitno je odvojiti činjenice od fikcije. Jeste li znali da je menstruacija potpuno prirodan proces i znak dobrog zdravlja? Ona je izvrstan podsjetnik na nevjerojatnu moć ženskog tijela.

Školsko okruženje trebalo bi biti sigurno mjesto za sve, a posebno za mlade i nesigurne djevojke koje prolaze kroz fizičke promjene. Međutim, nedavno istraživanje brenda INTIMINA koje je proveo Censuswide pokazuje da to često nije slučaj. Zapanjujućih 65% ispitanih djevojaka osjećalo je sram ili potrebu prikriti svoju menstruaciju u školi. Ohrabrujuće je da je 11% djevojaka izjavilo da se nikad nije sramilo zbog menstruacije. Zato je važno educirati mlade djevojke i mladiće o menstruaciji kao normalnom biološkom procesu.

Razbijmo tabu

Vrijeme je za rušenje menstrualnih tabua i poticanje otvorenog dijaloga. Upamtite, menstruacije se ne trebaju sramiti! Stvorimo okruženje u kojem djevojke mogu ugodno pričati o svojim iskustvima, dijeliti savjete i podržavati jedna drugu. Zajedno možemo stvoriti siguran prostor u kojem se svaka djevojka može osjećati osnaženo i samouvjereno tijekom svog menstrualnog putovanja.

Cilj ukidanja stigme vezane uz menstruaciju najbolje je započeti malim koracima - na igralištu, u školskim hodnicima, u svlačionicama i bilo gdje gdje mladi ljudi dijele svoje intimne živote. Važno je da normalne ljudske funkcije ostanu normalne, a svaki razgovor o prirodnom procesu odrastanja trebao bi djelovati osnažujuće, a ne neugodno. INTIMINA je objavila knjigu i audio knjigu The Wonder Girls Guide Book koja za cilj ima ispuniti prazninu koju ostavljaju neadekvatni obrazovni programi, stigme i tabui povezani s menstruacijom kako bi se započeo razgovor o ovom dijelu odrastanja.

Menstruacija nas ujedinjuje

Evo nevjerojatne činjenice: djevojke diljem svijeta dijele zajedničku vezu - menstruaciju! Razmisli o tome; značajan postotak djevojaka ima menstruaciju u bilo kojem trenutku. Ovo je moćna veza koju vrijedi proslaviti! Dakle, sljedeći put kada zakoračite u svoju učionicu, sjetite se da niste sami. Dio ste zajednice snažnih, nevjerojatnih djevojaka koje zajedno istražuju svijet menstruacije.

Osim toga, rast društvenih mreža pružio je tinejdžerima jedinstvenu platformu za oslobađanje od okova srama od menstruacije. Društvene mreže postale su moćan alat za rušenje menstrualnih tabua. O menstruaciji, koja se prije smatrala tajnovitom i osjetljivom temom, sada se otvoreno raspravlja na raznim platformama, te se započinju razgovori koji propitkuju društvene norme. Dijeljenjem osobnih priča, iskustava i anegdota, ljudi potiču zajedništvo i normaliziraju prirodne tjelesne procese.

Zabava tijekom menstruacije

Tko kaže da menstruacije ne mogu biti zabavne? Od ružičastih menstrualnih čašica, šarenih satova za praćenje ciklusa, do dodataka s temom menstruacije - sve to omogućuje da doživite svijet zabave i razigranosti. Zamislite da nosite svoje omiljene gaćice tijekom menstruacije, nosite nakit vezan uz menstruaciju ili čak slavite prvi dan škole uz zabavu posvećenu menstruaciji. Preokrenimo ovu stigmu i uživajmo u tome!

Osnaživanje kroz obrazovanje

Obrazovanje je ključno za rušenje prepreka, a to uključuje razumijevanje našeg tijela. INTIMINA je predana pružanju sveobuhvatnih i osnažujućih informacija o menstrualnom zdravlju. Vjerujemo da je obrazovanje alat za pomaganje djevojkama da donose informirane odluke o svom tijelu, zdravlju i dobrobiti. Stoga, nadahnimo jedni druge da prigrlimo ljepotu svojih tijela, uključujući i menstruaciju!

Dok ulazimo u novu školsku godinu, sjetimo se slaviti svoja tijela, prihvatiti svoju menstruaciju i podržavati jedni druge. Ponosno prihvatimo menstruaciju bez osjećaja srama i otvoreno o njoj razgovarajmo. Zajedno možemo izgraditi budućnost u kojoj svaka djevojčica u školu ulazi samouvjereno, spremna osvojiti svijet!

Zapamtite, snaga je u sestrinstvu, a menstruacija je samo još jedan nevjerojatan dio onoga što nas čini jedinstveno moćnima. Želimo vam pozitivnu sliku o menstruaciju i sretan povratak u školu bez srama!