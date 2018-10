(O)siguran online - projekt dobio nastavak

Ida Prester, Tarik Filipović, Lana Pavić i Bruno Šimleša aktivno su se uključili u projekt (O)siguran online čiji je cilj informirati roditelje o sigurnosti i zaštiti djece u online svijetu. U svrhu podizanja svijesti o sigurnosti i zaštiti djece u online svijetu poznate osobe priključile su se otkrivajući stvarne primjere iz svojih života. Savjete roditeljima dali su i stručnjaci iz Nacionalnog CERT-a (CARNET) te stručnjaci iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Uz edukativni video sadržaj, kreiran je upitnik za roditelje koji pomaže osvijestiti potencijalne opasnosti u online svijetu, a kreiran je i ilustrirani vodič sa znakovima za prepoznavanje opasnosti, kojeg roditelji kroz igru mogu koristiti za edukaciju djece. Projekt (O)siguran online pokrenulo je Wiener osiguranje VIG s partnerima: Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET, Nacionalnim CERT-om te Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.

U edukativnim YouTube video sadržajima stručnjaci su istaknuli da je ključno sudjelovanje roditelja u online aktivnostima djece. Stručnjaci napominju kako su digitalni mediji postali sastavni dio odrastanja, a rješenje nisu zabrane već razvijanje odnosa povjerenja. Ukoliko i dođe do rizične situacije, zahvaljujući razvijenom odnosu povjerenja, utoliko će se djeca prvo obratiti roditeljima za pomoć. Koliko je to zaista potrebno govori podatak da je svako treće dijete bilo žrtva elektroničkog nasilja, a da je tek svaki sedmi roditelj toga svjestan, što ukazuje na vrlo nisku razinu osviještenosti roditelja o potencijalnim opasnostima kojima su djeca izložena u online svijetu.

Bruno Šimleša naveo je primjer koliko su djeca zbog društvenih mreža danas više izložena: „Kada je u moje vrijeme netko želio nekoga uvrijediti, napisao je to na vratima školskog wc-a i to je možda vidjelo 12 osoba taj dan. A danas se to napiše na nekoj društvenoj mreži, to može vidjeti 1200 ljudi."

„Kada smo prošle godine kao dio društveno odgovornog poslovanja pokrenuli projekt (O)siguran online, ni sami nismo bili svjesni koliko je informiranje i edukacija po pitanju sigurnosti u online svijetu prijeko potrebno. Upravo smo na tom tragu nastavili projekt i u ovoj godini, koji su podržali i zaposlenici Wiener osiguranja. Za sve zaposlenike biti će organizirana edukativna predavanja u suradnji sa stručnjacima iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Ove smo godine uz edukativan video sadržaj pripremili upitnik za roditelje koji će im pomoći kod osvještavanja opasnosti s kojima se djeca susreću online, ali i znakove koji će njima i njihovoj djeci biti pomoć za savjesno surfanje internetom." istaknuo je Božo Šaravanja, član uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group.

Projekt (O)siguran online provodi se drugu godinu za redom i primarno je namijenjen roditeljima. Prošle godine u suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu održane su edukacije u 12 škola diljem Hrvatske za 670 roditelja i profesora, podijeljeno je 20.0000 tiskanih brošura te je održan okrugli stol na kojem se aktualizirala tema sigurnosti djece na internetu te su ujedno predstavljena švedska iskustva i prakse.

Projekt je nastavljen i ove godine s ciljem prevencije cyberbullyinga te podizanjem svijesti javnosti o ovoj temi, ali prije svega edukacije roditelja o zaštiti djece u online svijetu. S ciljem širenja medijske pismenosti i prevencije online nasilja kreirano je nekoliko alata u suradnji sa stručnjacima i poznatim osobama. Niže navedeni alati mogu poslužiti roditeljima za bolju komunikaciju s djecom, uočavanje potencijalnih opasnosti i u konačnici, prevenciji neželjenih situacija: