AOC svjetski lider u gaming monitorima

Specijalist za monitore AOC objavljuje kako je prema najnovijim tržišnim podacima Context-a, u trećem tromjesečju 2020. godine ponovo zauzeo prvo mjesto na tržišnom udjelu gaming monitora (monitori sa 120 Hz i više) diljem Europe s ukupno 27% tržišnog udjela, nastavljajući tako svoju vodeću poziciju od prošle godine.

Uz to prema IDC Quarterly Gaming Tracker Q2-2020, AOC također ima najveći tržišni udio od 20% u gaming monitorima širom svijeta. Gaming monitori definirani su kao monitori s frekvencijom osvježavanja od 100 Hz i više, a koji su neophodni konkurentnim igračima kako bi imali najbrže i ujednačeno iskustvo i pobijedili svoje protivnike.

Pokrivajući široki portfelj gaming monitora s veličinama u rasponu od 21,5 inča do 49 inča, raznim omjerima stranica (16:9, 21:9, 32:9), rezolucijama od Full HD do Ultra HD i više (5120x1440), s brzinom osvježavanja do 240 Hz i vremenom odaziva od 0,5 ms, AOC nudi čitav niz gaming monitora raznih cjenovnih rangova te za sve zahtjeve korisnika.

Tržište gaming monitora brzo se proširilo u posljednjem tromjesečju, s povećanjem obujma svih prodanih gaming monitora za 126% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Lansiranjem svog prvog gaming monitora još 2014. godine i premium gaming brenda AGON 2016. godine, AOC nije novost na gaming sceni i razumije strasti i želje gamera. AOC se također udružio sa uspješnom e-sports organizacijom G2 Esports i sponzorirao razne gaming evente diljem Europe, uključujući Red Bull i ESL turnire, dokazujući da su njegovi gaming monitori vrijedni pozornice čak i za najelitniju gaming scenu.

Čimbenici koji doprinose ogromnom uspjehu AOC-a uključuju nagrađivanu G2 seriju, pokrenutu prošle godine, koja je dobila odobrenje igrača i osvojila brojne nagrade, uključujući 'Best Gaming monitor' i 'Best Budget Gaming Monitor' za 24 inčni 24G2U sa stopom osvježenja od 144 Hz i životopisnim IPL panelom.

U Europi je AOC povećao vodeći tržišni udio sa 23% trećeg kvartala 2019. godine na 27% u trećem kvartalu 2020. godine, i to uz porast od 4% u odnosu na prošlu godinu i 6% u odnosu na prethodni kvartal (Q2-2020). Ovom velikom uspjehu očituje se i AOC povećavajući količinu prodanih monitora za impresivnih 167% na godišnjoj razini, dok je ukupno tržište poraslo za 126% u istom razdoblju. AOC je u većini europskih zemalja zauzeo prvo mjesto na tržištu, u nekima od njih s nevjerojatnih 49% tržišnog udjela. U 18 zemalja AOC ima tržišni udio preko 25% u gaming monitorima, što znači da je jedan od četiri prodana gaming monitora upravo AOC monitor.

"U posljednjem smo tromjesečju postigli najveći obim prodaje u kvartalu na gaming monitorima u Europi i zahvaljujemo svim našim kupcima. Isti trend vrijedi i za cijeli svijet, gdje smo postali brend broj jedan gaming monitora. AOC nastavlja razvijati vrhunske igraće monitore s našim glavnim brendovima AOC Gaming i premium AGON, a mi smo opet prvi izbor kupaca kada je riječ o gaming monitorima", rekao je Stefan Sommer, direktor marketinga i poslovnog upravljanja u AOC Europa.