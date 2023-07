AOC by AGON za studente

Dok se studenti pripremaju za nadolazeću akademsku godinu, AOC i njegov podbrend usmjeren na gaming, AGON by AOC, s uzbuđenjem predstavljaju impresivnu ponudu monitora dizajniranih da zadovolje njihove specifične potrebe. S fokusom na funkcionalnost, inovativnost i cjenovnu pristupačnost, AOC nudi niz monitora koji studentima omogućuju studentske uspjehe, a istovremeno pružaju impresivno iskustvo zabave.



Od prijenosnih opcija za studente u pokretu do gaming modela za strastvene gamere, AOC-ova linija kombinira najsuvremeniju tehnologiju s dizajnom usmjerenim na korisnika, čineći ponudu savršenim izborom za studente svih zanimanja. AOC razumije da studenti imaju različite zahtjeve, od produktivnosti i kreativnosti do zabave i gaminga. Kako bi zadovoljio ove različite potrebe, AOC predstavlja izbor monitora koji pružaju iznimne performanse, zapanjujuće vizualne prikaze i poboljšanu funkcionalnost.

Za povećanu produktivnost i multitasking



AOC 24V5CW monitor je svestrano rješenje za povećanu produktivnost i multitasking. Sa svojim tankim, kompaktnim dizajnom i snažnim 24″ Full HD IPS panelom pruža živopisne vizualne prikaze koji oživljavaju sadržaj - savršeno prikladan za uske prostore kao što su spavaonice ili zajednički apartmani. USB-C input podržava 65W napajanje osiguravajući besprijekorno povezivanje i mogućnost napajanja prijenosnih računala i drugih uređaja. Opremljen 4-portnim USB 3.2 priključkom, 2MP web kamerom s Windows Hello prepoznavanjem lica i podesivim ergonomskim postoljem, ovaj monitor pruža praktičnost i učinkovitost studentima koji rade na više zadataka istovremeno. Idealan je izbor za studente koji trebaju pohađati online nastavu, surađivati na grupnim projektima i sudjelovati u video konferencijama.

Povećavajući veličinu zaslona i rezoluciju, AOC Q27V5CW monitor nudi 27″ QHD zaslon s tankim dizajnom i impresivnim IPS panelom koji pruža zapanjujuće vizualne prikaze i moćnu reprodukciju boja. Njegov USB-C ulaz s 65W napajanjem omogućuje besprijekorno povezivanje i punjenje uređaja. Također, dolazi s 4-portnim USB 3.2 priključkom i 2 MP web kamerom, kao i podesivim ergonomskim postoljem što dodatno osigurava praktičnost i svestranost. Kreativnim studentima koji se bave grafičkim dizajnom, video editingom, kreiranjem sadržaja i drugim vizualno zahtjevnim ciljevima ovaj monitor će savršeno odgovarati, dok veći radni prostor na zaslonu omogućuje lakši rad na složenim projektima.

Pružajući uistinu impresivno iskustvo gledanja, monitor AOC CU34P3CV s 34″ UW-QHD zaslonom ima VA panel s omjerom širine i visine 21:9 i zakrivljenošću od 1500R - praktički zamjenjuje postavljanje dvostrukog monitora zahvaljujući velikom prostoru na ekranu. Sa svojim USB-C ulazom (65 W Power Delivery), 4-portnim USB 3.2 priključkom, kao i RJ-45 ulazom pruža poboljšane mogućnosti povezivanja. Monitor također nudi brzinu osvježavanja od 100 Hz i Adaptive-Sync što ga čini pogodnim i za gaming. Dva zvučnika od 5 W, ergonomsko postolje podesivo po visini i KVM prekidač za jednostavno prebacivanje uređaja upotpunjuju cijeli paket.

Sva tri gore navedena modela su Flicker-Free što znači da korištenjem DC-a umjesto PWM-a za podešavanje svjetline monitori ne pokazuju nikakvo treperenje. To ih čini pogodnima za dugotrajno korištenje bez umaranja očiju. Također, posebno korisno za studente koji rade na zadacima do kasno u noć, svi oni imaju LowBlue način u svom OSD-u koji blago mijenja temperaturu boje kako bi se eliminirali plavi tonovi za ugodno gledanje, posebno u mraku.

Za produktivnost u pokretu



Savršen za studente koji trebaju raditi na svojim zadacima ili prezentacijama dok putuju ili su na razmjeni i studiraju na različitim lokacijama, AOC I1601P je prijenosni 15,6″ IPS monitor dizajniran za olakšavanje produktivnosti u pokretu. Sa svojom Full HD rezolucijom i USB-C vezom, prikazuje visokokvalitetne slike i nudi jednostavno povezivanje. Tanak dizajn (debljine 8,5 mm) i lagana konstrukcija (800 g) omogućuju lagodno nošenje u ruksaku. Uključeni pametni poklopac pruža zaštitu tijekom transporta i služi kao postolje za jednostavno postavljanje. Pomoću automatskog načina rotacije studenti mogu prebacivati između pejzažne i portretne orijentacije kako bi se prilagodili svakom radnom prostoru. A uz USB-A vezu, koja koristi DisplayLink, može se koristiti i sa starijim prijenosnim računalima. I1601P je također opremljen LowBlue načinom rada.

Za impresivno iskustvo gaminga

Elegantnim dizajnom s crvenim/crnim naglaskom, 23,8″ Full HD IPS gaming monitor AOC GAMING 24G2SPU nudi dobitnu kombinaciju brzine, odziva i vizualne izvrsnosti. Njegov IPS panel s preciznom bojom pomaže studentima da se istaknu u svakodnevnim zadacima i obavezama. Nakon svakodnevnih studentskih obaveza, s brzinom osvježavanja od 165 Hz i vremenom odziva od 1 ms MPRT, pruža konkurentsku prednost za gaming entuzijaste. Low input lag, kompatibilnost s Nvidia G-SYNC-om i različiti načini gaminga nude fluidno gaming iskustvo. Monitor također uključuje zvučnike od 2 W i podržava AOC G-Menu softver za jednostavno upravljanje zaslonskim prikazom.

Uz veći 27″ QHD zaslon, AOC GAMING Q27G2S/EU pruža izvanredne vizuale i iznimne performanse. Uz brzinu osvježavanja od 165 Hz, vrijeme odziva 1ms MPRT i Low Input Lag, osigurava ugodno gaming iskustvo. Zahvaljujući živopisnom, točnom IPS panelu i velikoj razlučivosti, ne samo da se dokazuje u produktivnim zadacima, već i u gamingu. Njegov naglašeni gaming dizajn, tanki okviri i postolje podesivo po visini, kao i prilagodljiv OSD putem AOC-ovog G-Menu softvera čine ga elegantnim i funkcionalnim izborom gamera koji su još u fazi obrazovanja. Za prilagođenu dnevnu i noćnu upotrebu, oba gaming modela, 24G2SPU i Q27G2S/EU, su Flicker-Free i također imaju LowBlue način rada za smanjenje plave svjetlosti.

AOC razumije različite potrebe studenata i nastoji im pružiti monitore prilagođene njihovim specifičnim zahtjevima. Bilo da se radi o maksimiziranju produktivnosti, uživanju u kreativnim projektima, produktivnosti u pokretu ili opuštanju nakon posla i učenja uranjanjem u gaminga sesiju, AOC-ova svestrana linija nudi monitor za jedinstvene potrebe i želje svakog studenta.