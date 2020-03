Iz potresima prožetog hrvatskog glavnog grada, te države okovane borbom protiv virusa korona, a u trećem tjednu zaustavljanja i hibernacije ekonomskih aktivnosti hrvatskog gospodarstva, kao najveća domaća nevladina asocijacija koja okuplja vlasnice i vlasnike tvrtki i obrta (više od 2.300), kao i sve one koji će to tek postati, odlučili smo pokrenuti Anti-korona poslovni servis Ženskog poduzetničkog centra.

Sektor malog i srednjeg poduzetništva (prema podacima Državnog zavoda za statistiku) zapošljava više od 70 posto svih radnika u Republici Hrvatskoj, te kroz poreze i doprinose uplaćuje više od 70 posto svih sredstava koji se slijevaju u državni proračun kao i proračune lokalnih samouprava u Lijepoj našoj.

No, s druge strane oni koji žive od poduzetničkog novca u javnom i državnom sektoru čini se kao da još uvijek nisu toga svjesni, mjere ublažavanja posljedica korona virusa na gospodarstvo, napose poslovne aktivnosti vlasnica i vlasnika tvrtki i obrta, su kozmetičke i neće pomoći u preživljavanju. Stoga smo odlučili sami „zavrnuti rukave", ekipirati se i napraviti najbolje što možemo jedni za druge u poduzetništvu.

Ovog puta kroz Anti-korona poslovni servis Ženskog poduzetničkog centra koji je ekipirao stručni i iskusni tim za u prvom redu BESPLATNU pomoć i pružanje konkretnih alata, sadržaja i pomoći svim poduzetnicama i poduzetnicima, kao i svima onima koji to kane biti u svim glavnim područjima poslovnih aktivnosti na realnom tržištu u vrijeme u kojemu se trenutačno nalazimo.

S primarnim ciljem - biti stalna, konkretna i učinkovita pomoć svima koji su zahvaćeni u gospodarskom smislu posljedicama korona virusa, pronalasku novih načina za održavanje poslovnih aktivnosti, profitabilnost i kvalitetu poduzetničkog djelovanja, ohrabriti i motivirati u postojećoj situaciji, olakšati dostupnost potrebnim informacijama za poslovanje te potaknuti na međusobnu solidarnost, povezivanje i pomoć.

U Anti-korona poslovnom servisu radi cijeli niz stručnjaka specijaliziranih gotovo za sve izazove tržišta, napose i u kriznim situacijama poput trenutačne koja pogađa hrvatsko društvo, ali i svijet. Među njima je i Zrinka Peharec, stručnjakinja za prodaju i prodajne alate i sadržaje.

Situacija nije ni za koga jednostavna, no dobro se sjetiti da nismo sami i da nismo jedini koji proživljavaju potrese stvarne, fizičke, ali i poslovne naravi. Svatko zna napraviti i plasirati barem jedan proizvod ili uslugu koju će, i u ovim vremenima, moći ponuditi i još važnije naplatiti. Ako to podrazumijeva i promijenu poslovne aktivnost - promijenite je, vrijeme je za prilagodbu na postojeće uvjete - istaknula je Zrinka Peharec, stručnjakinja za prodaju i članica Anti - korona poslovnog servisa Ženskog poduzetničkog centra i vlasnica obrta Razvoj.

Mnoge stručne članice i članovi Ženskog poduzetničkog centra nesebično i puni velikog optimizma prionuli su na radi Anti-korona poslovnog servisa i ponudili svoje usluge i proizvode, te besplatnu asistenciju kako bi svi skupa izašli iz ove nezavidne gospodarske situacije.

S obzirom da se bavim grafičkim uslugama i vizualnim identitetom, nudim za početak uslugu revizije trenutačnog vizualnog identiteta i savjete što bi se moglo popraviti i optimizirati besplatno, ako i izradu prilagođenih materijala poput bannera i osnovnih vizualnih materijala tržišne komunikacije prema klijentima. Pružam i cjelovito brandiranje/rebrandiranje - od logotipa nadalje... Djelujem u ovom timu kako bi i kraj krize dočekali spremno za „napasti" tržište gdje se treba istaknuti kvalitetnim materijalima koje u cijelosti nudimo. Ovo je po mom mišljenju idealno vrijeme za napraviti reviziju vizualnog dijela i analizu gdje bi se mogla ostvariti poboljšanja u komunikaciji kroz vizualni dio, da poruka bude iskomunicirana kako treba - ocijenila je poduzetnica Maja Škiljaica, stručnjakinja za vizualni identitet, grafički i web dizajn, vlasnica tvrtke Kreativni kotačić, o vlastitom angažmanu prema posrnulom poduzetništvu u vrijeme korone, a kako bi umjesto razmišljanja o propadanju fokus usmjerili na kreativnost i smišljanje nečeg konstruktivnog što može pomoći u vraćanju u normalu.

I poduzetnik Marko Kukec, stručnjak za web dizajn i development uključio se u Anti-korona poslovni servis Ženskog poduzetničkog centra.

Spreman sam pomoći svim poduzetnicama i poduzetnicima uslugama web dizajna, developmenta, izrade web shop rješenja, ali i kroz održavanje web stranica, digitalni marketing te izradu web aplikacija. Iza nas je bogat i sadržajan poduzetnički rad s brojnim klijentima na domaćem i inozemnom tržištu kao odlična preporuka angažiranosti i za Anti-korona poslovni servis i sva očekivanja u ovoj novonastaloj poslovnoj situaciji. Tu smo da osiguramo što lakši i bezbolniji prelazak na online poslovanje izradom potrebnih web platformi i sadržaja, napose u situacijama kada je onemogućen fizički kontakt i poslovanje, a uredi zatvoreni. Tada digitalizacija predstavlja ključ uspjeha, kao i djelovanje našeg tima - istaknuo je Marko Kukec, vlasnik tvrtke Alpha aplikacije koji je svojim nesebičnim obolom odlučio pomoći svima kroz Anti-korona poslovni servis Ženskog poduzetničkog centra ističući da samo zajedništvom možemo prebroditi ovu tešku situaciju.

Korona virus situacija može potrajati i nekoliko mjeseci (ne dao Bog nekoliko godina), kao i letargija, očajavanje, panika, depresija, ako si dopustimo takva stanja. Samo zajedničkim snagama, djelovanjem, uzajamnosti, te nesebičnosti možemo doći do kvalitetnih rješenja i aktivnosti koje nam svima mogu biti od koristi i od pomoći za preživljavanje. Anti-korona poslovni servis djeluje u tom pravcu i radujemo se svima koji će nam se pridružiti, bilo kao aktivni davatelji poslovnih usluga i proizvoda, bilo kao korisnici ovog što smo pokrenuli. Imamo primarnu misiju u ovom trenutku - ostati doma zbog zaustavljanja korona virusa, ali i djelovati da održimo gospodarsku stabilnost, jer ako će to itko donijeti do pozitivnog djelovanja, onda će to napraviti poduzetnice i poduzetnici Republike Hrvatske „umjetnici preživljavanja" u svim situacijama - ocijenila je futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić, direktorica Ženskog poduzetničkog centra i tvrtke Expert Product doo, specijalizirane za prodaju i prodajne alate na domaćem i inozemnom tržištu.

Pozivamo stoga sve da nam se jave, postave pitanja, objasne situaciju u kojoj se poslovno nalaze, zatraže rješenje za svoj poduzetnički problem od Anti-korona poslovnog servisa Ženskog poduzetničkog centra u kojemu u ovom trenutku djeluje više od 30 profesionalaca s višegodišnjim iskustvom na domaćem i inozemnim tržištima, te visokom razinom profitabilnosti vlastitih poslovnih projekata.

Jer zajedno smo jači.

Kontakti Anti-korona poslovnog servisa Ženskog poduzetničkog centra:

info@poduzetnica.hr

00385 91 519 09 23