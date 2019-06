Animal Drive zagrijava za Whitesnake na Šalati

Zagrebačka heavy rock četvorka Animal Drive, koju predvodi Dino Jelusić, nastupit će kao predrgupa Whitesnakeu na stadionu Šalata 3. srpnja.

Animal Drive je 2012. u Zagrebu oformio pjevač i kompozitor Dino Jelusić. Dino je skladatelj, multiinstumentalist, diplomirani glazbeni pedagog s nevjerojatnih 20 godina glazbene karijere iza sebe i suradnjama s velikim svjetskim glazbenicima, pobjednik desetak međunarodnih pjevačkih natjecanja te glazbenik koji paralelno radi na pet albuma koji izlaze u toku 2019.

U Animal Driveu pridružili su mu se gitarist Keller, basist Rokinđa i bubnjar Zvone, azjaedno stvaraju glazbu pod utjecajem bendova kao što su Dream Theater, Skid Row i, naravno, Whitesnake. Grupa je potpisala za label Frontier Records te 2018. objavila izuzetno zapaženi debi „Bite!" koji je bio promoviran diljem Europe na nizu koncerata i festivala. U travnju ove godine objavili su EP „Back to the Roots".

Animal Drive će nastupiti kao predgrupa Whitesnakeu na velikom koncertu na stadionu Šalata. Rock divovi u Zagreb stižu na izuzetan open-air nastup na omiljenom gradskom koncertnom prostoru i donose najveće hitove poput poput "Here I Go Again", "Is This Love", "Still Of The Night", "Give Me All Your Love", "Crying In The Rain" i "Slow An' Easy", dopunjene singlovima s aktualnog albuma "Flesh & Blood".

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 240 kn, dok će na sam dan koncerta iznositi 260 kn i vrijede za cijeli prostor za publiku. Kupci koji ulaznice plaćaju Mastercard® ili Maestro® karticama na svim prodajnim mjestima Eventima ostvaruju popust od 10%. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i www.eventim.hr.