Anđelinjak Željka Prsteca

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar iz Varaždina Željko Prstec kreator je čarobnog Anđelinjaka.

Gospodine Prstec, što je Anđelinjak? Kako je nastala ta instalacija?

- Anđelinjak u Varaždinu je jedan skroviti kutak unutar povijesne jezgre Varaždina unutar kojega je smještena instalacija, koja svjedoči da je Varaždin „grad u kojem spavaju anđeli" (Prstecov copyright!)

"Anđelinjak" je sastavni dio instalacije "Grad u kojem anđeli spavaju"©s kojom sam otvorio novu stranicu u svojem radu i počeo na skrovitim i skromnim (za)kutcima grada Varaždina davati zanimljivu, čarobnu i nebesku notu. Tim je instalacijama otkrio sam Varaždincima mjesta u srcu grada za koja ni sami nisu znali da postoje, a posjetiteljima grada pružio jedinstven doživljaj..

Od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske te dijelom od Grada Varaždina za Anđelinjaksam dobio financijsku potporu kao inovativni projekt u turizmu Hrvatske!

Osmislili ste i potragu za anđelima u „ gradu u kojem spavaju anđeli"?

- Uz Muzej anđela koji osnovan 2011 godine osmišljena je i potragom za svojim anđelom. Ukoliko ste zbog razno raznih razloga zaboravili na svojeg anđela čuvara, (u ovim vremenima mnogi su napustili svog anđela!) pa šetnjom kroz "grad u kojem spavaju anđeli"© imate priliku proviriti u skrivene kutke Varaždina i provjeriti spava li tamo negdje možda i vaš anđeo.

Pod strehama i skromnim (za)kutcima grada Varaždina koje čuvaju prah s anđeoskih krila (što ni mnogi Varaždinci nisu znali da postoji), otkriva se jedinstven doživljaj tajnovite i nebeske note povijesnoga grada Varaždina, stare hrvatske prijestolnice.

Anđeli su u moje slikarstvo došli iznenada i nenajavljeno, ima tome već preko 35 godina i i dan danas me nadahnjuju kao i moj rodni grad Varaždin.

Baš kao što anđeli govore sve jezike, tako se i moje instalacije obraćaju svima, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili porijeklo. Muzej anđela postao je cilj putovanja mnogim posjetiteljima iz Hrvatske i inozemstva, a česti su i posjetitelji i sa drugih kontinenata. Mnogi od posjetitelja nakon povratka u svoju zemlju, sjete se Muzeja anđela i pošalju ponekog anđelčića za zbirku koja se već broji u tisućama...

Anđeli povezuju sve ljude svijeta i nema posjetitelja koji izlazi iz Muzeja anđela bez osmjeha i nade u dobro među svim ljudima svijeta!

Akcija Potraži svog anđela.

- Uvijek dostupna turistima i stanovnicima Varaždina atraktivna potraga za anđelima u gradu gdje anđeli spavaju.

"Potraži svojeg anđela" je zapravo svojevrsni interaktivni vodič kroz povijesni centar Varaždina, pomoću kojeg turisti i znatiželjnici mogu istraživati skrovita mjesta grada u kojem spavaju anđeli.

Ovaj program zasad uključuje 5 anđela, samim time i 5 lokacija u središtu Varaždina no broj anđela i lokacija s vremenom će se povećati. "Potraži svojeg anđela" ima cilj ispuniti boravak turista u Varaždinu na nesvakidašnji, no zanimljiv način, a ujedno i poboljšati turističku ponudu jer je ovaj program dostupan svima i kroz cijelu godinu, neovisno o vremenskim i inim prilikama. Da bi se došlo do informacije o ovom programu, "istraživači" prvo moraju doći u Muzej anđela u Kranjčevićevoj 14 po kartu.

Letak, u kojem su pravila i upute za sudjelovanje, dostupan je, osim na hrvatskom, i na engleskom i njemačkom jeziku, čime je pogodan i za inozemne turiste.