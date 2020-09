Anđela Zanki: 'There is nothing inside'

U utorak, 29. rujna 2020., u 19.00 sati, u Galeriji Karas u Zagrebu, otvara se izložba Anđele Zanki 'There is nothing inside', koja će se moći razgledati do 11. listopada.

(...) "Umjetnica, usmjerena na propitivanje prostornih odnosa i interakcija između objekata i subjekata, poziva gledatelja da, promatrajući ove „prazne objekte", sagleda samoga sebe, svoju unutrašnjost i preispita njezinu supstancu, svoju povijest i predodžbe. Koliko je skrivenih emocija sreće, ali i straha i briga, sakrio u sebe i nosi taj teret svaki dan? Radovi tako postaju preslika nas samih, u neizvjesnoj situaciji stalne anksioznosti, oni su privid naše stvarnosti. Privid dubine sudara se s prazninom tih objekata, kao i simbolike njihovih oblika. Krugovi koji „lebde" i s kojima se najprije susrećemo ulaskom u galeriju simbol su duha, predstavljaju cjelovitost i homogenost, savršenstvo bez početka i kraja. Također, simbol su neba (koje je također plavo), nebeskog i transcendentalnog. Oblik kruga povezuje ga s kotačem, simbolom vremena koje je beskrajno i vječno. Za Junga, krug je simbol cjelovitosti psihe, dakle, simbol jastva. U drugoj prostoriji nailazimo na „razlomljeni" kvadrat - simbol zemlje, temelja, doma, sigurnosti, četiriju strana svijeta i četiri temeljna elementa. Njegova razlomljenost upućuje na nesigurnost s kojom smo suočeni, na praznine izvan i unutar nas, s kojima se borimo, ali i priliku za izgradnju „novog svijeta" na boljim i zrelijim temeljima.

Kepler je rekao da trebamo znati geometriju kako bismo mogli shvatiti filozofiju jer: "Geometrija je postojala prije Stvaranja. Vječna je s umom Boga (...) Geometrija je ponudila Bogu model za Stvaranje (...) Geometrija, to je sam Bog." ( Iz predgovora, Nika Šimičić )

