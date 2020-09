/'fu:bar/ festival glitch umjetnosti 2020.

Prve subote u listopadu 2020. započinje šesti /'fu:bar/ - festival fokusiran na pronalaženje, kataliziranje i dokumentiranje grešaka u umjetnosti novih medija i procesu njena nastanka, te ujedno i najduži glitch art festival na svijetu.

/'fu:bar/ u svojem prvom mrežnom izdanju predstavlja online performanse, predavanja i diskusije temeljene na stvaralaštvu više od 20 umjetnika_ca i kolektiva aktivnih u području elektroničkih i digitalnih eksperimenata te prateće teorije. U festivalskom fizičkom no i mrežnom prostoru postavljene su projekcije, besplatne radionice i skupna multimedijska izložba preko 150 digitalnih djela 80+ umjetnika_ca iz zemlje, regije i inozemstva.



Pristup svim događanjima slobodan je i besplatan, uz poštivanje aktualnih epidemioloških propisa u galerijskom prostoru. Online aktivnosti odvijaju se na engleskom jeziku.

Za sudjelovanje u programu radionica potrebno je kontaktirati e-mail: fubar@hacklab01.org

SUB 03.10.

17:00 - ONLINE OTVORENJE IZLOŽBE

18:00 - ONLINE VODSTVO [diskusija]

19:00 - Coaxial Livestream [US] : Live from Los Angeles [performans]

NED 04.10.

00-24 - IZLOŽBA @ online

17-20 - IZLOŽBA @ Siva

18:00 - #fubar_expo 2k20 tim [HR] : VODSTVO @ Siva / AKC Medika / Zagreb [predavanje]

20:00 - VIDEO SELEKCIJA @ Siva & online

PON 05.10.

00-24 - IZLOŽBA @ online

17-20 - IZLOŽBA @ Siva

14:00 - Eyal Gruss [IL] : Avatars in Zoom for All! [radionica]

18:00 - @_the_s0urce_ [US] : Noise & Randomness [predavanje]

20:00 - Paloma Kop i Andrei Jay [US] : Recursive News [performans]

UTO 06.10.

00-24 - IZLOŽBA @ online

17-20 - IZLOŽBA @ Siva

14:00 - Syntonie [FR] : Live Circuit Bending [radionica]

18:00 - cyberboy666 [DE] : Introducing Sync-ope [predavanje]

20:00 - Mike Richison [US] : Electo Electro 2020 [performans]

SRI 07.10.

00-24 - IZLOŽBA @ online

17-20 - IZLOŽBA @ Siva

14:00 - Teuta Gatolin [HR] : Magical objects: Nature, scanners, and companions [radionica]

18:00 - Michael N. Meyer [US] : Signal / Trace [predavanje]

20:00 - Nilson Carroll and Ian Downey [US] : Live NES Game Glitches + Noise [performans]

ČET 08.10.

00-24 - EXHIBITION @ online

17-20 - EXHIBITION @ Siva

18:00 - Rosa Menkman [NL] : Enhance, Boost, Revamp [predavanje]

20:00 - Luka Prinčič [SI] : trans.fail [performans]

PET 09.10.

00-24 - EXHIBITION @ online

17-20 - EXHIBITION @ Siva

18:00 - #fubar_expo 2k20 umjetnici_e [**] : OKRUGLI STOL @ Siva & online [diskusija]

20:00 - ZGAMU [MX] : Distopía [performans]

Festival je organiziran u produkcijskom partnerstvu udruge AKC i umjetničke organizacije Format C.