Amon Amarth na stadionskom koncertu u Zagrebu

Sedam godina nakon posljednjeg koncerta u Zagrebu Amon Amarth se u Hrvatsku vraćaju u sklopu velike svjetske turneje koja prati aktualni album „The Great Heathen Army". Bend je u međuvremenu nevjerojatno porastao nastupajući samo u velikim Arenama i na stadionima uz ogromnu, fascinantnu produkciju koju se naslanja na vikinške motive njihovih pjesama. Zadnja zagrebačka svirka održana je u rasprodanoj Tvornici kulture, a ovaj put će bend po prvi put napasti omiljeni gradski open-air koncertni prostor - stadion Šalata.

Na svjetskoj glazbenoj sceni ne postoji nitko iznad njih - Amon Amarth neprikosnoveni su kraljevi vikinškog heavy metala. Osnovani u Tumbi, u Švedskoj, 1992. godine tijekom tri desetljeća stvarali su nasljeđe gromoglasnog, himničnog metala utemeljenog na mitovima vikinške povijesti, folklora i kulture.

Amon Amarth - „Raise Your Horns"

Od njihovog underground hit debija „Once Sent From The Golden Hall" Amon Amarth nezaustavljiva su kreativna sila. S jedinstvenim i nepogrešivim zvukom koji kombinira najbolje od nekoliko epskih vrsta metala, bend je postao poznat po svojim ratničkim himnama i eksplozivnim, teatralnim nastupima uživo koji na stadionskim koncertima hvataju dodatnu dimenziju. Albumima kao što su nadaleko hvaljeni „Twilight Of The Thunder God" i konceptualni „Jomsviking" Šveđani su se pokazali kao dosljedni kreatori novih standarda za heavy metal. Konačno ubirući plodove napornog rada, Amon Amarth se sada smatraju jednim od najvitalnijih i najmoćnijih live izvođača u svijetu metala. Od vodećih festivala diljem Europe do koncerata na Slayerovoj posljednjoj turneji po SAD-u 2019., odali su počast avanturističkom etosu svojih vikinških predaka noseći svoju glazbu svugdje po svijetu.

Amon Amarth - „The Great Heathen Army"

Aktualan album „The Great Heathen Army" snimljen je u suradnji sa studijskim mastermindom Andyjem Sneapom i predstavlja još jedan veliki korak naprijed za bend koji prolazi kroz evolucijsku reviziju, i lirski i glazbeno. Kolekcija devet novih pjesama po mnogima sažima biti ovog izuzetnog benda, dok su ga neki od glavnih nezavisnih medija proglasili njihovim najmračnijim i najbrutalnijim izdanjem dosad. Bend ga je dosad predstavljao na prvom djelu europske turneje na kojoj su nastupali s Machine Head te na sjeverno-američkoj seriji nastupa gdje su im gosti bili Carcass i Obituary. Ovdašnja publika imat će ga prilike osjetiti uživo 4. srpnja na njihovom najvećem koncertu u Hrvatskoj.

Early bird ulaznice u prodaju kreću u srijedu, 22. veljače po cijeni od 34 Eur. Od 20. ožujka do 3. srpnja cijena će im iznositi 37 Eur, a na dan koncerta 40 Eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.