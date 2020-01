Američka neo soul atrakcija Moonchild u Boogaloou

Povodom promocije novog albuma „Little Ghost", američka neo soul atrakcija Moonchild kreće na europsku turneju u sklopu koje će po prvi put nastupiti u Zagrebu i to u petak, 7. veljače u Boogaloou.

Svojim jedinstvenim stilom, koji je mješavina alternativnog R&B, soula i new-school jazza, osigurali su svoje mjesto na današnjoj glazbenoj sceni, koje će na turneji potvrditi izvodeći nove materijale.

Ulaznice po cijeni od 90 kuna dostupne su putem Entrio sustava te u Dirty Old Shopu, Rockmark knjižari i na blagajni kluba Boogaloo (radnim danom 10-16h). Cijena ulaznice na dan koncerta iznosi 110 kn.

U ponudi je i VIP paket po cijeni od 410 kn koji uključuje ulaznicu, raniji ulazak u dvoranu, druženje s bendom, potpisani primjerak B1 plakata, ekskluzivni VIP merchandise suvenir i brendiranu M&G propusnicu.

Aktualni album „Little Ghost" podržali su Phil Taggart, Jamz Supernova i Clara Amfo (BBC Radio 1), Huey Morgan (BBC 6Music), KCRW i Jazz FM (na kojem je uvodni singl "Too Much to Ask" dospio na A playlistu) te je osvojio novinarska priznanja magazina „Complex", „Paste" i „The Vinyl Factory".

Novo izdanje odražava bezgraničnu soničnu energiju multiinstrumentalista Amber Navrana, Maxa Bryka i Andrisa Mattsona, dok su istraživali neke od najosobnijih aspekata onoga što je potrebno za biti zaljubljen i vjeran onome što jesi.

Surađivali su i gostovali s vrlo cijenjenim imenima iz glazbenog svijeta, uključujući Kamasia Washingtona, Steviea Wondera, Interneta, Jilla Scotta i drugih, uspoređujući ih s Tomom Mischom i Jordanom Rakeijem.

Prozvani jednima od najsjajnijih zvijezda soula, Moonchild nastavljaju očaravati svojom nježnom i vještom jazz i neo-soul glazbom spajajući je s naprednim elektronskim strujama u procesu.

