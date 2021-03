AMD utvrđuje vodeću poziciju na tržištu

AMD je lansirao svoj AMD EPYC serije 7003 (kodnog imena Milan) , procesor s najvišim performansama na svijetu. Partneri, uključujući AWS, Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, SuperMicro i drugi, najavili su trenutno usvajanje ili predstojeću implementaciju procesora.

Ovim lansiranjem AMD nastavlja postavljati tempo inovacija za industriju podatkovnih centara i tržište potaknuto sve većim usvajanjem usluga računalstva u oblaku i ubrzavanjem digitalne transformacije poslovanja.

Temeljen na AMD "Zen 3" arhitekturi, novi procesor AMD EPYC serije 7003 nadovezuje se na inovacije uvedene s prethodnim generacijama kako bi isporučio poslužiteljski procesor najviših performansi za industriju.

Broj jezgri po soketu je do 64 kao 2. generacija, ali brzina izvršavanja naredbe (upute po satu - IPC) je do 19% viša. Osnovne značajke uključuju DDR4 3200 MHz s 8 kanala, podršku do 4TB RAM-a, PCIe 4.0 sabirnicu i enkripcije AMD Infinity Guard RAM.