Aloe vera - idealan ljetni suputnik

Aloe vera je čudotvorna biljka koja njeguje tijelo izvana i iznutra, a najpoznatija je i najvrjednija po sposobnosti koja tijelu omogućuje povećanu apsorpciju nutrijenata i dodataka prehrani. Ona tijelo iznutra dubinski hidratizira, omogućuje bolju oksigenaciju i bržu detoksikaciju organizma, a kada je riječ o njezi izvana, ova se superbiljka koristi za smirivanje kože, održavanje kože vlažnom te ima zaštitni učinak protiv oštećenja UV i gama zračenjem. Redovitom upotrebom aloe vere postiže se glađa, hidrirana i elastičnija koža. Pogledajte i video koji u samo 17 sekundi pojašnjava - zašto je aloe vera superbiljka!

Otkrijte ovog ljeta sve blagodati Lily of the desert aloe vera gela

Više od 40 godina u teksaškoj oazi Rio Grande Valley, tim Lily of the Desert branda uzgaja svoju 100% organsku aloe veru bez pesticida, umjetnih gnojiva i GMO-a. Inovacijama u proizvodnji osigurali su aloe veru u kojoj je očuvano čak 200 aktivnih složenih spojeva u samo jednom svježem listu. Analiza je pokazala da Lily of the Desert sok aloe vere dobiven iz lista premašuje standarde kvalitete i sadržaja za 193%.

Zašto je Lily of the desert aloe vera gel idealan ljetni suputnik?

1. Prva je pomoć kod opeklina ili alergija na sunce: Gel direktno namažite na kožu nakon povratka s plaže ili nakon tuširanja, kako bi se koža umirila od boravka na suncu

2. Sjajan je za jutarnji napitak: 4 žlice aloe vera gela pomiješajte s malo vode kao pravo ljetno osvježenje za početak dana

3. Pruža svakodnevnu njegu tijela: Pomiješajte gel s omiljenim organskim baznim uljem i umasirajte na tijelo za fenomelanan osjećaj meke i nahranjene kože

I influencerica Barbara Medić već godinama izabire Lily of the desert aloe vera gel

Barbara Medić je bio&bio ambasadorica i zaljubljenica u organsko, zdrave recepte, prirodnu kozmetiku i zdravo kućanstvo. Uvijek želi ljudima približiti zdraviji način života, a ovom prilikom dijeli svoja iskustva s Aloe vera gel Lily of the desert, od kojeg se ne odvaja već godinama:

"Spasio me kod problema sa želucem, a posebno ujutro natašte kad ga pomiješam s malo vode i popijem. Ponekad ubacim i malo spiruline i soka od limuna. Svako ljeto ovaj aloe vera gel mi je prva pomoć kod opeklina, ogrebotina, uboda i ostalih ljetnih radosti. Hladan iz frižidera pravi je spas za kožu nakon sunčanja. Upravo radi višestruke primjene Aloe vera gel Lily of the desert iz organskog uzgoja jedini je brand kojem se uvijek vraćam."

Lily of the desert aloe vera gel odlične je teksture i ugodnog okusa. Neka bude sastavni dio vaše kuće ljekarne, putnog kofera ili torbe za plažu. Potražite ga u najbližoj bio&bio trgovini ili webshopu, a do nedjelje 24. srpnja iskoristite odličan popust do -15% i na ostale bio&bio premium proizvode s organskom aloe verom.