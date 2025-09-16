Allianz Hrvatska i Sat za nas

Allianz Hrvatska, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski olimpijski odbor već niz godina adresiraju aktualne društvene probleme, a nastavkom prošlogodišnjeg uspješnog projekta "Sat za nas", zajedno stavljaju fokus na važnost kvalitetnog provođenja vremena s djecom te jedno od gorućih pitanja današnjeg društva - mentalno zdravlje.

Na panel raspravi "Sat koji mijenja sve", sudjelovale su ambasadorice ovog projekta, olimpijka Janica Kostelić i paraolimpijka Ana Sršen, psiholog Centra za zdravlje mladih Daniel Milošević te predsjednica Uprave Allianz Hrvatska, Marijana Jakovac koja je tom prilikom rekla:

"Projektom "Sat za nas" želimo ostaviti dugoročni trag i potaknuti pozitivne promjene u našem društvu. Ove godine fokus smo stavili na mentalno zdravlje roditelja i djece jer su nas nasilni incidenti u školama diljem regije, koji su duboko potresli zajednice, potaknuli da adresiramo upravo ovu goruću temu mentalnog zdravlja našeg društva", naglasila je Jakovac dodavši:

„Mentalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko, stoga želimo otvoreno govoriti o izazovima koje djeca, ali i roditelji, svakodnevno proživljavaju. Vrijeme provedeno zajedno najveći je dar koji možemo pružiti jedni drugima, jer su prisutnost i emocionalna bliskost temelj otpornog društva. Allianz ovim projektom želi pokazati da kao kompanija stojimo uz obitelji i zajednicu, ne samo danas, nego i dugoročno" zaključila je Jakovac.

Na panel raspravi se, među ostalim, moglo čuti kako kvalitetno provedeno vrijeme između roditelja i djece ne igra važnu ulogu samo u razvoju djeteta, već značajno utječe i na mentalno zdravlje cijele obitelji. Mnogostruki su pritisci s kojima se nose roditelji i djeca, a puno naglasaka se stavlja na vanjska postignuća. Upravo je zato prijeko potrebno provođenje kvalitetnog vremena zajedno, zaključio je psiholog Centra za zdravlje mladih Daniel Milošević.

Alarmantne brojke nas pozivaju da nešto hitno promijenimo

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedan od sedam adolescenata u svijetu suočava se s mentalnim poteškoćama, dok u Hrvatskoj oko 44 000 mladih živi s izazovima mentalnog zdravlja. Gotovo polovica roditelja svakodnevno osjeća preplavljenost stresom, a 63% njih vjeruje da ekrani "kradu" smisleno obiteljsko vrijeme.

Janica Kostelić je naglasila, među ostalim, kako djeci treba ponuditi i omogućiti da se bave sportom, kulturom, umjetnošću, ali ih ne treba pretrpati tim aktivnostima već dozvoliti da - djeca budu djeca. Naglasila je kako s njima treba puno razgovarati, pitati kako su i uistinu poslušati odgovor. Osluškivati što žele, čak ih i ponekad ostaviti da imaju mir sami sa sobom, da im bude dosadno, jer i iz dosade, kaže, niknu zanimljive ideje i stvari.

"Meni je jako važno kako počinje dan, želim da imamo 15 minuta ujutro za razgovor, pričanje o tome što smo sanjali, za zagrljaje. Želim da u tom prvom dijelu dana budemo posvećeni jedni drugima, jer znam da će onda i ostatak biti sjajan", rekla je Kostelić dodavši:

"Iznimno mi je drago biti dio ovog projekta, u kojem zajedno naglašavamo važnost mentalnog zdravlja roditelja i provođenja kvalitetnog vremena s djecom. Užurbani tempo života nam oduzima vrijeme, a najveća greška koju radimo su mobiteli. Imamo ih i "samo pogledamo tko zove", "samo provjerimo poruku" i onda kvalitetno vrijeme nije ono što bi trebalo biti. Važno je da budemo prisutni u trenutku s našom djecom, makar to bilo 3 minute sada, a 10 minuta kasnije", zaključila je Kostelić.

Ana Sršen poručila je kako djecu treba naučiti da ne mjere sebe tuđim metrom, nego svojim, dodavši:

"U svojoj obitelji ponavljam mantru - ako je mama dobro, svi su dobro. Ako ja ne pokazujem primjerom da brinem za sebe fizički i mentalno, kako da očekujem da djeca čine isto. Mi jako puno idemo na izlete i putovanja, stalno učimo nešto novo i ono najvažnije - stvaramo uspomene", zaključuje Sršen.

Sat za nas je projekt koji traje cijele godine, od 0 do 24

Na web stranici "Sat za nas" nalaze se brojne konkretne, zabavne i inspirativne ideje, odnosno video sadržaji sa savjetima kako provesti kvalitetno i kreativno vrijeme s djecom: od malih kućnih projekata do zabavnih igara na otvorenom. Ovogodišnji su sadržaji nastali u sklopu volonterskih aktivnosti zaposlenika Allianza, uz sudjelovanje Janice Kostelić i Ane Sršen.

Kako bi dodatno potaknuo obitelji na zajedničke aktivnosti, Allianz Hrvatska organizira druženje u parku Maksimir u nedjelju, 21. rujna, s brojim olimpijskim i paraolimpijskim aktivnostima, druženjem s poznatim sportašima i parasportašima te zabavnom potragom za blagom. Pridružite se jer čak 3 obitelji imaju priliku osvojiti put u Gardaland.

Ne zaboravite - kvalitetno vrijeme s djecom nije izbor, već snaga koja cijelu obitelj čini otpornijom i sretnijom.