Ako volite kućice na drveću, evo gdje trebate spavati ;)

Za one koji vole prirodu i žele ponovno otkriti dijete u sebi, noć provedena među krošnjama sigurno će probuditi draga sjećanja iz djetinjstva vezana za maštu, istraživanje i pustolovine. Ove su godine održiva putovanja pri vrhu prioriteta putnika, a imajući na umu da se više od tri četvrtine (76%)** ispitanika svjesno želi potruditi putovati održivije tijekom sljedećih 12 mjeseci,

nema boljeg načina da se ponovno povežu s prirodom od boravka u jedinstvenoj i održivoj kućici na drvetu okruženi šumom. U skladu sa svojom misijom da svima olakša istraživanje svijeta, Booking.com pretražio je više od 28 milijuna smještajnih objekata registriranih na svojoj platformi, uključujući kuće za odmor, apartmane i druge jedinstvene objekte, te vam predstavlja 6 nevjerojatnih kućica na drvetu koje imaju Booking.com-ovu oznaku 'Održiva putovanja' kako bi vaš boravak bio što održiviji.

Under Canvas Glacier, Montana, Sjedinjene Američke Države

Ovo predivno mjesto za glamping sa svojim kućicama na drvetu i luksuznim safari šatorima svidjet će se brojnim putnicima. Nalazi se blizu Nacionalnog parka Glacier u Stjenjaku u Montani, planinskom lancu poznatom po nevjerojatnim vrhovima koje su oblikovali ledenjaci te više od 1126 km staza za pješačenje. Ovaj dio sjeverozapadne Montane pun je dramatičnih pogleda i netaknutih prirodnih ljepota te je i dalje pomalo izvan uobičajene rute putnika i savršen za one koji žele iskusiti pustolovinu na putovanju. Kamp pruža sve što je potrebno za autentično i udobno iskustvo u šumi, uključujući krevete i stolice za kampiranje, vreće za spavanje, pa čak i svjetiljke, a svaka kućica ima peć na drva. Više od četiri petine (83%)* putnika želi posjetiti odredište zbog prekrasnog prirodnog krajolika,

a tek vas kratka vožnja dijeli od Hungry Horse Reservoira, skrivenog dragulja s kojeg se pruža prekrasan pogled na stjenoviti teren ljeti i snježne planinske vrhove na istoku zimi, mjesta idealnog za rekreativne vodene sportove. Štoviše, ovaj objekt sudjeluje u Booking.com-ovu programu 'Održiva putovanja' te nudi obilaske u pratnji vodiča, rafting na brzacima koje organiziraju lokalni vodiči i najam bicikala za istraživanje okolice. U zalogajnici u sklopu objekta gosti mogu uživati u sezonskim jelima pripremljenima od lokalno uzgojenih namirnica, a svake večeri uz logorsku vatru i u besplatnim sljezovim kolačićima pod zvjezdanim nebom.

Teniqua Treetops, Western Cape, Južna Afrika

Ovaj resort sa šatorima u krošnjama smješten je u blizini ceste Seven Passes Road, najstarijeg planinskog prijevoja u južnoafričkoj regiji Western Cape, a nije samo održiv nego i doslovno okružen zelenilom. Objekt je smješten usred netaknute autohtone šume koja se proteže na površini od 35 hektara uz cestu Garden Route između gradova Knysna i Sedgefield. Svoju zadaću očuvanja okoliša shvaća ozbiljno te uvođenjem niza održivih praksi, uključujući kompostne WC-e i uporabu biorazgradivih, ekološki prihvatljivih sredstava za čišćenje, nastoji svesti svoju potrošnju struje i utjecaj na okoliš na minimum. Sadržaji pogodni za obitelji uključuju igralište u džungli, igraonicu i vanjski kompleks bazena napravljen od preuređenih brana s hidromasažnom kadom koja se grije na solarni pogon. Gosti mogu prošetati kroz šumu do klisure i plivati u kamenitim bazenima ili u večernjim satima sudjelovati u aktivnostima koje uključuju promatranje zvijezda. Putnici također mogu posjetiti tržnicu Wild Oats i craft pivovaru Sedgefield, udaljene samo nekoliko minuta vožnje, ili otići u Knysnu odakle se polazi na izlete za promatranje kitova. Za one koji planiraju unajmiti hibridni automobil u Cape Townu i istraživati poznatu južnoafričku cestu Garden Route, ovi suiteovi među krošnjama drveća odlično su mjesto za opuštajuću i neobaveznu stanku tijekom puta. Garden Route proteže se od regije Western Cape do regije Eastern Cape te je jedna od najslikovitijih obalnih cesta na svijetu. Sa svakim skretanjem čekaju vas pogled na planine i predivne lagune koje vrijedi istražiti.

TreeHouse Villas, Ko Yao Noi, Tajland

Vile na drvetu u ovom ekskluzivnom resortu samo za odrasle na otoku Ko Yao Noiju u Tajlandu sve su samo ne rustikalne. S dramatičnim liticama u pozadini, okružene su bujnom prašumom, a u blizini se nalazi i privatna plaža. Smješten na skrivenoj lokaciji između popularnih odredišta Phuketa i Krabija, u ovom resortu fokus je na detaljima i opuštanju, a svaka vila ima i privatni plitki bazen za sjedenje te kadu u obliku viseće ležaljke. Bez obzira na to želite li uživati u umirujućoj masaži, vježbati jogu ili planinariti kroz okolne prašume, iskustvo u kućici na drvetu na ovom skrovitom otoku možete prilagoditi svojim željama i potrebama kako biste se maksimalno opustili i revitalizirali - idealno za veliku većinu (83%)* putnika koji kažu da im je opuštanje ključna motivacija za putovanje. Ovaj resort ulaže velike napore kako bi bio što održiviji te nudi organsku hranu iz lokalnih izvora, zabranjuje korištenje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i koristi 100% obnovljivu energiju, a sve su vile na drveću uređene u luksuznom modernom vintage stilu koristeći prenamijenjene i reciklirane materijale. Za putnike koji žele istražiti okolicu Obilazak džungle u pratnji vodiča s polaskom iz Krabija nudi izlet na kojemu mogu otkriti skrivene dragulje džungle, dok na otoku Phuketu mogu iskusiti Doživljaj utočišta slonova u džungli gdje se mogu družiti s ovim nježnim divovima i čuti o njihovu ponašanju, staništima i povijesti - a sve to nakon kratke vožnje brodom.

Les Cabanes De Pyrene, Cazarilh, Francuska

Smještene visoko u srcu Pireneja na pola puta između Paua i Toulousea u jugozapadnoj Francuskoj, ove osamljene kućice na drvetu okružene su divljim jelenima, žuborećim potocima i dvjestogodišnjim hrastovima. Romantični detalji uključuju krevete s baldahinom, terase povezane visećim mostovima, nordijsku kupku koja se grije na opuštajućih 39 stupnjeva i mogućnost dodatka boce šampanjca. Svakog jutra za doručak gosti na svoju terasu mogu podići košaru punu svježe pečenih kroasana, a u večernjim satima mogu objedovati u restoranu Kota Grill u sklopu objekta, maloj osmerokutnoj planinskoj kući gdje se nudi all inclusive jelovnik, od aperitiva do deserta, pripremljen od lokalnih proizvoda. Gosti će se u zoru probuditi uz nježan zvuk ptičje pjesme, a spavati uz simfoniju sova. Ljubitelji pustolovina na otvorenom rado će dodati svjež planinski zrak i vedro plavo nebo francuskih Pireneja na svoj popis mjesta koja moraju posjetiti jer ovaj objekt uključen u program 'Održiva putovanja' nudi velik izbor aktivnosti - od pješačenja i skijanja do obilaska kanjona i promatranja zvijezda, a sve u organizaciji lokalnih vodiča. Požele li otići na jednodnevni izlet izvan šume, posjetitelji mogu unajmiti automobil i uputiti se u hodočasnički grad Lourdes, udaljen 1 sat vožnje, gdje mogu istražiti povijest sv. Bernardice na Obilasku Gospe Lurdske u pratnji vodiča, uključujući posjet podzemnoj bazilici i ljekovitim vodama.

The Canopy Rainforest Treehouses & Wildlife Sanctuary, Tarzali, Australija

Putnicima je zajamčeno da će se ponovno povezati s prirodom u ovoj butik kućici na drvetu u području Vlažnih tropa duž obale sjeveroistočnog Queenslanda u Australiji, koji su se našli na popisu svjetske baštine. Ovo je jedna od najstarijih tropskih prašuma na svijetu toliko puna raznolikosti da će putnici naći biljni i životinjski svijet koji postoji već više od 100 milijuna godina. Ove svijetle i prozračne kolibe na drvetu smještene su na obali rijeke Ithace i okružene su zaštićenom prašumom površine 40 hektara, koja obiluje autohtonim biljnim i životinjskim svijetom. U kolibama se nalaze veliki prozori, visoki balkoni s neometanim pogledom na plato Tablelands Atherton, hidromasažna kada, potpuno opremljena kuhinja, peći na drva i mreže za spavanje. Gosti se mogu šetati šumskim stazama i promatrati različite vrste životinja, od šarenih kazuara do klokana penjaša i čudnovatih kljunaša, a ovaj objekt koji sudjeluje u programu 'Održiva putovanja' promovira obilaske s promatranjem ptica te životinjskog i biljnog svijeta u organizaciji lokalnih vodiča te čak ulaže dio svojih prihoda u održive projekte u zajednici radi zaštite okolnog područja. Ovo područje poznato je po raskošnim slapovima i spektakularnim nacionalnim parkovima, a putnici ga mogu istražiti u sklopu Obilaska slapova te promatranja biljnog i životinjskog svijeta na visočju Atherton Highlands. Na nekoliko minuta vožnje nalazi se vulkanski krater s jezerom Eacham u kojemu gosti mogu plivati, a isto tako mogu se voziti u kajaku jezerom Barrine i približiti se potopljenim stablima smokava.

Tree House Lodge, Puerto Viejo, Kostarika

Ova ekološka koliba smještena je uz ocean, u blizini Puerto Vieja u regiji Limón na Kostarici, na šumovitom tropskom području uz plažu Karipskog mora. U putnicima će se sigurno probuditi osjećaj za pustolovinu na ovom boemskom igralištu koje uključuje minigolf, zipline i neobične maštovite kolibe izgrađene od recikliranih, prirodnih i održivih materijala, uključujući pala stabla japanske mušmule. Kućica na drvetu okružena je šumom, a do njezinih ulaznih vrata vodi kosi drveni viseći most. Također ima hidromasažnu kadu i terasu s intimnim pogledom na okolni krajolik te pruža nevjerojatnu priliku za promatranje okolnog jedinstvenog biljnog i životinjskog svijeta, od prekrasnih gatalinki do amazonskih papagaja. Resort je izvrsno polazište za uživanje uz more, a nudi izravan pristup mekom bijelom pijesku plaže Punta Uva i raj je za surfere koji žele jahati na valovima. Posjetitelji mogu pješačiti kroz džunglu susjednog rezervata biljnog i životinjskog svijeta Gandoca-Manzanillo, u kojem se nalazi jedina netaknuta močvara mangrova u Atlantiku, a ondje se gnijezde morske krave, dupini i nekoliko vrsta kornjača. Osim toga, posjetitelji se mogu uputiti i u Nacionalni park Cahuita sa 600 hektara koraljnih grebena i živopisnog morskog života. Održivost radi zaštite okoliša iznimno je važna za ovaj resort, u kojemu zagrijavaju vodu pomoću solarnih panela te čiste otpadne vode pomoću lopoča.

