"Ako sam žena, nisam konj" u KUC Travno 9. svibnja

Priča je to o zaljubljivoj i pomalo naivnoj djevojci od trenutka gubljenja nevinosti do zrelog doba. Suštinski, to je priča svake žene koja nastoji da pronađe "onog pravog".

Ova monodrama na komičan način prikazuje sazrevanje od prvog zaljubljivanja do prvih bora i jednu od najvažnijih borbi svake žene - borbu da prihvati samu sebe.

Stand up komičarka i glumica Ana Poznanović u svet stand up komedije ulazi nakon objavljenog romana „Vrati se mami, siso" koji govori o mladoj ženi koja bezuspešno pokušava da se izbori sa balkanskim sistemom vrednosti, maminim sinovima i svojom disfunkcionalnom obitelji.

Nakon ovog romana ulazi u svijet stand up komedije, najprije uz iskusne kolege komičare, a zatim i sa samostalnim One woman show nastupima koji privlače kako žensku, tako i mušku publiku željnu brutalno iskrenih razgovora o muško-ženskim odnosima, a naročito ispovijesti o seksu i „dejtingu" u vrijeme društvenih mreža.

Nakon višegodišnjeg iskustva stand up komičarke konačno se oprobala i na „daskama koje život znače" sa monodramom „Ako sam žena, nisam konj".

U njoj igra više „uloga", od 19-godišnje zaljubljene balavice do 40-godišnje žene koja je prošla život ne postajući ništa pametnija kada je ljubav u pitanju. Ova monodrama igra se a velikim uspijehom i publika se iznova vraća zbog komičnog, ali nadasve iskrenog tona kojim su ispričane ženske muke, strahovi i čežnje.

