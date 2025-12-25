Ponekad se događaju dramatični skokovi u inače mirnoj i kontinuiranoj karijeri uzlazne putanje likovnih umjetnika, kada jednostavno napuštaju sve ono što im je bilo važno i okreću se novim izazovima.

Novi enformel ciklus Mladena Žunjića, istaknutog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, kreatora kompleksnog opusa ulja i akrila na velikim formatima platna s temeljnim motiv nezadržive energije koja istodobno stvara i razara oblike na njegovim uzavrelim slikama, pokazuju sve odlike osebujnog pristupa i razmišljanja umjetnika.

Pred nama je novi ciklus enformela, veliki formati 100cm..120cm, u akrilu, punila.

Posebna tehnika ističe slikar.

Motivi nepoznatih planeta , prazne površine s ponekom uzvisinom ili malo vode na stolu, poput tajanstvenih otoka u južnim morima, volumen u kome se ništa ne događa, sve miruje, sve je u iščekivanju.

Kolor je posve ugašen, nestao je, vulkanske erupcije duha različitih boja očito su stvar prošlosti. Autor se okreće jednostavnosti ali i složenosti praznine.

Mladen Žunjić u enformelu traži dodatne odgovore na brojne artističke upite koji se neprekidno pojavljuju.

Istina je, što slikar više slika i upita je jednako više.

Neformalna umjetnost Mladena Žunjića pokazuje njegov odlučni i radoznali interes za novo u vlastitoj umjetnosti.

Uvijek treba težiti nepoznatom.

Zanimljiv i uzbudljiv ciklus Mladena Žunjića.