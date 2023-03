AKC Attack i sjajan tjedan

Self Care: Naš odnos s psihologijom

Često se kaže da ljudi koji idu studirati psihologiju to svjesno ili nesvjesno čine jer žele riješiti upravo svoje probleme, makar to bilo nešto između anegdote i šale se može razlučiti jedna interesantna poanta. Znanje iz psihologije se često konzumira od strane osobe radi želje direktne primjene na nju samu, svojevrsni upisani akcijski potencijal. To povezano s društvom u kojem su se društveni problemi individualizirali te gdje (prepoznavanje) mentalnih bolesti rapidno raste, se ta mlada i fragmentirana znanost čini kao logično mjesto traženja odgovora na probleme današnjice.

No je li je rješenje unutar gabarita onoga što danas pojmimo kao self-care pa tako i self-help?

5 YEARS OF VOLTA W/ LCY

24.3.2023. // 23:00 - 06:00 // 10 EUR

24.3. u prostorima AKC Attack-a VOLTA slavi pet godina aktivnosti na sceni s jednim od trenutno najbitnijih i najzanimljivijih imena eksperimentalne UK Bass scene - LCY! Kao lokalni support nastupaju Voltini rezident DJ-evi: Kornet, Oberan, Babilonska i ASU.

DUB AFFAIR W/ SANDOKAN HIFI & OLD LADY SOUNDYSTEM

25.3.2023. // 22:00 - 06:00 // 6 EUR

The Roots Rock Reggae Special!

25.3.2023. // 22:00 - 06:00 // DVA SOUNDSYSTEMA // 6 €

A session called Dub Affair where these two sounds unite to bring you music delight!

From Hannover to Zagreb, the mighty:

SANDOKAN HIFI SOUNDSYSTEM

Roots & Culture Sound System osnovan 2006. u Hannoveru. Prije selidbe u Zagreb Sandokan HIFI djeluje u Berlinu od 2009. do 2015. Od svojih početaka prigrlio je DIY etiku koja se očituje u sessionima kao što su Radical Roots, Liberation Skank i Dub Disorder koje organizira u Njemačkoj prije dolaska u Zagreb. Zbog svega navedenog, program Dub Disorder, na kojemu je rezident, Alex je obnovio upravo u prostoru AKC Medike. Kroz sedam Dub Disorder sessiona koje je organizirao, Zagrebom su prošli brojni Reggae i Dub aktivisti poput Yugoa Taguchija, Stereofreezed Soundsystema, Jamcoast Soundsystema, Rockers Dub Master Soundsystema i drugih. Alex također sudjeluje u Escape The City Festivalu gdje sa Sandokan HIFI Soundsystemom osigurava zvuk na beach stageu. Glazbeni pristup Sandokan HIFIja najbolje se može opisati kao duboka ljubav prema