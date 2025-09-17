AI u selekciji zaposlenika? Ne, hvala...

Napredak tehnologije, baš kao što je to učinio u brojnim drugim područjima života, značajno mijenja i način na koji se odvija zapošljavanje. Sve više tvrtki koristi umjetnu inteligenciju (AI) u selekcijskim procesima: od automatskog skeniranja životopisa i do digitalnih razgovora u kojima AI analizira odgovore i ponašanje kandidata za posao.

Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka najpoznatija u Hrvatskoj po portalu MojPosao, istražila je što hrvatski radnici misle o tome da ih umjesto čovjeka, na razgovoru za posao intervjuira umjetna inteligencija. U anketi je sudjelovalo 850 ispitanika.

Većina ipak vjeruje ljudskom dodiru

Gotovo dvije trećine ispitanika (62%) ne podržava ideju da AI samostalno vodi razgovore za posao. Smatraju da ovaj, često ključni dio selekcijskog procesa, i dalje pripada ljudima. Napominju kako umjetna inteligencija ne može procijeniti karakter kandidata, njegovu neverbalnu komunikaciju, emocionalnu inteligenciju, a često ne razumije ni sarkazam ili energiju koju osoba unosi u razgovor.

S druge strane, četvrtina ispitanika (26%) vidi vrijednost u kombinaciji umjetne inteligencije i ljudskog dodira. Po njihovom mišljenju, AI može poslužiti kao koristan alat za predselekciju i filtriranje kandidata, pregled životopisa te obradu objektivnih podataka, dok čovjek preuzima završnu odluku i procjenu osobnih kvaliteta. Takav pristup, smatraju, omogućava učinkovitost i objektivnost, ali i zadržava empatiju i ljudsku procjenu.

Manji dio, svega 11% ispitanika, spreman je u potpunosti prepustiti odluku o zapošljavanju umjetnoj inteligenciji. Oni ističu prednosti AI-ja poput brzine, objektivnosti i neutralnosti, dodajući kako umjetna inteligencija ne poznaje nepotizam, nije podložna korupciji i može dosljedno primjenjivati kriterije bez osobnih pristranosti.