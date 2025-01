Acid Mothers Temple u Vintageu i Azimutu

Legendarnu japansku grupu Acid Mothers Temple - jednu od onih uz koje se ovaj epitet s punim pravom veže - osnovao je prije trideset godina u Osaki gitarist Makoto Kawabata, a debitantski album su objavili 1997. za japanski PSF Records. Premda su mu već prethodila tri samizdata kazetna izdanja, zahvaljujući kojima se o njima počeo širiti glas po matičnoj zemlji, svojim su prvim službenim nosačem zvuka vrlo brzo stekli kultno sljedbeništvo i izvan Japana, najviše zahvaljujući britanskom časopisu The Wire koji ga je proglasio jednim od albuma godine, te ovu grupu nastavio svesrdno podržavati i u nadolazećim godinama.

1998. odsvirali svoje prve turneje diljem Europe i Sjedinjenih Država, nakon čega su, osim redovnog koncertiranja, započeli s gotovo suludom dinamikom snimanja i objavljivanja albuma kojih su, računajući i one snimljene uživo, do današnjeg dana naštancali više od 100. Frenetičnim nastupima opravdali su velika iščekivanja potaknuta originalnom smjesom psihodelije, space rocka i gitarističke buke zabilježenom na zaredalim izdanjima, a kako su ubrzo i kod nas stekli fanatično poklonstvo, počeli su tijekom planiranja sve učestalijih turneja redovito rezervirati i termine za posjetu Zagrebu. Tijekom brojnih koncerata, većinom održanih u KSET-u, stvorili su snažne veze s Nikom Potočnjakom i njegovima Seven That Spells, pa su se tako jedni od predvodnika europskog space rocka uskoro našli u društvu svjetskih veličina s kojima su AMT surađivali; Gong, Guru Guru, Simeon (Silver Apples), Nik Turner (Hawkwind), Tatsuya Yoshida (Ruins), Maso Yamazaki (Masonna), Seiichi Yamamoto (Boredoms), Jun Kuriyama (The Ox) i mnogi, mnogi drugi.

Iako su na početku imali rotirajuću postavu sačinjenu od brojnog članstva AMT Soul Collectivea, kako su turneje postajale sve češće grupa se postupno počela koncentrirati mahom oko glavne postave okupljene za potrebe turneja a poznate pod imenom Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O., dok su drugim postavama dodijeljena nova imena: AMT & The Cosmic Inferno, AMT SWR, AMT & The Space Paranoid, AMT & Infinity Rising Zero, Acid Mothers Gong, Acid Mothers Guru Guru, Acid Moon Temple. Kad je 2016., 21 godinu od osnutka grupe, došlo do velike promjene u njenom sastavu, imenu je interno nadodano "Next Generation" uz konstataciju kako AMT nakon dvadeset godina okreću novu stranicu i započinju drugo poglavlje svoje karijere. Jednu od značajnijih promjena donijela je odluka da tijekom pandemije pokrenu svoj službeni Bandcamp na kojem su objavili više od 60 albuma, među kojima su se našli i mnogi neobjavljeni materijali, a ostat će iz tog razdoblja zabilježeno i kako su, bez obzira na nametnuta ograničenja, svake godine uspješno odradili turneju po Japanu.

U jesen 2022. Acid Mothers Temple su se napokon vratili na prvu europsku turneju nakon pandemije, potom su iduće 2023. odradili turneje po Sjevernoj Americi (SAD, Kanada i Meksiko), a sada je došlo vrijeme i za povratak u Hrvatsku. Ovaj će put, uz nezaobilazni Zagreb i Vintage Industrial Bar 21. 5., zasvirati i u šibenskom Azimutu 22. 5., kao dio koncertnih aktivnosti koje tijekom godine organizira iznova oživjeli NO Jazz festival na kojem su Acid Mothers Temple zadnji put nastupili u studenom daleke 2006. godine.

Ulaznice po cijeni od 13,00 eura u pretprodaji će se naći od ponedjeljka, 27. 1., dok će na dan koncerta biti 16,00 eura.