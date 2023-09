A Different Kind of Innovation

Pula je bila baš čarobna i zabavna, jedan jedinstveni svijet pun svjetlosne umjetnosti cijela tri dana, od 21. do 23. rujna. Pulu je preuzeo Visualia Festival - festival svjetla, koji je ove godine slavio svoje deveto festivalsko izdanje. Ovogodišnje izdanje obuhvatilo je više od 12 lokacija u prekrasnoj starogradskoj jezgri Pule gdje su posjetitelji imali priliku doživjeti dvadesetak impresivnih svjetlosnih instalacija, performansa i projekcija.

Ono što su posjetitelji Pule i ljubitelji Visualia Festivala mogli pogledati i uživati jesu: svjetlosni performans španjolskog umjetničkog kolektiva Cia Majareta pod nazivom "Guardian of the Abyss", svjetlosnu instalacija "Lux Cumulus" Visualia Grupe, projekciju "Stairway of Art" grupe Lumenartist, talijanski Morph Studio svojom interaktivnom igrom svjetla, glazbe te nevidljivom povezanošću ( "(In)Visible Connections", naziv instalacije) dječji je park pretvorio u set fantasy filma, mogao se pogledati 3D video mapping "Elemental Construction vol.5" skupine Eper te "A Butterfly Flapping its Wings" Decide Kit-a iz dalekog nam Tajlanda. Predstavljan je i interaktivna mapping projekcija mlade nizozemske umjetnice Marieke van der Burg "Spot on" gdje su posjetitelji reflektorom tražili krijesnice u zanimljivim animacijama i "puniti ih" svjetlošću. Bila su tu svjetlosne instalacije hrvatskih, rumunjskih i američkih umjetnika: instalacija autora Radu Ignat "Stargate", zatim autor Ilya Sobol s njegovom instalacijom "Izobrulo Polylight HeartHug". Šečući Pulom mogli ste pogledati hologramsku projekciju na Rivi na vodenoj zavjesi "Translucens" u izvedbi finskog umjetnika Niko Tianiena. Zemlja zabave je tijekom sva tri festivalska dana osigurala zabavu, ples i edukaciju za djecu. U Titovom parku je bila i 144 kvadratna metra velika svjetlosna instalacija "Fracture 5.0" u izvedbi mađarskog kolektiva Glowing Bulbs. Lokalni akrobatski tim Cirkus Nit predstavio je svoj performans pod nazivom "Enchanted Forest". U Parku kralja Petra Krešimira IV. postavljena je kupola naziva "Imaginarium" koju su predstavili njemački autori Lucid Collective. Unutrašnjost pulskog Kaštela začarana je projekcijom "Rosegarden in Pula" koju je kreirao njemački dvojac Detlef Hartung & Georg Trenz. U subotu navečer održan je i Pula Marathon čije je trkače animirao umjetnički kolektiv Martiniuss.

Nezaboravno mjesto za druženje - Festival Club u zajednici Talijana u Puli - Circolo, bio je pun sva tri dana uz dj-je: DJ Sosa, Mario Kovač, Kool S i Jopa!

Čarolija Visualia Festivala još je uvijek u zraku te je Pula sinoć usnula okupana svjetlima festivala svjetla. Fotografije koje dostavljamo najbolje će dočarati ovaj festival.