A da umjesto prve kave pojedete - jabuku?

Jutarnja kava omiljeni je ritual mnogih, no u većini slučajeva je pogrešan - prvih sat vremena nakon buđenja nema smisla piti kavu jer su nam hormoni ionako na vrhuncu i budni smo, a uz to je loše piti kavu na prazan želudac kako to radi većina.

Razbuđivanje kavom ovisi o količini kofeina,no ako poslušamo savjete znanstvenika, prva stvar za kojom ćemo posegnuti je - jabuka.

Naime, jabuka tijelu daje potrebnu energiju zbog prirodnog šećera fruktoze i ne ostavlja negativne posljedice na organizam, piše Live strong.

Jabuka je dobra i jer ne sjeda teško na želudac, što kod kave nije slučaj, a jednako tako i ne utječe na tlak. Naravno da će kofein u kavi imati bolji učinak kod samog razbuđivanja, ali ne treba zanemariti blagodati jabuke.

Ona će tijelo razbuditi na prirodan i polagan način, zbog kojeg se neće pojaviti nervoza i nedostatak sna, a što može biti posljedica ispijanja kave.

Osim toga, jabuka je bogata i vitaminima A, B i C, ali i pektinima koji u organizmu apsorbiraju vodu i otrove.

Sve u svemu - kava će bolje djelovati u razbuđivanju, ali s mogućim posljedicama, dok je jabuka zdraviji način buđenja tijela,