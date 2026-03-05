7 trikova za korisnice menstrualnih čašica

Menstrualne čašice postale su iznimno popularne posljednjih godina kao održiva i isplativa alternativa jednokratnim ulošcima i tamponima, a važan je njihov utjecaj na zdravlje i dobrobit žena. Pružajući sigurnu, održivu i pristupačnu alternativu, čašice pružaju ženama priliku da preuzmu kontrolu nad svojim menstrualnim zdravljem i smanje svoj ekološki otisak. Iako menstrualne čašice potpuno mijenjaju pravila igre, proces učenja povremeno može uključivati i „ups" trenutke. Intimina, brend posvećen intimnom zdravlju žena, donosi 7 trikova za pravilno korištenje tog menstrualnog proizvoda.

Što je menstrualna čašica?

Menstrualna čašica je fleksibilna posudica od mekog medicinskog silikona koja se nosi unutar rodnice kako bi prikupljala menstrualnu krv. Intiminine čašice izrađene su od 100% medicinskog silikona, nude do 8 sati bezbrižne zaštite te su višekratno i ekološki prihvatljivo rješenje. Postoji mnogo uvjerljivih razloga za prelazak na čašicu. U Intimininu istraživanju o tome zašto žene mijenjaju navike, 40% ispitanica navelo je smanjenje otpada, 20% uštedu novca, a 22% zdravstvene prednosti.

1. savjet: Odaberite pravu veličinu

Ključno je odabrati čašicu prikladnu za redovitu mjesečnu upotrebu. Kada pronađete za sebe savršenu čašicu, možete hodati, trčati ili plivati s potpunim samopouzdanjem. Evo osnovnih modela:

Lily Cup One: Mekana i udobna, idealna za početnice.

Lily Cup: Jedina čašica koja se može zarolati tanko poput tampona. Savršena za žene s visokim vratom maternice ili obilnijim krvarenjem.

Lily Cup Compact: Prva sklopiva čašica na svijetu koja stane u malu zaštitnu kutijicu - idealna za torbu ili džep.

Ziggy Cup 2: Dizajnirana za čiste i ugodne seksualne odnose tijekom mjesečnice. Zbog svog plosnatog oblika koji se postavlja visoko uz vrat maternice, omogućuje penetrativni seks bez nereda.

2. savjet: Locirajte svoj vrat maternice (cerviks)

Visina cerviksa mijenja se tijekom ciklusa, pa ga je najbolje provjeriti upravo tijekom mjesečnice. Jednostavno umetnite čist prst u rodnicu i potražite područje koje je malo čvršće na dodir (nalik vrhu nosa). Ta-da! Upoznajte svoj cerviks.

3. savjet: Isprobajte različite načine savijanja

Pravi način savijanja menstrualne čašice čini razliku između „savršenog postavljanja" i nezgode. Tri najpouzdanije metode sa GIFovima potražite na ovom linku:

Pristisni dolje: Pritisnite rub čašice prema dolje i unutra, držite bazu i umetnite vrh. C-preklop: Spljoštite čašicu i presavijte je napola da izgleda kao slovo C (ili U). Tampon rola: Spljoštite čašicu, zarolajte je s jedne strane prema drugoj i čvrsto držite dok je umećete.

4. savjet: Lubrikant je vaš najbolji prijatelj

Ako vam je umetanje neugodno, nemojte forsirati. Upotreba lubrikanta na bazi vode na rubu čašice značajno pomaže - čašica lakše klizi i brže se „otvara" unutra.

5. savjet: Provjera brtvljenja od 360°

Curenje se obično događa jer se čašica nije potpuno otvorila. Kada je umetnete, prođite prstom oko baze. Ako osjetite udubljenja ili plosnata mjesta, vakuum još nije stvoren. Lagano uštipnite bazu, zarotirajte je ili povucite malo prema dolje dok ne postane potpuno obla.

6. savjet: Bez panike ako je ne možete odmah izvaditi

Rijetko tko uspije savršeno izvaditi čašicu iz prve. Ključ je u „razbijanju" vakuuma. Ako zapne, stisnite bazu čašice da zrak uđe unutra ili prstom lagano pritisnite sam rub čašice kako bi se odvojio od stijenke.

7. savjet: Ne podcjenjujte svoju čašicu

Za razliku od tampona i uložaka koji zahtijevaju stalnu promjenu, čašice nude slobodu do osam sati. Često su toliko udobne da ćete zaboraviti da ih nosite. Više nikada nećete morati brinuti o tome jeste li ostali bez zaliha - samo je isperite, obrišite i spremna je za novu rundu.

Prelazak na menstrualnu čašicu je putovanje, a ne utrka. Ako ne uspijete prvi dan, ne očajavajte; većini profesionalki trebalo je nekoliko ciklusa za svladavanje vještine. Svaki „ups" trenutak samo je korak bliže udobnijoj i ekološki prihvatljivijoj menstruaciji!