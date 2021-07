7 destinacija na koje možete povesti kućne ljubimce

Međunarodni dan prijateljstva (30. srpnja) slavi vaše najmilije i ono što vaše prijateljstvo i odnos čini posebnim. Nekima bi taj najbolji prijatelj mogao biti četveronožni suputnik, posebno zbog sve češćeg udomljavanja pasa i mačaka zabilježenog tijekom pandemije. Sada, kako se polako ukidaju ograničenja po pitanju putovanja, sve više ljudi razmišlja o budućem odmoru te uzimaju u obzir i svoje ljubimce. Zapravo, gotovo četvrtina (24%) hrvatskih putnika navodi kako svoju sljedeću turističku destinaciju planira na temelju toga koliko je isto prihvatljivo za kućne ljubimce. S misijom da svima olakša istraživanje svijeta, uključujući i našim dlakavim prijateljima, te da proslavi Međunarodni dan prijateljstva, Booking.com je analizirao više od 28 milijuna smještaja na više od 152.000 odredišta širom svijeta kako bi predstavio sedam destinacija idealnih za naše omiljene kućne ljubimce **.

Huntington Beach, SAD

Za četveronožne prijatelje koji vole osjećaj pijeska među šapama i prskanje morskih kapljica po njuškicama, prema putnicima na Booking.com-u, Huntington Beach je raj za pse. Duž autoceste pacifičke obale proteže se Huntington plaža za pse, gdje se mladunci mogu igrati na sunca, pijesku i u uživati u moru.

Gdje odsjesti: Na manje od dva kilometra od Huntington plaže za pse, Paséa Hotel & Spa savršeno je odmaralište za vrhunski odmor za vas i vašeg ljubimca. Iako će se ljudima svidjeti spa, bazeni i terase, psići su ti koji će zaista uživati u boravku ovdje. Program smještaja za kućne ljubimce uključuje krevet u sobi, posude za hranu i vodu, prigodne dobrodošlice za pse i pristup Paw-séa Pup Play Parku - ogromnom otvorenom prostoru za igranje.

St. Peter-Ording, Njemačka

Jedno od najpopularnijih odredišta za putovanja prilagođenih kućnim ljubimcima na temelju recenzija globalnih putnika na Booking.com-u je njemačko primorsko mjesto St Peter-Ording smješteno u nacionalnom parku Schleswig-Holstein Wadden Sea. Posjetitelji tijekom boravka mogu sa svojim četveronožnim prijateljima uživati u prizorima obalnog prostranstva ili promatrati igru tuljana i pliskavica.

Gdje odsjesti: Smješten iza pješčanih dina, moderan Hotel Zweite Heimat nalazi se na izvrsnom mjestu u St. Peter-Ordingu. Nudi wellness, restoran i moderan smještaj s pogledom na plažu. Dobro je opremljen i za četveronožne goste, s posebnim paketom za pse koji uključuje zdjelu i pseću deku dostupnu po dolasku, a izvan objekta nalazi se i prostor za pranje pasa, kako bi šapice nakon slikovitih šetnji ostale čiste.

San Sebastián, Španjolska

Smješten među planinama Baskije, San Sebastián je top destinacija za gurmane. Obalno odmaralište s ljubavlju prema hrani gaji i ljubav prema kućnim ljubimcima. Idealno za više od 43% hrvatskih putnika koji traže smještaj izvan sezone. Za gurmane koji posjećuju Pintxos barove, koje prati vrhunska reputacija, dobro je znati da mnogi nude prostor na otvorenom sa četveronožnim prijateljima, dok neki čak i u unutrašnjem djelu. Posjetitelji koji žele istražiti San Sebastián mogu se i uspinjačom Monte Igueldo popeti sa svojim četveronožnim prijateljem uz strmu liticu kako bi razgledavanje bilo opuštenije i ugodnije.

Gdje odsjesti: Far Out Inn dočekuje goste i njihove kućne ljubimce unutar povijesne vile s pogledom na glavnu plažu San Sebastián. Iz lijepo uređenih soba pruža se atraktivan pogled na vrtove i obližnju obalu. Uslužno osoblje može vam pomoći da istražite lokalne šetnice koje će se svidjeti vašim kućnim ljubimcima ili čak lokalne Pintxos barove u kojima vaši kućni ljubimci smiju boraviti.

Monzambano, Italija

Smješten u provinciji Mantova, Monzambano je jedno od najistaknutijih odredišta koje su Booking.com putnici u Italiji preporučili zbog svoje susretljivosti i prilagodbe kućnim ljubimcima. Bujno zelenilo savršeno je za one koji traže novi teren za svakodnevne šetnje. U ovoj talijanskoj općini nalaze se i sojenice koje su također UNESCO-ovo mjesto svjetske baštine.

Gdje odsjesti: Prekrasan seoski ambijent Agriturismo Olistico Atman savršen je smještaji koji će pružiti osjećaj pravoga doma, a prima i kućne ljubimce koji mogu uživati na više od 30.000 četvornih metara predivnog zelenila. Posjetitelji mogu pješice (ili šapama) istraživati krajolike duž rijeke Mincio, ali i iznajmiti bicikle.

Martillac, Francuska

Oni koji u Francuskoj traže smještaj koji prima kućne ljubimce ne bi trebali tražiti dalje od Martillaca. Lako dostupna iz obližnjeg Bordeauxa, ova prekrasna vinska regija dom je brojnih vinograda i vinarija. Oni koji putuju sa svojim četveronožnim prijateljima mogu uživati u zasluženom odmoru nakon dugih slikovitih šetnji zelenilom.

Gdje odsjesti: S terenima savršenim za šetnju, Les Sources de Caudalie sjajan je izbor smještaja za putovanja s vašim ljubimcem. Idealan i za ljubitelje vina, ovaj se hotel savršeno uklapa s filozofijom koja tamo prevladava, a odnosi se na korištenje prirodnog bogatstva vinove loze i grožđa. Čak i lječilište Les Sources de Caudalie nudi tretmane na bazi vina i grožđa.

Krk, Hrvatska

Za putnike i njihove kućne ljubimce koji traže odmor na otoku na sljedećem putovanju, Krk u Hrvatskoj jedno je od najbolje ocijenjenog odredišta na Booking.comu za šetnju s kućnim ljubimcima. Uz tako lijepe prizore u šetnjama, lako je shvatiti i zašto. Ovaj zapanjujući grad svoje ime dijeli sa samim otokom, koji je jedan od najstarijih na Jadranskom moru. Plaža za pse Redagara udaljena je samo 50 metara od glavne plaže, savršena za najboljeg četveronožnog prijatelja!

Gdje odsjesti: Ljubimcima i putnicima svidjet će se pogodnosti dostupne u sklopu boravka u Krk Premium Camping Resort by Valamar. Ovaj kamp za odmor udaljen je samo nekoliko minuta šetnje od plaže za pse Redagara. U njemu se može pronaći spa centar, dječje igralište na vodi, grijani vanjski bazen i razni drugi sportski sadržaji.

