6. rođendanska redaljka uz najbolje od domaćih rockera

PETAK 14.12.2018. VIB rođendan - dan #3: Rođendanska redaljka: Elephant Stalker / From Another Mother / Killed A Fox / DeLorean Band s gostima (She Loves Pablo, Cojones...) + DJ program @Vintage Industrial Bar I Vrata 20:00 h I Koncert 21:30 h I Karte: 20kn I Prodaja VIB na dan koncerta

FB EVENT

6 godina rocka, znoja, alkohola, udaraca, smijeha, suza, zaruka, proslava, tugovanja... i tko zna čega sve nije bilo u Savskoj 160, a kako to najbolje proslaviti? Pozivamo vas na ultimativnu rock redaljku sa paletom odličnih bendova. Tu su naši mili povratnici na scenu Elephant Stalker, kaotični i genijalni From Another Mother, đavolje ubojice lisica Killed A Fox te na kraju super-grupni paket DeLorean Band s članovima i dodanim članovima Cojonesa, She Loves Pabla, Deafness By Noisea, M.T.O.D.A.E....).

Upad je samo 20 kuna, a karte ćete moći kupiti na dan koncerta, u petak 14. prosinca u Savskoj 160.

***************************************

VIB 6 ROĐENDAN - sva događanja (12. - 16. prosinca):

DAN 1: Juda Records Show FB:https://goo.gl/R9Y9ag

DAN 2: Partibrejkers FB: https://goo.gl/rZhHXq

DAN 3: Elephant Stalker / From Another Mother / Killed A Fox / DeLorean Band FB: https://goo.gl/WVh7eK

DAN 4:

DAN 5: Sham 69 FB: https://goo.gl/csJEQb

***************************************

ELEPHANT STALKER

'Četverodijelni sistem biomehaničkih zupčanika, sastavljen sa svrhom prijenosa energije u instrumentalnu zvučnu sliku koja opisuje post - apokalipsu kroz teške ritmove i ambijentalne melodije.' Elephant Stalker je metamorfozirao u novu kreativnu formu, iz koje proizlaze britke sonične priče. Malo novih stvari, malo starih...

FROM ANOTHER MOTHER

Zagrebački trio From Another Mother kroz šest godina svog djelovanja stekao je notoran status svojim frenetičnim nastupima koji donose ono najbolje od rock'n'roll energije koja se doslovno kotrlja i tutnji pozornicama na kojima se pojave. Kreativan kaos ova trojka ne zadržava samo za nastupe uživo već ga nastoji kanalizirati kroz studijska izdanja, a posljednje objavljeno, njihov prvijenac "Epileptir", ostalo je zabilježeno kao jedan od zanimljivijih momenata na nezavisnoj glazbenoj sceni prošle godine.

KILLED A FOX

Zagrebačka rock četvorka Killed A Fox jača je koncertna mašina koja raste posljednjih dvanaest godina te je dokazala da se ne boji na pozornici ostaviti i posljednju kap znoja, a na ovoj redaljci, ne sumnjamo da ćemo narednih mjeseci skidati rock sa zidova. Uz poznate stare hitove, zasvirat će i nešto novog materijala.

DELOREAN BAND

DeLorean je 'super grupa' sastavljena od članova Cojonesa, She Loves Pabla, Malady Lanea, Straight Outta Fridgea, Deafness By Noisea... a za ovu priliku odsvirat će rock presjek koji nisu niti željeli otkriti. Da stvar bude gora, na stejđu bi uz regularne 'posuđene' članove trebalo zaoriti I pojačanje u formi Bojana i Buce iz Cojonesa, Šimeka iz Pabla, Chrisa iz Foxa (#TRIsataNAstejđu #arlaukanje)... Hoće li se u repertoaru naći I pokoji biser iz zaboravljene pjesmarice domaćih rock velikana, nitko ne zna....