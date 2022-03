6 razloga zašto kupiti P50 Pro pametni telefon

Najnoviji flagship uređaji Huawei P serije već su više od mjesec dana dostupni na našem tržištu. Riječ je o P50 Pro i P50 Pocket pametnim telefonima snažnih performansi, vodeće tehnologije kamera i modernog izgleda. Kao i svoji prethodnici, najnoviji uređaji P serije sadrže revolucionaran sustav kamera koji korisnicima omogućuje savršenu rekreaciju stvarnog svijeta na digitalnoj fotografiji. Zahvaljujući tome, P50 Pro suvereno drži prvo mjesto na DxOMark ljestvici po kvaliteti kamera. Osim toga, P50 Pro dolazi s unaprijed učitanom AppGallery trgovinom aplikacija, koja korisnicima omogućuje jednostavno i sigurno preuzimanje omiljenih aplikacija, zbog čega ćete ga vrlo lako zavoljeti, a mi vam donosimo 6 razloga zašto ga kupiti.

Dual-Matrix dizajn kamere

Moderan dizajn i vrhunski sustav kamera oduvijek su krasili pametne telefone Huawei P serije. Dual-Matrix dizajn kamere sastoji se od dva velika kružna modula kamere, gdje su se unutar jednog smjestila tri senzora, a u drugom se nalaze periskopska telefoto kamera i led bljeskalica.

Huawei XD optika za oštre detalje na svakoj fotografiji

Nova Huaweijeva tehnologija XD Optika omogućuje bolju jasnoću fotografija na pametnim telefonima, dok nadograđeni XD Fusion Pro mehanizam za obradu fotografija, pomaže u reprodukciji opsežnih detalja slike. Glavna kamera ima sposobnost prikaza pravih boja, a matrica SuperZoom može snimiti fotografije zadivljujuće jasnoće, izbliza ili daleko, široko ili blizu. Također, P50 Pro obuhvaća 40% više svjetla, pa korisnici mogu napraviti fotografije prepune boja iz stvarnog svijeta. Ono što korisnici vide uživo, vidjet će i na zaslonu svog P50 Pro pametnog telefona.

True-Chroma način za prirodne boje fotografije

Reprodukcija boja je važan aspekt fotografije zato jer utječe na konačni izgled fotografije. Većina pametnih telefona, tijekom obrade fotografije izgubi i do 50% signala slike, pa fotografije izgledaju neprirodno i bezbojno. P50 Pro pametni telefon nadograđen je s True-Chroma Image Engine tehnologijom, koja sadrži nadograđeni sustav detekcije ambijentalnog svjetla, široku paletu boja P3 i prilagodbu više od 2.000 boja, te korisniku omogućuje zadržati čak 81% signala slike. To rezultira s jasnim fotografijama na kojima je svijet prikazan u svojim pravim bojama.

Zoom do 100x

P50 Pro pametni telefon sadrži periskopsku telefoto kameru od 64 MP, koja podržava zumiranje od 0,5x do 100x. Za to su zaslužni Huaweijevi domišljati inženjeri, koji su korisnicima omogućili stvaranje oštrih fotografija sa velike udaljenosti, ali i izbliza. Zahvaljujući tome, Huawei XD Optika još više dolazi do izražaja, dok su korisnici nagrađeni jasnom i stabilnom fotografijom.

120 hz stopa osvježavanja True-Chroma zaslona

Veliki 6,6 - inčni True-Chroma zaslon podržava stopa osvježavanja do 120 Hz i stopu uzorkovanja dodirom do 300 Hz, što korisniku omogućuje glatko iskustvo gledanja i brzo vrijeme odziva. Također, zaslon P50 Pro pametnog telefona podržava širok raspon boja P3 te prikazuje čak 1,07 milijardi boja. Štoviše, tu je i PMW kontrola zatamnjenja od 1.440 Hz što smanjuje naprezanje očiju, te omogućuje ugodno i visokokvalitetno iskustvo gledanja, čak i uvjetima slabog osvjetljenja.

Huawei SuperCharge tehnologija

P50 Pro sadrži veliku bateriju od 4.360 mAh koja podržava 66 W Huawei SuperCharge brzo punjenje, te 55 W bežično punjenje. Ostanite povezani uz veliku količinu energije, bilo kad, bilo gdje.

Huawei proizvodi i usluge

U prodaji se nalazi Watch GT Runner, prvi profesionalni sat za trčanje u Hrvatskoj. Novi sat kombinira najbolje iz renomirane GT serije i pruža nove značajke koje će zadovoljiti sve rekreativce i profesionalne trkače.

U prodaji se mogu pronaći i FreeBuds Lipstick slušalice. Radi se o raskošnom izdanju vodećih slušalica koje savršeno kombiniraju luksuzan dizajn s vrhunskim audio iskustvom.